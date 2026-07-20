Nuevas ofertas de empleo

Carretillero/-a (Lucena)Se oferta un puesto de carretillero o carretillera en Lucena. La ocupación principal consiste en el manejo de carretilla elevadora. El contrato es de carácter laboral temporal, con una duración establecida de 90 días, y se realiza bajo una jornada completa. La retribución económica fijada para este desempeño asciende a 1.300 euros brutos mensuales, sin pagas extras prorrateadas. El horario de trabajo está organizado en dos bloques, de 8:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas. Como requisito imprescindible, la persona aspirante debe poseer formación como operador o operadora de carretilla elevadora. El plazo de inscripción para esta oferta finaliza el 1 de agosto de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 17/07/2026
Enfermeros (Córdoba)Se ofertan dos puestos de enfermero en Córdoba para cubrir cuidados generales mediante un contrato laboral indefinido a jornada completa. La retribución mensual fijada es de 1.613 euros brutos, sin pagas extras prorrateadas. El horario laboral se distribuye en turnos de mañana, de 8:00 a 15:00 horas, o tarde, de 15:00 a 22:00 horas. Las funciones incluyen la atención sanitaria a usuarios, administración de medicación, control de constantes y gestión de historias clínicas. Se requiere estar en posesión de la diplomatura o el grado en enfermería. El plazo de inscripción para optar a estas vacantes finaliza el 1 de agosto de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 17/07/2026
Ingeniero/-a de caminos (Córdoba)Se oferta un puesto de ingeniero o ingeniera de caminos, canales y puertos en Córdoba para la Administración General de la Junta de Andalucía, bajo un contrato de interinidad a jornada completa. Las tareas incluyen la elaboración de informes técnicos, supervisión de proyectos de obra civil y la inspección de infraestructuras públicas. El salario mensual es de 2.560 euros brutos, con pagas extras prorrateadas. El horario laboral se establece de 8:00 a 15:00 horas. Es imprescindible contar con el título de ingeniero de caminos, canales y puertos o máster habilitante. El plazo de inscripción para esta vacante finaliza el 24 de julio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 17/07/2026
Electromecánicos (Puente Genil)Se ofertan cinco puestos de electromecánico o electromecánica en Puente Genil para desarrollar labores de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria e instalaciones industriales. El contrato es de carácter laboral temporal, con una duración de 180 días y jornada completa. El salario mensual asciende a 1.800 euros brutos, con pagas extras prorrateadas. El horario laboral es de 7:00 a 15:00 horas. Como requisito imprescindible, se exige una experiencia mínima de 12 meses en la ocupación, además de poseer permiso de conducir tipo B y disponer de vehículo propio. El plazo de inscripción para estas vacantes finaliza el 27 de julio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 17/07/2026
Jardineros (Lucena)Se ofertan diez puestos de jardinero para trabajar en Lucena bajo una modalidad laboral temporal. La jornada laboral será completa en un horario de 7:30 horas a 15:00 horas, incluyendo rotación en fines de semana y festivos. El salario bruto mensual asciende a 1.833 euros con un contrato de 180 días de duración. Se requiere disponer de formación reglada básica y permiso de conducir clase B. Entre las funciones destacan preparar el terreno, implantar material vegetal y mantener parques y jardines. El plazo de inscripción para optar a esta oferta de empleo finalizará el 25 de julio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 10/07/2026
Cocineros (Córdoba)Se ofertan dos puestos de cocinero para un centro penitenciario en Córdoba bajo una modalidad de empleo público laboral temporal. La jornada laboral será completa en turnos de mañana o tarde. El salario bruto mensual es de 2.011 euros con un contrato de 90 días de duración. Como requisito imprescindible, la persona aspirante debe estar desempleada durante al menos los 3 meses anteriores a la solicitud y poseer la titulación de Técnico en cocina y gastronomía. Entre las funciones destacan el aprovisionamiento del almacén y la elaboración de menús diarios. El plazo de inscripción finalizará el 25 de julio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 10/07/2026
Albañil (Córdoba)Se oferta un puesto de albañil para trabajar en Córdoba bajo una modalidad de contrato laboral temporal, con una duración de 180 días y posibilidad de convertirse en indefinido. La jornada laboral será completa en horario de 8:00 horas a 15:00 horas de lunes a viernes. El salario bruto mensual es de 1.900 euros, más pagas extras. Entre las funciones principales se incluye la reparación de techos de escayola, solado, alicatado, diversos revestimientos de paredes y arreglos estructurales. Es imprescindible poseer el permiso de conducir clase B. El plazo de inscripción para esta oferta de empleo finaliza hoy, 20 de julio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 10/07/2026
Peones de albañil (Puente Genil)Se ofertan seis puestos de peón de albañilería en Puente Genil para prestar apoyo en la ejecución de obras de construcción, reforma y rehabilitación de edificios. El contrato es de carácter laboral temporal, con una duración de 360 días y jornada completa. La retribución mensual establecida es de 1.550 euros brutos, con pagas extras prorrateadas. El horario laboral se fija de 7:00 a 15:00 horas. Como requisito imprescindible, se exige una experiencia mínima de 12 meses en la ocupación de albañilería. El plazo de inscripción para optar a estas vacantes finaliza el 27 de julio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 17/07/2026
Fisioterapeuta (Palma del Río)Se oferta un puesto de fisioterapeuta en Palma del Río para llevar a cabo labores de fisioterapia, rehabilitación y gestión de pacientes. El contrato ofrecido es de carácter laboral indefinido, bajo una jornada completa. La retribución económica fijada para este desempeño asciende a 1.747 euros brutos mensuales, con las pagas extras debidamente prorrateadas. El horario de trabajo está establecido de 11:00 a 20:00 horas. Como requisito imprescindible, la persona aspirante debe estar en posesión de la titulación oficial de Grado en Fisioterapia. El plazo de inscripción para optar a este puesto de trabajo finaliza el 1 de agosto de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 17/07/2026
Personal de mantenimiento (Lucena)Se oferta un puesto de personal de mantenimiento en Lucena para el Club de Tenis La Torca, con un contrato laboral temporal de 150 días a jornada completa. Las funciones principales abarcan el mantenimiento preventivo y correctivo de las pistas de tenis, zonas comunes, jardines e instalaciones generales del club. La retribución mensual es de 1.492 euros brutos, con pagas extras prorrateadas. Es imprescindible contar con experiencia previa de tres meses, título de graduado escolar, permiso de conducir tipo B y vehículo propio. El plazo de inscripción para optar a este puesto de trabajo finaliza el 31 de julio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 16/07/2026
Psicólogo/-a (Nueva Carteya)Se oferta un puesto de psicólogo o psicóloga para trabajar en Nueva Carteya bajo una modalidad de contrato laboral temporal de dos días de duración. La jornada será parcial, con una carga total de 4 horas impartidas en horario de 10:00 horas a 12:00 horas. El salario bruto total por la actividad asciende a 120 euros, con pagas extras prorrateadas. Las funciones principales consistirán en impartir talleres dirigidos al profesorado sobre gestión del estrés y trabajo con alumnado conflictivo. Como requisito imprescindible, se exige poseer una titulación universitaria de primer ciclo o equivalente. El plazo de inscripción finalizará el 25 de julio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 10/07/2026
Operario de saneamiento y fugas (Montilla)Una empresa de construcción y saneamiento oferta un puesto de operario de saneamiento y fugas en Montilla. Las funciones principales abarcan el apoyo en desatascos, localización de fugas, rehabilitación de tuberías sin obra y mantenimiento del material. Se ofrece contrato estable, formación continua, vehículo, herramientas y salario según experiencia. Se requiere carné B, disponibilidad para viajar, compromiso y trabajo en equipo, valorándose conocimientos en fontanería u obra civil sin exigirse experiencia previa. Las personas interesadas pueden enviar su currículum al correo electrónico estructuraspino@gmail.com o contactar a través de los teléfonos 657 682 523 y 685 278 645.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 04/07/2026
Peón agrícola (Castro del Río)Se oferta un puesto de peón agrícola para trabajar en Castro del Río bajo una modalidad de contrato laboral fijo discontinuo, con motivo de la campaña de aceitunas 2026/2027. La jornada laboral será completa en un horario de 9:00 horas a 14:00 horas y de 15:00 horas a 16:30 horas. El salario bruto mensual establecido para este puesto es de 1.634 euros, con las pagas extras ya prorrateadas. La incorporación al trabajo está prevista para el día 1 de noviembre de 2026. El plazo de inscripción para optar a esta vacante finalizará el 22 de julio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 09/07/2026
Ayudantes aplicadores (La Carlota)Se ofertan cuatro puestos de ayudante aplicador para trabajar en La Carlota bajo una modalidad de contrato laboral temporal, con una duración de 150 días. La jornada laboral será completa, con un horario de 7:00 horas a 15:00 horas de lunes a viernes. El salario bruto mensual es de 1.521 euros, con las pagas extras prorrateadas. Entre las funciones destacan realizar tratamientos manuales sobre cereal y tareas de carga o descarga. Se requiere buena condición física, capacidad para trabajar en equipo, seguir instrucciones y poseer carnet de conducir. El plazo de inscripción para esta oferta de empleo finalizará el 24 de julio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 09/07/2026
Auxiliares de ayuda a domicilio (Montilla)Una empresa de ayuda a domicilio oferta varios puestos de auxiliar de ayuda a domicilio para trabajar en Montilla. La entidad requiere personal que cuente con titulación oficial relacionada con el sector o, en su defecto, experiencia previa demostrable en este ámbito profesional. Se solicita a los candidatos y candidatas disponibilidad inmediata para su incorporación. Las condiciones económicas de la nómina se regirán estrictamente según el convenio vigente. Las personas interesadas en optar a esta vacante deben enviar su currículum a las direcciones de correo electrónico rrhh-calidad@monsecor.net o daro1982.ds@gmail.com.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 14/05/2026
Conductor/-a de camión repartidor (Montilla)Una empresa de distribución oferta un puesto de conductor o conductora de camión repartidor en Montilla para la distribución de productos de droguería, perfumería y pintura a jornada completa. Las funciones principales del puesto comprenden el reparto en ruta, la carga y descarga de vehículos, la reposición del almacén y la preparación de pedidos. Para acceder a la vacante es obligatorio poseer el permiso de conducir de tipo C o C1, el Certificado de Aptitud Profesional y la tarjeta de tacógrafo digital en vigor. Las personas interesadas pueden enviar un correo electrónico a migueurbano@direper.com.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 26/06/2026
Auxiliares de enfermería (Córdoba)Se ofertan dos puestos de auxiliar de enfermería para trabajar en una residencia de mayores en Córdoba. Esta oferta de empleo consiste en un contrato laboral temporal con una duración de 40 días y jornada completa para cubrir el mes de agosto. El salario bruto mensual es de 1.223 euros. Las tareas consisten en la atención directa de residentes, incluyendo aseo, movilización y cambios posturales. El horario de trabajo se organiza en turnos de 7:30 a 14:45 horas y de 14:45 a 22:00 horas. Como requisito imprescindible, se exige titulación de TCAE o certificado de profesionalidad en instituciones sociosanitarias. El plazo de inscripción finaliza hoy, 20 de julio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 13/07/2026
Enfermero/-a (Iznájar)Se oferta un puesto de enfermero o enfermera en Iznájar para prestar atención sanitaria a residentes. Se trata de un contrato laboral indefinido con jornada completa y un salario bruto mensual de 1.568 euros. Entre las principales funciones se encuentran la coordinación con Atención Primaria y Especializada, la gestión de farmacia y citas, además de la cumplimentación documental y tareas interdisciplinares con el equipo del centro. Como requisito formativo indispensable, se exige estar en posesión del grado o diplomatura en enfermería. Las personas interesadas en optar a este empleo pueden enviar su solicitud antes de que finalice el plazo, el 28 de julio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 13/07/2026
Fontaneros (Córdoba)Se ofertan tres puestos de fontanero en Córdoba para realizar instalaciones, mantenimiento y reparación de sistemas de fontanería y contraincendios. El contrato es laboral fijo discontinuo con jornada completa y un salario bruto mensual de 1.950 euros con pagas extras prorrateadas. El horario se ajusta según las necesidades de cada obra, ya sea en turno de día o de noche. Como requisitos imprescindibles, se exige poseer experiencia mínima de 12 meses en la ocupación, formación en prevención de riesgos laborales, carnet de conducir y disponibilidad para desplazamientos. El plazo de inscripción para esta oferta finaliza el 22 de julio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 07/07/2026
Gerocultor/-a (Córdoba)Se oferta un puesto de gerocultor o gerocultora para desempeñar funciones propias de auxiliar de enfermería en una residencia privada de personas mayores ubicada en Córdoba. El contrato es de carácter laboral temporal, con una duración establecida de 60 días. La jornada laboral es parcial, contando con 35 horas semanales distribuidas según cuadrante. El salario bruto mensual asciende a 1.185 euros, incluyendo pagas extras prorrateadas. Como requisito imprescindible, se exige poseer la formación oficial reglada de técnico en cuidados auxiliares de enfermería. El plazo de inscripción para optar a esta oferta de empleo finaliza el día 23 de julio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 08/07/2026
Técnico facultativo de uso público (Córdoba)Se oferta un puesto de arquitecto técnico o arquitecta técnica en Córdoba. Se trata de una oferta de empleo público mediante interinidad con jornada completa. El salario bruto mensual es de 3.372 euros, incluyendo pagas extras prorrateadas. El horario laboral se desarrolla de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas. Es imprescindible acreditar el grado en arquitectura técnica o edificación, disponer del carné de conducir tipo B y poseer el máster oficial en prevención de riesgos laborales con especialidad superior. Las funciones incluyen la gestión técnica de equipamientos, control normativo y seguimiento de obras. El plazo de inscripción finaliza hoy, 20 de julio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 13/07/2026
Cocinero/-a (Córdoba)Se oferta un puesto de cocinero o cocinera para trabajar en una residencia de mayores en Córdoba. Esta oferta de empleo público consiste en un contrato laboral temporal con una duración de 75 días y jornada parcial de 31 horas semanales. El salario bruto mensual asciende a 1.000 euros. Las funciones se desempeñan mediante turnos de mañana, de 7:30 a 14:30 horas, y de tarde, de 16:30 a 21:30 horas, de lunes a domingo. Los candidatos deben poseer el título de técnico en cocina y gastronomía o certificados de profesionalidad. El plazo de inscripción para esta vacante finaliza el 23 de julio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 13/07/2026
Panadero/-a (Lucena)Se oferta un puesto de panadero o panadera en Lucena bajo un contrato laboral indefinido a jornada completa. Las funciones principales del desempeño consisten en la elaboración de masas, el formado, la fermentación y la cocción de productos. La retribución económica fijada es de 1.425 euros brutos mensuales, con las pagas extras debidamente prorrateadas. El horario laboral establecido es de carácter nocturno. Como requisitos imprescindibles, la persona candidata debe contar con el título de graduado escolar o equivalente y poseer el permiso de conducir tipo B. El plazo de inscripción para optar a esta oferta de trabajo finaliza el 31 de julio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 16/07/2026
Electromecánicos (Córdoba)Se ofertan siete puestos de oficial de primera electromecánico de vehículos en Córdoba para realizar operaciones de mantenimiento, montaje de accesorios y transformaciones en áreas de mecánica, hidráulica, neumática y electricidad del sector de la automoción. El contrato es de carácter laboral temporal, con una duración estimada de 180 días y jornada completa. El salario mensual fijado es de 2.266 euros brutos, sin pagas extras prorrateadas. Como requisitos imprescindibles, se exige poseer el título de técnico en electromecánica o técnico superior en automoción, además de contar con el permiso de conducir B. El plazo de inscripción para estas vacantes finaliza el 26 de julio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 16/07/2026
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REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
ILUSTRACIÓN: ANDALUCÍA DIGITAL
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