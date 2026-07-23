Izquierda Unida reclama más personal y camas para el Hospital de Montilla



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

La portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Montilla, María Luisa Rodas, cuestionó ayer el modo en quey reclamó más profesionales, camas y recursos para afrontar la situación que, según denunció, atraviesa la sanidad pública durante este verano en la provincia de Córdoba y, especialmente, en el Área Sanitaria Sur.Rodas reconoció la importancia de las nuevas instalaciones, aunque tildó de "un poco extraño" el modo en que se llevó a cabo el acto de inauguración. A su vez, la portavoz de IU sostuvo que su formación viene alertando desde hace años del deterioro de la sanidad pública andaluza. A su juicio, se trata de "una situación que este verano ha llegado a cifras récord cuando ya, durante todo el año, los datos son demoledores".Rodas señaló que la gestión sanitaria durante los meses estivales se caracteriza por "el cierre de centros de salud en horario de tarde durante el verano, dejando a poblaciones enteras que no cuentan con hospital en su territorio totalmente desprotegidas ante una urgencia que pueda darse en este horario". Asimismo, manifestó que "en Córdoba estamos viendo que es mejor no enfermar en horario de tarde ante el peligro de no ser atendidos o de que una ambulancia no pueda llegar a tiempo".Además, la portavoz municipal de IU puso el foco en la reducción de las plantillas sanitarias desde el final de la pandemia y subrayó que, según los sindicatos, la provincia habría perdido miles de profesionales desde 2021, mientras que el Área Sanitaria Sur contaría con cerca de 250 trabajadores menos, a lo que se sumaría la falta de sustituciones cuando son necesarias.Por otro lado, la representante de Izquierda Unida aseguró que la espera media para obtener una cita presencial se sitúa en 20 días y vinculó las dificultades para acceder a la Atención Primaria con la presión que soportan los servicios de urgencias.En relación con las listas de espera, Rodas rechazó que la solución práctica pase por derivar pacientes a centros privados. La portavoz de IU manifestó que "se han puesto en marcha planes de choque de derivación a conciertos sanitarios y que se ha demostrado que no funcionan" y agregó que "solo ha servido para saturar la pública y para saturar los conciertos o la privada".De igual modo, la representante de IU aludió a la reducción de camas hospitalarias durante el verano. En el caso del Hospital de Montilla, cifró en diez las camas operativas que se habrían perdido y recordó los, que situarían a Córdoba como la provincia andaluza con la menor proporción de camas por habitante.Rodas detalló que "si durante el año la provincia de Córdoba ya bate el récord andaluz del mínimo de camas por cada 1.000 habitantes, un 2,20 de media, en verano y con esta reducción, en el caso particular de Montilla, se reduce aún más". La portavoz añadió que "si se cierran diez, la proporción baja hasta una cama por 1.000 habitantes", cifra que calificó como "claramente insuficiente".Junto a la disminución de camas, Rodas se refirió al cierre o la reducción de la actividad de los quirófanos. "Lo que sí tenemos claro es que se opera menos", aseguró la edil montillana, antes de indicar que esa circunstancia repercute en unas listas de espera que, conforme a su exposición, se encuentran entre las más elevadas de España.La portavoz de IU lamentó igualmente que no se disponga de datos oficiales actualizados sobre esas demoras y señaló que las últimas cifras conocidas serían anteriores a la pandemia. También sostuvo que durante este ejercicio se destinan 700 millones de euros a conciertos sanitarios y apuntó que esa cantidad podría aumentar en los próximos ejercicios.Por su parte, Rodas se hizo eco de los cálculos del Sindicato de Enfermería SATSE, según los cuales el cierre estival de consultas, quirófanos y camas podría suponer que dejaran de ejecutarse alrededor de 13 millones de euros. La representante de Izquierda Unida defendió que "la protección de un servicio público fundamental, como es la protección y el cuidado de la salud a la ciudadanía, no debe ser rentable, sino eficiente".En esa línea, señaló que el objetivo debe ser garantizar una atención adecuada a la ciudadanía y advirtió que, para su formación, dejar de ejecutar el gasto sanitario con la finalidad de ahorrar incrementa el sufrimiento de los pacientes andaluces y puede generar graves consecuencias a largo plazo.Respecto a la inauguración de la ampliación del Hospital de Montilla, Rodas indicó que la convocatoria fue comunicada el pasado lunes, con apenas cuatro horas de antelación. Según relató, el aviso informaba de que el vicepresidente primero de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, acudiría esa misma tarde para inaugurar las nuevas dependencias.La portavoz consideró que la comunicación se produjo sin margen suficiente para el personal del centro y apuntó que buena parte de la plantilla podía encontrarse de vacaciones. Rodas afirmó que este modo de proceder "nos hace pensar que pretendían ahorrarse el recibimiento por parte de personal sanitario, de sindicatos o de miembros de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública y el Hospital de Montilla".Además, Rodas acusó a la Consejería de Sanidad y a la Delegación Territorial de Salud de haber "ignorado" durante el mandato anterior las reivindicaciones de la ciudadanía, de las plataformas locales, de la Coordinadora Provincial de Mareas Blancas y de los plenos municipales.Por último, Rodas reclamó el cumplimiento del compromiso de dividir el Área Sanitaria Sur de Córdoba que, conforme recordó, fue firmado cuatro años atrás. La portavoz afirmó que la medida permitiría optimizar el funcionamiento del área y los servicios prestados en sus centros sanitarios, que atienden en conjunto a algo más de 260.000 personas.