El Cristo de la Juventud volverá a contar con el acompañamiento de La Unión

Una banda con 45 años de historia

ÁLVARO CARRASCO / J.P. BELLIDO

FOTOGRAFÍA: FRANCIS SALAS (ARCHIVO) FOTOGRAFÍA: FRANCIS SALAS (ARCHIVO)

La Agrupación Musical La Unión de Montilla volverá a acompañar el próximo Domingo de Ramos el misterio del Santísimo Cristo de la Juventud. Así lo han anunciado ambas corporaciones a través de sus redes sociales, al tiempo que han mostrado su satisfacción por un acuerdo que permitirá disfrutar, trece años después, de los sones de la formación que dirige Miguel Estepa tras uno de los pasos mas emblemáticos de la Semana Santa de Montilla.El nuevo acuerdo implica el final de la relación entre la Hermandad de la Juventud y la Agrupación Musical Santa Cecilia, de Aguilar de la Frontera, formación que había acompañado al titular cristífero de la corporación salesiana durante las dos últimas estaciones de penitencia.El regreso de La Unión recupera una vinculación musical que se prolongó durante siete años. La agrupación decana de la Semana Santa de Montilla acompañó el misterio de la Juventud entre 2008 y 2014, una etapa en la que ambas corporaciones compartieron también conciertos, certámenes y pasacalles solidarios celebrados en la localidad.En ese sentido, uno de los recuerdos más destacados de aquella relación fue la dedicación de la marcha, compuesta por Emilio Muñoz Serna. La obra pasó a formar parte del patrimonio musical relacionado con la hermandad y constituye uno de los vínculos que permanecen de aquellos años de colaboración.De igual modo, la formación musical volvió a estar junto al misterio de la Juventud durante el pasado Viernes de Dolores. La confirmación del acuerdo permitirá que esa imagen vuelva a repetirse en la estación de penitencia de 2027, cuando La Unión se sitúe nuevamente tras el paso que dirige el capataz Manuel Alférez.El anuncio del retorno de La Unión a la estación de penitencia de la Juventud tuvo lugar apenas unos días después de que la junta directiva de la banda, presidida por Felipe Jiménez César, comunicara su decisión de no renovar el contrato que mantenía desde 2024 con la Hermandad de los Gitanos de Ronda, donde acompañó al Señor de la Salud de la localidad malagueña.Así, la Hermandad de la Juventud recuperará en 2027 una de las vinculaciones musicales más reconocibles de su historia reciente, mientras que La Unión volverá a interpretar su repertorio tras uno de los pasos con los que estuvo más estrechamente relacionada durante los primeros años de la pasada década.La historia de la Agrupación Musical La Unión se remonta a 1981. Desde su creación, la formación ha llevado el nombre de Montilla por buena parte de la geografía andaluza, con actuaciones en ciudades y municipios como Córdoba, Sevilla, Málaga, Andújar, Marchena, Antequera y Écija.Además, su actividad musical también ha traspasado las fronteras de Andalucía. La agrupación ha actuado en enclaves como Sant Joan Despí, en Barcelona, y en los municipios ciudadrealeños de Tomelloso y Valdepeñas, ampliando durante sus décadas de historia la presencia de la música procesional montillana en distintos puntos del país.Entre sus actuaciones más destacadas figura la participación, en 2007, en el Concierto Bajo Palio celebrado en el Teatro Cervantes de Málaga y organizado por Canal Sur Radio. También sobresale el acompañamiento realizado el Martes Santo de 2010 tras el paso de misterio de la Hermandad Salesiana de El Prendimiento de Córdoba.En aquella ocasión, La Unión acompañó al misterio desde su salida de la Iglesia de María Auxiliadora hasta la llegada a la Santa Iglesia Catedral. La participación permitió a la formación montillana incorporarse al cortejo de una de las jornadas de la Semana Santa cordobesa.Por lo que respecta a su producción musical, La Unión cuenta con cuatro trabajos discográficos publicados en formato físico:. A estos títulos se suma su colaboración, en octubre de 2006, en el discoEn aquel proyecto discográfico participaron también agrupaciones como Virgen de los Reyes y Los Gitanos de Sevilla, además de Pasión de Linares, entre otras formaciones. La colaboración situó a La Unión junto a algunos de los nombres vinculados al género de la agrupación musical.Más recientemente, en mayo de este mismo año, la Agrupación Musical La Unión de Montilla publicó en las plataformas digitales su nuevo álbum, titulado. El trabajo reúne algunas de las principales interpretaciones ofrecidas por la formación durante la Cuaresma y la Semana Santa de 2026.Asimismo, el álbum incorpora varias composiciones vinculadas directamente con Montilla, sus hermandades y sus imágenes devocionales. De esta forma, la formación trasladó al ámbito digital una selección de su actividad musical más reciente y de las marchas relacionadas con la localidad.La agrupación dispone actualmente de alrededor de un centenar de marchas en su repertorio, muchas de ellas propias o compuestas por integrantes de La Unión. A ese conjunto de composiciones se añadirán las nuevas obras que la formación tiene previsto estrenar próximamente.Sin duda, uno de los elementos más singulares de La Unión es su banderín de terciopelo, estrenado en 1999 y bordado con hilo de oro. La pieza muestra el escudo de Montilla y presenta en su terminación las representaciones de San Francisco Solano y la Virgen de la Aurora, patronos de la localidad.