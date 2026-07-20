El Ayuntamiento destina 32.000 euros a doce colectivos para fomentar la cultura y el patrimonio



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Ayuntamiento de Montilla ha acordado destinar 32.000 euros a doce proyectos promovidos por otros tantos colectivos y entidades locales para fomentar la cultura y el patrimonio durante el año 2026, mediante una convocatoria pública que respalda propuestas de asociaciones, fundaciones y comunidades educativas del municipio.La resolución definitiva, firmada el pasado 10 de julio, distribuye toda la cantidad reservada por el Consistorio para esta línea de ayudas. Las doce iniciativas seleccionadas suman un presupuesto conjunto de 56.553,89 euros —de los que el Ayuntamiento aportará 32.000— y han sido valoradas después de la reunión celebrada el 9 de julio por la Mesa de Subvenciones.En concreto, los tres proyectos que reciben las aportaciones municipales más elevadas son los presentados por la Fundación Somos Naturaleza (FSN), la Fundación Alvear y la Asociación de Madres y Padres del Alumnado (AMPA) Casas Nuevas del CEIP Gran Capitán. Entre los tres concentran 16.790,67 euros en ayudas, algo más de la mitad de los 32.000 euros concedidos por el Ayuntamiento.Por un lado, la FSN obtiene la ayuda más cuantiosa de la convocatoria, con 7.376,28 euros para una iniciativa cuyo presupuesto final asciende a 10.291,36 euros. La aportación municipal cubre así el 71,67 por ciento del coste previsto. La entidad reformuló la distribución de los gastos del proyecto, aunque mantuvo su finalidad y la cantidad solicitada al Consistorio.Además, la Fundación Alvear recibirá 5.454,15 euros para desarrollar una propuesta presupuestada en 18.161,88 euros, la iniciativa con el mayor volumen económico de todas las presentadas. La subvención representa el 30,03 por ciento de su presupuesto final. De igual modo, la AMPA Casas Nuevas contará con 3.960,24 euros. En este caso, la aportación del Ayuntamiento cubrirá el presupuesto completo del proyecto, que fue reformulado sin modificar su objeto ni reducir su calidad.Por otro lado, la convocatoria concede 2.998,17 euros al Grupo Capachos, cuyo proyecto dispone de un presupuesto de 4.114 euros. La Asociación Juvenil Remonta recibirá 2.411,74 euros, el importe completo de una iniciativa que también fue reformulada durante el procedimiento.Asimismo, la AMPA Hermana Marcela del Colegio La Asunción obtiene 2.371,48 euros para un proyecto valorado en 2.670 euros, mientras que el Grupo de Teatro San Francisco Solano contará con 2.271,88 euros para una propuesta presupuestada en 6.131,29 euros.La distribución se completa con los 1.916,88 euros concedidos a la Asociación Cultura Viva; los 1.096,15 euros destinados a la Hermandad del Sagrado Descendimiento; y los 870,95 euros que recibirá la Asociación Cultural El Coloquio de los Perros.A su vez, la Asociación de Antiguas Alumnas del Colegio La Asunción contará con 750,19 euros, la totalidad de su presupuesto reformulado, toda vez que la AMPA Maestra Penegos del IES Inca Garcilaso dispondrá de 521,89 euros para una actividad presupuestada en 700 euros.En ese sentido, tres de los proyectos obtienen financiación municipal para cubrir el 100 por cien de su presupuesto aceptado: los impulsados por la Asociación Juvenil Remonta, la AMPA Casas Nuevas y la Asociación de Antiguas Alumnas del Colegio La Asunción.Y es que la selección ha tenido en cuenta la trayectoria de cada entidad y el desarrollo de ediciones anteriores, junto con la calidad técnica, la claridad de los objetivos y la viabilidad económica de las propuestas. También se han valorado su repercusión social, el número de participantes, la capacidad de atraer financiación externa, el grado de innovación y la atención a ámbitos culturales con menor presencia en Montilla.Por último, las entidades beneficiarias deberán incluir la colaboración del Ayuntamiento de Montilla en los carteles y demás materiales utilizados para difundir las actividades. Los proyectos tendrán que estar finalizados antes del 31 de diciembre y sus responsables deberán justificar el presupuesto completo aceptado dentro de los plazos establecidos.