La Junta inaugura la ampliación del Hospital de Montilla con 16 nuevas consultas



FOTOGRAFÍA: JUNTA DE ANDALUCÍA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: JUNTA DE ANDALUCÍA

El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha inaugurado esta tarde la ampliación del Hospital de Montilla, junto al alcalde de la localidad, Rafael Llamas. Los dos nuevos edificios anexos suman 2.000 metros cuadrados y albergan las Consultas Externas —operativas desde el pasado mes de mayo—, los nuevos laboratorios y una zona de descanso para el personal sanitario.La actuación ha requerido una inversión superior a 5,5 millones de euros. De esta cantidad, 4.094.059 euros proceden de fondos europeosy se han destinado a la construcción de los dos módulos, mientras que otros 1.536.992 euros corresponden a fondos propios empleados en su equipamiento.Además, la ampliación ha llevado aparejada la incorporación de 25 profesionales a la plantilla estructural del centro para atender los nuevos servicios y consultas. Antonio Sanz ha valorado que "hemos mejorado la capacidad y la funcionalidad del hospital, adaptándola a las necesidades sanitarias actuales y futuras de la población".Los trabajos comenzaron el 16 de octubre de 2023 con un plazo estimado de ejecución de doce meses. Tras acumular casi veinte meses de retraso, la actuación ha culminado de manera oficial esta tarde con la inauguración de las nuevas dependencias hospitalarias en este centro ubicado en la finca de La Retamosa, a las afueras del casco urbano de Montilla.Durante su intervención, el también consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias ha recordado que el Hospital de Montilla abrió sus puertas en 2004 y ha asegurado que "necesitaba ampliar y modernizar sus instalaciones para mejorar la capacidad asistencial". El centro presta servicio a una población de 62.234 habitantes procedentes de Aguilar de la Frontera, Fernán Núñez, Montalbán, Montemayor, La Rambla y Montilla.El vicepresidente primero de la Junta ha señalado que los residentes de estos municipios "vienen aquí a recibir atención médica especializada y someterse a ciertas intervenciones quirúrgicas". En ese sentido, ha insistido en la necesidad de acometer "la modernización tecnológica y la mejora de la capacidad diagnóstica y terapéutica de áreas claves del hospital, que impactan directamente en la calidad y en la seguridad de la atención al paciente".En concreto, el primero de los nuevos edificios cuenta con 16 consultas y seis salas de exploración destinadas a las especialidades de Pediatría, Medicina Interna, Digestivo, Urología, Oftalmología, Traumatología y Dermatología. El segundo módulo alberga en su planta baja las nuevas instalaciones de Laboratorio y Extracciones, mientras que la planta superior dispone de una zona de descanso para el personal sanitario con 15 habitaciones y dos terrazas.La ampliación de la cartera de servicios y del número de consultas ha requerido la incorporación de un especialista en Oftalmología y otro en Medicina Interna, cuatro profesionales de Enfermería, cinco técnicos de cuidados auxiliares de enfermería y cinco técnicos especialistas de Laboratorio, Anatomía Patológica y Radiodiagnóstico.De igual modo, el hospital ha reforzado el personal de gestión y servicios mediante la incorporación de cinco auxiliares administrativos, que se ocuparán de la gestión administrativa y de prestar apoyo a Laboratorio y Anatomía Patológica, así como cuatro celadores.El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias ha aprovechado la visita para agradecer al personal sanitario "su compromiso, su dedicación y su profesionalidad". Asimismo, ha dado a conocer los principales datos de actividad registrados por el Hospital de Montilla durante 2025.Así, el pasado año, el centro atendió 86.362 consultas externas, realizó 3.865 intervenciones quirúrgicas y prestó asistencia en 51.379 urgencias. Sanz ha destacado el volumen de operaciones y ha subrayado que "estamos hablando de un hospital comarcal con cuatro quirófanos". A estas cifras se suman 12.414 pruebas diagnósticas, 2.486 ingresos y 8.403 estancias hospitalarias. La estancia media global se situó en 3,4 días.Por otro lado, las obras y el equipamiento de las nuevas consultas han ido acompañados de una modernización tecnológica destinada a mejorar la capacidad diagnóstica y terapéutica de varias áreas. Entre las actuaciones acometidas figura la renovación de los microscopios quirúrgicos de los servicios de Oftalmología y Otorrinolaringología, con una inversión de 490.000 euros.Antonio Sanz ha señalado que estos equipos son "claves para las cirugías de alta precisión porque proporcionan una calidad de imagen superior y se traduce en mejores resultados para el paciente". También se han renovado los láseres oftálmicos para su utilización ambulatoria y "para la resolución de diferentes patologías de forma segura y rápida en las consultas externas".Además, el Hospital de Montilla ha renovado el equipamiento destinado al diagnóstico digestivo y neumológico. La actuación comprende una nueva torre de endoscopia, así como nuevos videogastroscopios, videolaringoscopios y videobroncoscopios, con un importe aproximado de 330.000 euros.El titular andaluz de Sanidad ha insistido en que "esta inversión incorpora los últimos avances tecnológicos, que mejoran significativamente la calidad de imagen, facilitando la detección precoz de lesiones y mejorando la seguridad de los procedimientos".Finalmente, Antonio Sanz ha concluido que "el Hospital de Montilla es un hospital comarcal plenamente resolutivo, con actividad ambulatoria, quirúrgica, urgente, diagnóstica y de hospitalización, que ahora aumenta su capacidad gracias a la ampliación de las instalaciones y al incremento de su plantilla para mejorar la atención que ofrece a los vecinos de esta comarca".En la visita también han participado el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes; el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, Adolfo Molina; la delegada territorial de Sanidad y Consumo, María Jesús Botella; el gerente del Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba, Pedro Castro; la directora médica del área, la montillana Soledad Delgado Zafra; el director económico, Rafael Bautista; y el director de Enfermería de Montilla y Puente Genil, Francisco Javier Antúnez.La representación institucional y sanitaria se ha completado con el director general de Sando, Jaime Rodríguez, y el gerente de Edificación de la constructora, Raúl Martín, entre otras autoridades. Según ha podido saber, el alcalde de Montilla ha mantenido un encuentro con el consejero, en el que le ha trasladado las demandas que tanto la localidad como los municipios de referencia del centro tienen en materia sanitaria, entre las que destaca la creación de un Área de Gestión propia que no dependa del Hospital Infanta Margarita de Cabra.