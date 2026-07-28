La Policía Local incorpora diez cámaras para reforzar la seguridad y controlar el tráfico



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Ayuntamiento de Montilla ha puesto en funcionamiento un nuevo sistema inteligente de videovigilancia para reforzar la seguridad ciudadana, mejorar la movilidad y optimizar la gestión del tráfico. La actuación, financiada íntegramente con fondos municipales, ha supuesto una inversión cercana a los 50.000 euros y ha incorporado diez cámaras con lectura automática de matrículas en seis puntos estratégicos de acceso a la localidad.Los nuevos dispositivos se encuentran distribuidos por la avenida de las Camachas, la avenida de Málaga, la avenida de Santa María, la avenida Pío XII, la calle Aguas y la rotonda de Boucau con la avenida de Andalucía. Las cámaras están ya operativas y se han integrado en la plataforma municipal de control del tráfico, a la vez que complementan el sistema de videovigilancia existente en Montilla.La tecnología permitirá a la Policía Local visualizar en tiempo real el estado de la circulación en los principales accesos al municipio. De este modo, los agentes podrán detectar incidencias con mayor rapidez, mejorar su capacidad de respuesta ante los accidentes y disponer de más información para garantizar tanto la seguridad vial como la ciudadana.En ese sentido, el teniente de alcalde de Desarrollo Local y Seguridad, Valeriano Rosales, explicó que esta tecnología “no se instala para vigilar a los ciudadanos, sino para dotar a la Policía Local de mejores herramientas para protegerlos”. El responsable municipal señaló que el sistema facilitará una actuación más rápida ante las incidencias que puedan producirse en la circulación.Además, la lectura automática de matrículas reforzará las labores preventivas de la Policía Local y proporcionará nuevos recursos para las investigaciones policiales. Rosales afirmó que “lo que buscamos principalmente es prevenir cualquier acto delictivo y anticiparnos para que los dispositivos policiales puedan actuar de una manera más eficiente”.Por otro lado, la teniente de alcalde de Presidencia, Igualdad, Régimen Interior y Modelo de Ciudad, Lidia Bujalance, enmarcó la actuación en el compromiso del equipo de gobierno con la modernización de los servicios públicos municipales.Bujalance señaló que “uno de los objetivos de este mandato es incorporar herramientas tecnológicas que mejoren la gestión diaria del Ayuntamiento, y la seguridad constituye uno de los pilares fundamentales para garantizar el bienestar de la ciudadanía”.La responsable municipal recordó que Montilla dispone desde hace años de cámaras de videovigilancia en la zona centro y en distintos edificios municipales. El nuevo despliegue amplía, por tanto, una infraestructura que ya prestaba servicio en otros espacios de la localidad y extiende su cobertura a varios de los principales puntos de entrada y salida.En relación con esta ampliación, Bujalance destacó que “con este nuevo despliegue damos un paso más para dotar a la Policía Local de herramientas que permitan anticiparse a las incidencias y mejorar la seguridad de todos los ciudadanos. No se trata de vigilar, sino de proteger”.De igual modo, el jefe de la Policía Local de Montilla, Francisco Gallego, consideró que el sistema representa “un paso adelante” en la modernización de los recursos del cuerpo. Gallego explicó que las cámaras facilitarán el conocimiento inmediato del estado de la circulación, la detección temprana de incidencias y una respuesta más eficaz cuando se produzcan accidentes.La implantación del sistema ha contado con el trabajo conjunto de la Alcaldía, el Área de Seguridad, la Policía Local y los distintos servicios municipales. Esta coordinación ha permitido incorporar una herramienta basada en la innovación, la prevención y la eficiencia para mejorar la gestión pública.Con las diez cámaras ya en servicio, el Ayuntamiento amplía los recursos tecnológicos disponibles para gestionar el tráfico y respaldar las actuaciones policiales. El sistema persigue favorecer la convivencia y la calidad de vida mediante una mayor capacidad de prevención, detección y respuesta ante las incidencias de movilidad y seguridad que puedan registrarse en Montilla.