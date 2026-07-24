Cómo valorar si todavía tiene sentido rectificar los discos de freno

Espesor insuficiente Espesor igual o inferior a MIN TH Compra obligatoria de discos nuevos

Ranuras profundas y cavidades La profundidad de los daños es de unos 3 mm. Compra obligatoria de discos nuevos

Sobrecalentamiento del material Tonos azul/violeta, microfisuras Compra obligatoria de discos nuevos

Arañazos superficiales Profundidad de las ranuras inferior a 0,5–1 mm Torneado admisible (con margen de espesor)

Capa de corrosión en la superficie Corrosión superficial tras un largo periodo de inactividad Se permite el torneado o el desbaste