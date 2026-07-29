SATSE pide dividir el Área Sanitaria Sur de Córdoba para mejorar su gestión

El Sindicato de Enfermería SATSE en Córdoba ha remitido un informe técnico a los máximos responsables provinciales del Partido Popular (PP), PSOE, Izquierda Unida (IU) y Vox, así como a la Delegación Territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, para solicitar su implicación en la modificación del mapa sanitario andaluz en el sur de la provincia. La organización reclama la división de la actual Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba en dos áreas diferenciadas y de menor tamaño: una para la Campiña Sur y otra para la Subbética.El documento enviado por el sindicato está acompañado por las actas y los acuerdos de las reuniones celebradas en 2022, cuando la Administración sanitaria andaluza analizó los problemas surgidos tras la integración de los hospitales de Montilla y Puente Genil en el Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba. SATSE pretende recuperar aquel proceso y lograr que las conclusiones alcanzadas entonces se traduzcan en una reorganización efectiva de la atención sanitaria.En la actualidad, una única dirección gestiona los hospitales de Cabra, Montilla y Puente Genil, además de todos los centros de salud de las comarcas de la Campiña Sur y la Subbética. Esta configuración ha dado lugar, según expone el sindicato, "a una de las organizaciones sanitarias más extensas y complejas de Andalucía, tanto por el territorio que abarca como por la cantidad y diversidad de centros que dependen de ella".En ese sentido, SATSE considera que la división está plenamente justificada por razones asistenciales, organizativas, territoriales y profesionales. La propuesta permitiría constituir un Área de Gestión Sanitaria de la Campiña Sur y otra Área de Gestión Sanitaria de la Subbética, cada una con una estructura más cercana a sus respectivos hospitales, centros de salud, profesionales y usuarios.Y es que la propia Consejería de Salud reconoció en 2022 la necesidad de examinar la situación creada después de incorporar los hospitales de Montilla y Puente Genil al Área de Gestión Sanitaria Sur. A partir de ese reconocimiento se constituyó una mesa de trabajo específica en la que participaron la Consejería de Salud, la Delegación Territorial, la Dirección Gerencia del Área Sanitaria Sur, la Junta de Personal, los comités de empresa de los hospitales afectados y las organizaciones sindicales representativas.Durante aquellas reuniones se estudiaron los problemas asociados a la excesiva dimensión territorial del área, la dispersión geográfica de sus centros, las dificultades de gestión y los obstáculos para atraer y fidelizar a profesionales sanitarios. La Administración asumió entonces el compromiso de estudiar una posible modificación del mapa sanitario andaluz en el sur de Córdoba, una cuestión que SATSE vuelve a situar ahora ante los responsables políticos e institucionales de la provincia.Además, el sindicato sostiene que la creación de dos áreas sanitarias no constituye una reivindicación aislada de su organización. La iniciativa cuenta con el respaldo de representantes de los trabajadores, instituciones locales y sectores de la ciudadanía de la Campiña Sur y la Subbética, por lo que SATSE la presenta como una propuesta con un amplio consenso profesional, político y social.Ese respaldo también se ha plasmado en acuerdos y mociones aprobados por diferentes ayuntamientos de la zona, por la Mancomunidad de Municipios de la Campiña Sur y por la Diputación de Córdoba. Para el sindicato, estas decisiones institucionales convierten la división del Área de Gestión Sanitaria Sur en una de las propuestas sanitarias que han reunido un mayor grado de acuerdo en la provincia.Por otro lado, SATSE destaca la información trasladada por la Administración durante la Mesa Sectorial de Sanidad celebrada el pasado 24 de junio. En ese encuentro se anunció una modificación del mapa sanitario andaluz destinada a restablecer la adscripción del Hospital de Alta Resolución de Utrera al Hospital Universitario Virgen del Rocío.Según la explicación ofrecida por la Consejería de Salud, ese cambio puede acometerse mediante una orden específica, sin necesidad de reformar íntegramente la normativa vigente. El sindicato entiende que esta posibilidad acredita la existencia de mecanismos jurídicos suficientes para realizar modificaciones organizativas en el mapa sanitario andaluz.De igual modo, SATSE considera que la decisión relativa al centro hospitalario de Utrera abre una oportunidad para atender las necesidades pendientes en el sur de Córdoba. La organización señala que “la Junta de Andalucía no puede modificar el mapa sanitario para atender demandas territoriales en otras provincias y dejar nuevamente fuera a Córdoba”.A partir de este precedente, el sindicato defiende que cualquier proceso de revisión del mapa sanitario andaluz debe incorporar la creación del Área de Gestión Sanitaria de la Subbética y del Área de Gestión Sanitaria de la Campiña Sur. Esta segunda estructura asumiría una gestión diferenciada de los recursos sanitarios de la comarca en la que se encuentra Montilla.Por ello, SATSE ha solicitado formalmente a los responsables provinciales de las principales fuerzas políticas que mantengan una posición común ante la Consejería de Salud y Consumo. El objetivo es que impulsen las actuaciones institucionales necesarias para que esta reivindicación, planteada desde hace años y respaldada por distintas administraciones y representantes profesionales, sea finalmente atendida.Finalmente, el Sindicato de Enfermería sostiene que la creación de dos áreas sanitarias de menor tamaño acercaría la gestión a los ciudadanos y a los profesionales. También permitiría mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario, facilitar la captación y fidelización de profesionales y reforzar la calidad de la asistencia prestada en la Campiña Sur y la Subbética.La reorganización daría además continuidad a los compromisos de estudio y evaluación asumidos por la Administración sanitaria andaluza en 2022. SATSE reclama ahora que el análisis realizado entonces culmine con una modificación efectiva del mapa sanitario y con la puesta en marcha de estructuras propias para las dos comarcas del sur de Córdoba.