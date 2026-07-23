El triatlón montillano brilla en Pozo Alcón con varias victorias y títulos andaluces

El Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón completó una destacada participación en el IV Triatlón de Menores Sierra de Pozo Alcón, donde Samuel Montoro y Ainhoa Pedrosa se proclamaron campeones de Andalucía juveniles de Triatlón. Elena Mesa añadió otra victoria en Alevín Femenino, mientras que los demás representantes de la entidad lograron varios puestos de mérito en las distintas categorías.La localidad jiennense de Pozo Alcón volvió a reunir este domingo a las futuras promesas del triatlón andaluz con la celebración de una prueba organizada por el Ayuntamiento de Pozo Alcón, con la colaboración de la Diputación de Jaén, la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de Triatlón.La competición congregó a 143 jóvenes deportistas y tuvo como principal atractivo la disputa del Campeonato de Andalucía de Triatlón Juvenil. La cita también fue puntuable para el decimoquinto Circuito Andaluz de Triatlón de Menores y el sexto Circuito Provincial de Triatlón de Menores Diputación de Jaén.La jornada pudo desarrollarse con normalidad después de que la organización adelantara los horarios para evitar las horas de mayor calor. La categoría juvenil concentró buena parte de la atención al poner en juego los títulos autonómicos de la modalidad.En Juvenil Femenino, Ainhoa Pedrosa, representante del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón, firmó un tiempo de 41 minutos y 23 segundos para proclamarse campeona de Andalucía. La deportista aventajó en un minuto y 13 segundos a Alba Delgado, del Club Deportivo Galosport, mientras que Vera Ramos, del Club Deportivo Triclub Babyschool, completó el podio autonómico.La competición de Juvenil Masculino también terminó con una victoria del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón. Samuel Montoro conquistó el título andaluz tras completar el recorrido en 36 minutos y 9 segundos, con una ventaja de apenas 17 segundos sobre Marco García-Guillén, del CNB VAS Project.La lucha por las primeras posiciones masculinas resultó especialmente ajustada. Rafael Jesús Sánchez, del Cerro Puerta Impulse Tri, obtuvo la medalla de bronce después de cruzar la meta solamente cinco segundos más tarde que el subcampeón.El resto de la representación juvenil del club montillano estuvo formada por Fabio Vargas, que concluyó en séptima posición, y Álvaro López, que ocupó el duodécimo puesto. Miguel Ruiz no pudo completar la competición. En Juvenil Femenino, Irene Sánchez tampoco logró terminar la prueba.La tercera victoria del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón llegó en Alevín Femenino por medio de Elena Mesa Revuelta, que se impuso por delante de Natalia García y Martina Gómez. Alai Blanco Baños finalizó octava en esta misma categoría.En Alevín Masculino, Manuel Cantos se quedó a las puertas del podio al conseguir la cuarta posición. Ignacio Peña obtuvo la victoria, acompañado en los puestos de honor por Leonardo Ippolito y Sergio Navarro. El club también contó con una amplia representación en las pruebas infantiles.En Infantil Masculino, Mario Mesa terminó noveno, Jaime Morales fue décimo y Paco Cantos alcanzó la decimoquinta posición. El podio estuvo integrado por Iván Montoro, Lorenzo Ippolito y Luis Miguel Domínguez. Por su parte, Nuria Ariza consiguió el octavo puesto en Infantil Femenino. Claudia Peña se adjudicó el triunfo en esta categoría, por delante de Leire López y Marta Valverde.La competición también dejó la victoria de la montillana Paula Cárdenas en Benjamín Femenino. Jimena Pérez terminó segunda y Sofía Dolukhanian fue tercera. En Benjamín Masculino se impuso Gabriel Torres, seguido por Alonso Domínguez y Juan Rodríguez.Los primeros puestos de Cadete Femenino correspondieron a Alba Martínez, Olivia Roberts y Sophie Roberts, respectivamente. En Cadete Masculino, Sandro Ramos logró la victoria, mientras que Elias Cario terminó segundo y Hugo Sánchez completó el podio.El Club Deportivo Triatlón Montilla ha recibido una ayuda de la Diputación Provincial de Córdoba dentro de la Convocatoria de subvención convocada a entidades deportivas de la provincia de Córdoba para la realización de actividades deportivas y al apoyo al deporte base, durante el año 2026.