El mejor formato para enviar un currículum: ¿PDF o DOCX?

Elegir el formato del currículum parece una decisión técnica, pero puede influir en la forma en que el documento llega al reclutador, mantiene su estructura y es procesado por un sistema de selección. Un archivo puede contener experiencia relevante y aun así perder eficacia si se abre con errores, cambia la distribución del texto o no permite extraer la información.
La elección debe basarse en el destino del documento, igual que un enlace como fruit cocktail conduce a una página concreta. Antes de enviar la candidatura, el candidato debe comprobar si la empresa solicita un formato, si la solicitud pasa por una plataforma y si el archivo necesita conservar el diseño o facilitar la lectura automática.
El PDF suele ser la opción más segura cuando el currículum se envía por correo electrónico, se adjunta a una candidatura directa o se comparte con un contacto. Su principal ventaja es que conserva la apariencia del documento.
Los márgenes, saltos de página, títulos y espacios suelen mantenerse aunque el destinatario utilice otro sistema operativo o programa. Esto reduce el riesgo de que una línea pase a otra página, que una sección se desplace o que la tipografía cambie.
También evita modificaciones accidentales. El reclutador puede abrir el archivo y revisar el contenido sin entrar en modo de edición. Para un documento que ya está terminado, esta característica aporta control sobre la presentación.
Sin embargo, no todos los PDF funcionan igual. Un archivo creado mediante exportación desde un editor de texto suele conservar una capa de texto que puede seleccionarse y copiarse. En cambio, un documento escaneado puede convertirse en una imagen y dificultar el procesamiento automático.
El formato DOCX puede ser adecuado cuando la empresa lo solicita o cuando el currículum debe ser procesado por un sistema que funciona mejor con documentos editables. Algunos formularios indican de forma expresa qué tipos de archivo aceptan.
Un documento DOCX permite extraer texto, cargos, fechas y datos de contacto con facilidad cuando su estructura es simple. También puede ser editado por una agencia de selección si necesita adaptar el perfil antes de presentarlo a un cliente.
El riesgo es que la apariencia puede cambiar al abrirse en otra versión del programa o en una aplicación diferente. Las fuentes instaladas, el tamaño de la página y la configuración de compatibilidad pueden modificar el resultado.
Por esta razón, un currículum en DOCX debe evitar recursos que dependan de una posición fija. Las columnas, cuadros de texto, formas y tablas complejas pueden desplazarse o alterar el orden de lectura.
Los sistemas de seguimiento de candidatos analizan el contenido para identificar datos personales, experiencia, formación y competencias. Tanto PDF como DOCX pueden funcionar, siempre que el archivo contenga texto real y utilice una estructura sencilla.
Un DOCX suele ofrecer una extracción directa, pero no garantiza una interpretación correcta si presenta tablas, encabezados complejos o columnas. Un PDF también puede procesarse bien cuando se exporta desde un documento de texto y no contiene elementos difíciles de leer.
La compatibilidad depende más de la construcción del archivo que de su extensión. Un currículum con una sola columna, encabezados comunes y fechas consistentes tendrá más posibilidades de ser interpretado que un diseño lleno de elementos gráficos.
Si la plataforma indica que acepta ambos formatos, el candidato puede utilizar PDF, pero debería comprobar que todo el texto se pueda seleccionar. También puede copiar el contenido y pegarlo en un editor simple para verificar el orden.
La regla principal es enviar el formato solicitado. Si la empresa pide DOCX, utilizar PDF puede impedir que el archivo se cargue o integrarse en su sistema. Si solicita PDF, enviar un documento editable puede interpretarse como falta de atención.
Algunas ofertas permiten varios formatos. En ese caso, conviene considerar el canal. Para una candidatura mediante correo, el PDF suele mantener mejor la presentación. Para una plataforma con extracción automática, DOCX puede ser útil, aunque un PDF bien creado también puede funcionar.
No es recomendable enviar ambos archivos salvo que la empresa lo sugiera. Adjuntar dos versiones del mismo currículum puede crear dudas sobre cuál debe revisarse.
El nombre del archivo debe ser claro. Expresiones como “CV final 4”, “currículum nuevo” o “documento corregido” no ayudan a identificar al candidato. Una estructura como “Nombre_Apellido_Cargo” resulta más útil.
También se deben evitar archivos protegidos con contraseña. Aunque esta medida pueda parecer segura, obliga al reclutador a realizar un paso adicional y puede impedir que el sistema procese el contenido.
Otro error es utilizar caracteres poco habituales en el nombre del archivo, ya que algunas plataformas pueden modificarlos o rechazar la carga. Los guiones bajos suelen ser suficientes para separar palabras.
El tamaño también importa. Fotografías, gráficos y fondos pueden aumentar el peso sin aportar información. Un currículum debería poder cargarse y enviarse sin problemas.
Después de exportar el documento, es necesario abrirlo y revisar cada página. Hay que comprobar que no existan títulos separados de su contenido, líneas cortadas, páginas en blanco ni enlaces rotos.
También se debe seleccionar una parte del texto con el cursor. Si no es posible, el archivo puede haberse guardado como imagen. En ese caso, conviene volver al documento original y exportarlo mediante la función correspondiente.
Otra prueba consiste en copiar todo el texto y pegarlo en un editor simple. Si los datos aparecen en un orden comprensible, existe una mayor probabilidad de que un sistema automático los interprete de forma correcta.
El documento debe utilizar fuentes comunes y una estructura de una columna. Los encabezados pueden diferenciarse mediante tamaño o negrita, sin recurrir a cuadros ni formas.
La información de contacto no debería colocarse dentro del encabezado de página, porque algunos sistemas pueden omitirla. Es preferible incluirla en la parte superior del cuerpo del documento.
Antes de enviarlo, conviene abrir el archivo en otro programa o dispositivo para comprobar si mantiene el orden. También debe verificarse que el control de cambios esté desactivado y que no existan comentarios internos.
Aunque solo se envíe un archivo, resulta útil guardar una versión DOCX editable y una versión PDF exportada. El DOCX sirve como documento de trabajo para adaptar palabras clave, logros y competencias. El PDF funciona como versión final cuando se necesita conservar la estructura.
La elección no debe basarse en una regla universal. El mejor formato es el que respeta las instrucciones, mantiene el contenido legible y puede ser procesado por el canal de solicitud. Cuando no existe una indicación, un PDF generado desde un documento simple suele ser la opción adecuada, siempre que el texto pueda seleccionarse y copiarse.
La elección debe basarse en el destino del documento, igual que un enlace como fruit cocktail conduce a una página concreta. Antes de enviar la candidatura, el candidato debe comprobar si la empresa solicita un formato, si la solicitud pasa por una plataforma y si el archivo necesita conservar el diseño o facilitar la lectura automática.
Cuándo conviene enviar el currículum en PDF
El PDF suele ser la opción más segura cuando el currículum se envía por correo electrónico, se adjunta a una candidatura directa o se comparte con un contacto. Su principal ventaja es que conserva la apariencia del documento.
Los márgenes, saltos de página, títulos y espacios suelen mantenerse aunque el destinatario utilice otro sistema operativo o programa. Esto reduce el riesgo de que una línea pase a otra página, que una sección se desplace o que la tipografía cambie.
También evita modificaciones accidentales. El reclutador puede abrir el archivo y revisar el contenido sin entrar en modo de edición. Para un documento que ya está terminado, esta característica aporta control sobre la presentación.
Sin embargo, no todos los PDF funcionan igual. Un archivo creado mediante exportación desde un editor de texto suele conservar una capa de texto que puede seleccionarse y copiarse. En cambio, un documento escaneado puede convertirse en una imagen y dificultar el procesamiento automático.
Cuándo el formato DOCX puede ser más útil
El formato DOCX puede ser adecuado cuando la empresa lo solicita o cuando el currículum debe ser procesado por un sistema que funciona mejor con documentos editables. Algunos formularios indican de forma expresa qué tipos de archivo aceptan.
Un documento DOCX permite extraer texto, cargos, fechas y datos de contacto con facilidad cuando su estructura es simple. También puede ser editado por una agencia de selección si necesita adaptar el perfil antes de presentarlo a un cliente.
El riesgo es que la apariencia puede cambiar al abrirse en otra versión del programa o en una aplicación diferente. Las fuentes instaladas, el tamaño de la página y la configuración de compatibilidad pueden modificar el resultado.
Por esta razón, un currículum en DOCX debe evitar recursos que dependan de una posición fija. Las columnas, cuadros de texto, formas y tablas complejas pueden desplazarse o alterar el orden de lectura.
Qué formato funciona mejor con sistemas ATS
Los sistemas de seguimiento de candidatos analizan el contenido para identificar datos personales, experiencia, formación y competencias. Tanto PDF como DOCX pueden funcionar, siempre que el archivo contenga texto real y utilice una estructura sencilla.
Un DOCX suele ofrecer una extracción directa, pero no garantiza una interpretación correcta si presenta tablas, encabezados complejos o columnas. Un PDF también puede procesarse bien cuando se exporta desde un documento de texto y no contiene elementos difíciles de leer.
La compatibilidad depende más de la construcción del archivo que de su extensión. Un currículum con una sola columna, encabezados comunes y fechas consistentes tendrá más posibilidades de ser interpretado que un diseño lleno de elementos gráficos.
Si la plataforma indica que acepta ambos formatos, el candidato puede utilizar PDF, pero debería comprobar que todo el texto se pueda seleccionar. También puede copiar el contenido y pegarlo en un editor simple para verificar el orden.
Por qué siempre debe respetarse la instrucción de la oferta
La regla principal es enviar el formato solicitado. Si la empresa pide DOCX, utilizar PDF puede impedir que el archivo se cargue o integrarse en su sistema. Si solicita PDF, enviar un documento editable puede interpretarse como falta de atención.
Algunas ofertas permiten varios formatos. En ese caso, conviene considerar el canal. Para una candidatura mediante correo, el PDF suele mantener mejor la presentación. Para una plataforma con extracción automática, DOCX puede ser útil, aunque un PDF bien creado también puede funcionar.
No es recomendable enviar ambos archivos salvo que la empresa lo sugiera. Adjuntar dos versiones del mismo currículum puede crear dudas sobre cuál debe revisarse.
Errores que afectan a ambos formatos
El nombre del archivo debe ser claro. Expresiones como “CV final 4”, “currículum nuevo” o “documento corregido” no ayudan a identificar al candidato. Una estructura como “Nombre_Apellido_Cargo” resulta más útil.
También se deben evitar archivos protegidos con contraseña. Aunque esta medida pueda parecer segura, obliga al reclutador a realizar un paso adicional y puede impedir que el sistema procese el contenido.
Otro error es utilizar caracteres poco habituales en el nombre del archivo, ya que algunas plataformas pueden modificarlos o rechazar la carga. Los guiones bajos suelen ser suficientes para separar palabras.
El tamaño también importa. Fotografías, gráficos y fondos pueden aumentar el peso sin aportar información. Un currículum debería poder cargarse y enviarse sin problemas.
Cómo comprobar un PDF antes del envío
Después de exportar el documento, es necesario abrirlo y revisar cada página. Hay que comprobar que no existan títulos separados de su contenido, líneas cortadas, páginas en blanco ni enlaces rotos.
También se debe seleccionar una parte del texto con el cursor. Si no es posible, el archivo puede haberse guardado como imagen. En ese caso, conviene volver al documento original y exportarlo mediante la función correspondiente.
Otra prueba consiste en copiar todo el texto y pegarlo en un editor simple. Si los datos aparecen en un orden comprensible, existe una mayor probabilidad de que un sistema automático los interprete de forma correcta.
Cómo preparar una versión DOCX estable
El documento debe utilizar fuentes comunes y una estructura de una columna. Los encabezados pueden diferenciarse mediante tamaño o negrita, sin recurrir a cuadros ni formas.
La información de contacto no debería colocarse dentro del encabezado de página, porque algunos sistemas pueden omitirla. Es preferible incluirla en la parte superior del cuerpo del documento.
Antes de enviarlo, conviene abrir el archivo en otro programa o dispositivo para comprobar si mantiene el orden. También debe verificarse que el control de cambios esté desactivado y que no existan comentarios internos.
La mejor estrategia es conservar ambas versiones
Aunque solo se envíe un archivo, resulta útil guardar una versión DOCX editable y una versión PDF exportada. El DOCX sirve como documento de trabajo para adaptar palabras clave, logros y competencias. El PDF funciona como versión final cuando se necesita conservar la estructura.
La elección no debe basarse en una regla universal. El mejor formato es el que respeta las instrucciones, mantiene el contenido legible y puede ser procesado por el canal de solicitud. Cuando no existe una indicación, un PDF generado desde un documento simple suele ser la opción adecuada, siempre que el texto pueda seleccionarse y copiarse.