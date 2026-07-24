Coches eléctricos en España y claves para elegir bien

El automóvil eléctrico ha dejado de ocupar un espacio reservado a conductores especialmente interesados en la tecnología. Su presencia en las ciudades, los catálogos de los fabricantes y las flotas profesionales resulta cada vez más visible. Sin embargo, comprar uno exige analizar aspectos que apenas tenían importancia con un vehículo de combustión, como el lugar habitual de carga, la autonomía real o la potencia contratada en casa.
La elección tampoco debería apoyarse únicamente en el precio anunciado, la cifra de kilómetros homologados o el tamaño de la pantalla central. Un coche eléctrico introduce una forma distinta de utilizar el automóvil. La decisión acertada depende de que sus características encajen con los desplazamientos cotidianos, la disponibilidad de puntos de recarga y las necesidades concretas de espacio, comodidad y rendimiento.
Los motores eléctricos entregan la fuerza de forma inmediata, por lo que la respuesta al acelerador suele ser rápida y progresiva. Además, no necesitan una caja de cambios convencional con varias marchas. Esta configuración simplifica la conducción urbana, reduce las vibraciones y permite avanzar con suavidad incluso entre retenciones, semáforos y calles estrechas.
El crecimiento de los coches eléctricos en España también ha ampliado las opciones disponibles. El mercado incluye modelos urbanos, compactos, berlinas, familiares, todocaminos y vehículos comerciales. Esta variedad permite elegir con mayor precisión, aunque también obliga a comparar baterías, sistemas de carga y consumos con más atención que hace unos años.
Otro cambio relevante aparece al levantar el pie del acelerador. Muchos modelos recuperan energía durante la deceleración y la envían de nuevo a la batería. Algunos permiten ajustar la intensidad de esa retención, mientras que otros incorporan un modo capaz de reducir considerablemente el uso del freno en trayectos urbanos.
La frenada regenerativa puede mejorar la eficiencia, pero requiere un breve periodo de adaptación. Una retención intensa resulta cómoda en ciudad, aunque quizá no agrade a todos los conductores en carretera. Conviene probar sus distintos niveles antes de valorar el comportamiento general del vehículo.
La autonomía homologada ofrece una referencia útil para comparar vehículos, pero no representa una distancia garantizada en cualquier situación. El consumo varía según la velocidad, la temperatura exterior, la orografía, el peso transportado, el uso de la climatización y el estilo de conducción.
En ciudad, el coche eléctrico suele aprovechar mejor la energía gracias a las velocidades moderadas y a la recuperación durante las frenadas. En cambio, el consumo aumenta en autopista porque el motor debe mantener una velocidad alta durante periodos prolongados. La resistencia aerodinámica también gana importancia a medida que el vehículo circula más rápido.
Por ello, la autonomía necesaria debe calcularse a partir de los kilómetros habituales y no del viaje más largo del año. Una batería de gran capacidad puede aportar tranquilidad, pero también incrementa el peso y suele elevar el precio. Un modelo más contenido puede resultar suficiente cuando existe un punto de carga doméstico y los desplazamientos diarios son previsibles.
El margen de seguridad tampoco debe confundirse con la obligación de conservar siempre la batería llena. Muchos conductores terminan utilizando una parte limitada de su capacidad durante la semana. La posibilidad de recuperar energía mientras el vehículo permanece aparcado cambia la lógica tradicional de acudir a una estación de servicio cuando el depósito se acerca a la reserva.
Disponer de una plaza de garaje con acceso a electricidad facilita mucho la convivencia con un coche eléctrico. La carga nocturna permite iniciar la jornada con energía suficiente sin realizar una parada específica. Además, las horas de menor demanda pueden ofrecer condiciones económicas más favorables según el contrato eléctrico disponible.
No siempre hace falta instalar el cargador más potente. La elección debe considerar la capacidad del vehículo, los kilómetros recorridos cada día, las horas que permanece estacionado y la potencia contratada en la vivienda. Una instalación bien dimensionada resulta más útil que una solución sobredimensionada y costosa.
En comunidades de propietarios, la instalación exige respetar el recorrido del cableado, las protecciones eléctricas y la normativa aplicable. También resulta aconsejable recurrir a un instalador autorizado que pueda evaluar el cuadro eléctrico, la distancia hasta la plaza y la posible incorporación de un sistema de gestión dinámica de potencia.
Este sistema regula la energía destinada al coche según el consumo simultáneo de la vivienda. De ese modo, puede reducir la intensidad de carga cuando funcionan varios electrodomésticos y aumentarla durante las horas de menor actividad. Así se limita el riesgo de superar la potencia contratada.
La potencia máxima de carga rápida aparece con frecuencia entre los argumentos comerciales, aunque la cifra más alta no explica por sí sola el tiempo necesario para recuperar energía. La batería no mantiene la potencia máxima durante toda la sesión. La velocidad suele variar según el nivel de carga, la temperatura y la gestión térmica del vehículo.
Resulta más útil observar la curva de carga y el tiempo estimado para pasar de un porcentaje bajo a uno intermedio. En viajes largos importa más mantener una potencia elevada durante varios minutos que alcanzar un pico muy alto durante un instante. También influye la posibilidad de preparar térmicamente la batería antes de llegar al cargador.
La planificación del trayecto debe considerar la ubicación de las estaciones, el número de conectores, su potencia y las alternativas cercanas. Aunque las redes de recarga continúan extendiéndose, la experiencia puede variar entre corredores principales, carreteras secundarias y zonas rurales.
Además, no todos los viajes requieren llenar la batería. En muchas rutas resulta más eficiente realizar cargas breves dentro del tramo rápido de la curva y continuar hasta la siguiente parada. Esta estrategia reduce el tiempo total, siempre que exista suficiente margen para afrontar incidencias o cambios en el consumo.
Dos coches con baterías de capacidad similar pueden ofrecer autonomías diferentes. El resultado depende de la eficiencia del motor, la aerodinámica, el peso, los neumáticos y el funcionamiento de los sistemas auxiliares. Por esa razón, la capacidad expresada en kilovatios hora debe analizarse junto al consumo homologado y a las pruebas realizadas en condiciones reales.
Un vehículo grande necesita más energía para desplazarse, sobre todo a velocidades elevadas. También puede montar ruedas más anchas, una carrocería menos aerodinámica y un equipamiento que incremente el peso. En consecuencia, una batería mayor no siempre se traduce en una ventaja proporcional.
La eficiencia permite recorrer más kilómetros con la misma cantidad de energía. Este dato afecta tanto a la autonomía como al coste de uso y al tiempo empleado en recargar. Un modelo eficiente puede recuperar más kilómetros durante una parada breve, aunque su potencia máxima de carga no lidere la ficha técnica.
La química de la batería constituye otro elemento importante. Existen distintas soluciones con comportamientos específicos respecto al peso, la densidad energética, el coste y las recomendaciones de carga. El comprador no necesita convertirse en especialista, pero sí debería conocer las pautas indicadas por el fabricante para el uso diario.
Las baterías trabajan mejor dentro de un intervalo térmico determinado. El frío puede aumentar el consumo y reducir temporalmente la energía disponible, mientras que las temperaturas elevadas exigen una gestión térmica adecuada. Estos efectos no implican una avería, aunque deben tenerse presentes al planificar recorridos largos.
La calefacción también consume energía. Algunos vehículos incorporan bomba de calor, una solución que puede mejorar la eficiencia de la climatización en determinadas condiciones. Sin embargo, su conveniencia depende del clima, del uso previsto y del precio del equipamiento.
Una función especialmente práctica es la climatización programada mientras el automóvil permanece conectado. Calentar o enfriar el habitáculo antes de iniciar la marcha permite utilizar energía de la red y conservar más batería para el trayecto. Además, mejora el confort desde el primer minuto.
El verano plantea otras necesidades. Aparcar a la sombra, utilizar protecciones solares y activar la ventilación previa puede reducir el esfuerzo inicial del sistema de climatización. Como ocurre con cualquier vehículo, los hábitos cotidianos influyen en el consumo y en el bienestar de los ocupantes.
El coche eléctrico prescinde de componentes habituales en los motores de combustión, como el aceite del motor, las bujías o el sistema de escape. Esto reduce ciertas operaciones periódicas, aunque no elimina el mantenimiento. Los neumáticos, el líquido de frenos, la suspensión, la dirección y la climatización siguen requiriendo revisiones.
El peso y la entrega inmediata de par pueden acelerar el desgaste de los neumáticos cuando la conducción es brusca. Por ello, interesa comprobar su presión con regularidad y elegir productos compatibles con las características del automóvil. Un neumático inadecuado puede aumentar el ruido, el consumo o la distancia de frenado.
Los frenos mecánicos suelen trabajar menos gracias a la regeneración. No obstante, un uso limitado no significa que puedan ignorarse. La humedad, la suciedad y la corrosión superficial también afectan a discos y pinzas, especialmente cuando el vehículo circula poco o permanece estacionado durante periodos prolongados.
La batería de tracción cuenta normalmente con su propia cobertura de garantía, cuyas condiciones deben revisarse antes de comprar. Importan tanto la duración como el kilometraje máximo, el porcentaje mínimo de capacidad garantizado y las exclusiones previstas por el fabricante.
Una prueba de conducción debería reproducir parte del uso real. Conviene circular por ciudad, incorporarse a una vía rápida, probar la retención regenerativa y comprobar la visibilidad. También interesa evaluar el confort de la suspensión, porque el peso de la batería puede influir en la respuesta sobre firmes irregulares.
La ergonomía merece atención. Algunos modelos concentran numerosos controles en la pantalla central, mientras que otros conservan mandos físicos para funciones frecuentes. La facilidad para ajustar la climatización, cambiar el nivel de regeneración o consultar el consumo puede marcar diferencias durante la conducción diaria.
El maletero debe comprobarse con objetos reales y no solo mediante su volumen declarado. La forma del espacio, la altura del borde de carga, el doble fondo y la ubicación de los cables influyen en su utilidad. Lo mismo ocurre con las plazas traseras y el espacio disponible para las piernas.
Antes de firmar, también resulta prudente aclarar qué cables incluye el vehículo, qué potencia admite en corriente alterna y continua, qué aplicaciones necesita para la recarga pública y qué servicios conectados dependen de una suscripción futura. Estos detalles pueden modificar el coste y la comodidad una vez finalizado el periodo promocional.
El mercado de ocasión amplía las posibilidades de acceso a la movilidad eléctrica, pero requiere revisar elementos distintos a los de un automóvil convencional. El estado de la batería ocupa un lugar central, aunque también deben comprobarse el historial de mantenimiento, las campañas técnicas y el funcionamiento del sistema de carga.
Un informe sobre la salud de la batería puede aportar información sobre su capacidad disponible. Sin embargo, el dato debe interpretarse junto al kilometraje, la edad, el uso anterior y las condiciones de garantía restantes. Una ligera pérdida de capacidad no impide utilizar el vehículo con normalidad cuando su autonomía sigue cubriendo los recorridos previstos.
Asimismo, conviene probar la carga en corriente alterna y, cuando resulte posible, en un punto rápido. La revisión debe incluir conectores, cableado, climatización y posibles avisos en el cuadro de instrumentos. Una diagnosis especializada puede detectar fallos almacenados aunque no aparezca ninguna alerta permanente.
El valor del coche usado dependerá cada vez más de su eficiencia, la velocidad de carga y la disponibilidad de repuestos o actualizaciones. Los modelos con un sistema claro de mantenimiento y una red de servicio consolidada suelen ofrecer mayor previsibilidad durante los años posteriores a la compra.
El perfil de uso determina si el coche eléctrico encaja con facilidad o exige una organización más cuidadosa. Los desplazamientos urbanos y periurbanos, las rutas frecuentes y el estacionamiento prolongado favorecen una recarga regular. En viajes esporádicos, la planificación previa puede resolver buena parte de las limitaciones.
La vivienda, el trabajo y los lugares visitados con frecuencia forman parte de la decisión. Contar con carga en uno de esos puntos modifica por completo la experiencia. En cambio, depender únicamente de estaciones públicas obliga a valorar tarifas, disponibilidad y tiempo de permanencia.
Comprar un coche eléctrico implica elegir también una forma de recargarlo. La autonomía, la batería y la potencia pierden sentido cuando se analizan por separado. El vehículo más adecuado será aquel que pueda recuperar cada día la energía consumida sin introducir dificultades innecesarias en la rutina.
Antes de decidir, conviene registrar durante varias semanas los kilómetros recorridos, la proporción de ciudad y autopista, la frecuencia de los viajes largos y las horas habituales de estacionamiento. Ese pequeño análisis ofrece una base mucho más sólida que cualquier cifra aislada de una ficha comercial.
La elección tampoco debería apoyarse únicamente en el precio anunciado, la cifra de kilómetros homologados o el tamaño de la pantalla central. Un coche eléctrico introduce una forma distinta de utilizar el automóvil. La decisión acertada depende de que sus características encajen con los desplazamientos cotidianos, la disponibilidad de puntos de recarga y las necesidades concretas de espacio, comodidad y rendimiento.
Qué cambia al conducir un coche eléctrico
Los motores eléctricos entregan la fuerza de forma inmediata, por lo que la respuesta al acelerador suele ser rápida y progresiva. Además, no necesitan una caja de cambios convencional con varias marchas. Esta configuración simplifica la conducción urbana, reduce las vibraciones y permite avanzar con suavidad incluso entre retenciones, semáforos y calles estrechas.
El crecimiento de los coches eléctricos en España también ha ampliado las opciones disponibles. El mercado incluye modelos urbanos, compactos, berlinas, familiares, todocaminos y vehículos comerciales. Esta variedad permite elegir con mayor precisión, aunque también obliga a comparar baterías, sistemas de carga y consumos con más atención que hace unos años.
Otro cambio relevante aparece al levantar el pie del acelerador. Muchos modelos recuperan energía durante la deceleración y la envían de nuevo a la batería. Algunos permiten ajustar la intensidad de esa retención, mientras que otros incorporan un modo capaz de reducir considerablemente el uso del freno en trayectos urbanos.
La frenada regenerativa puede mejorar la eficiencia, pero requiere un breve periodo de adaptación. Una retención intensa resulta cómoda en ciudad, aunque quizá no agrade a todos los conductores en carretera. Conviene probar sus distintos niveles antes de valorar el comportamiento general del vehículo.
La autonomía real depende del tipo de recorrido
La autonomía homologada ofrece una referencia útil para comparar vehículos, pero no representa una distancia garantizada en cualquier situación. El consumo varía según la velocidad, la temperatura exterior, la orografía, el peso transportado, el uso de la climatización y el estilo de conducción.
En ciudad, el coche eléctrico suele aprovechar mejor la energía gracias a las velocidades moderadas y a la recuperación durante las frenadas. En cambio, el consumo aumenta en autopista porque el motor debe mantener una velocidad alta durante periodos prolongados. La resistencia aerodinámica también gana importancia a medida que el vehículo circula más rápido.
Por ello, la autonomía necesaria debe calcularse a partir de los kilómetros habituales y no del viaje más largo del año. Una batería de gran capacidad puede aportar tranquilidad, pero también incrementa el peso y suele elevar el precio. Un modelo más contenido puede resultar suficiente cuando existe un punto de carga doméstico y los desplazamientos diarios son previsibles.
El margen de seguridad tampoco debe confundirse con la obligación de conservar siempre la batería llena. Muchos conductores terminan utilizando una parte limitada de su capacidad durante la semana. La posibilidad de recuperar energía mientras el vehículo permanece aparcado cambia la lógica tradicional de acudir a una estación de servicio cuando el depósito se acerca a la reserva.
La recarga doméstica condiciona la experiencia de uso
Disponer de una plaza de garaje con acceso a electricidad facilita mucho la convivencia con un coche eléctrico. La carga nocturna permite iniciar la jornada con energía suficiente sin realizar una parada específica. Además, las horas de menor demanda pueden ofrecer condiciones económicas más favorables según el contrato eléctrico disponible.
No siempre hace falta instalar el cargador más potente. La elección debe considerar la capacidad del vehículo, los kilómetros recorridos cada día, las horas que permanece estacionado y la potencia contratada en la vivienda. Una instalación bien dimensionada resulta más útil que una solución sobredimensionada y costosa.
En comunidades de propietarios, la instalación exige respetar el recorrido del cableado, las protecciones eléctricas y la normativa aplicable. También resulta aconsejable recurrir a un instalador autorizado que pueda evaluar el cuadro eléctrico, la distancia hasta la plaza y la posible incorporación de un sistema de gestión dinámica de potencia.
Este sistema regula la energía destinada al coche según el consumo simultáneo de la vivienda. De ese modo, puede reducir la intensidad de carga cuando funcionan varios electrodomésticos y aumentarla durante las horas de menor actividad. Así se limita el riesgo de superar la potencia contratada.
Cómo valorar la carga rápida en carretera
La potencia máxima de carga rápida aparece con frecuencia entre los argumentos comerciales, aunque la cifra más alta no explica por sí sola el tiempo necesario para recuperar energía. La batería no mantiene la potencia máxima durante toda la sesión. La velocidad suele variar según el nivel de carga, la temperatura y la gestión térmica del vehículo.
Resulta más útil observar la curva de carga y el tiempo estimado para pasar de un porcentaje bajo a uno intermedio. En viajes largos importa más mantener una potencia elevada durante varios minutos que alcanzar un pico muy alto durante un instante. También influye la posibilidad de preparar térmicamente la batería antes de llegar al cargador.
La planificación del trayecto debe considerar la ubicación de las estaciones, el número de conectores, su potencia y las alternativas cercanas. Aunque las redes de recarga continúan extendiéndose, la experiencia puede variar entre corredores principales, carreteras secundarias y zonas rurales.
Además, no todos los viajes requieren llenar la batería. En muchas rutas resulta más eficiente realizar cargas breves dentro del tramo rápido de la curva y continuar hasta la siguiente parada. Esta estrategia reduce el tiempo total, siempre que exista suficiente margen para afrontar incidencias o cambios en el consumo.
El tamaño de la batería no lo determina todo
Dos coches con baterías de capacidad similar pueden ofrecer autonomías diferentes. El resultado depende de la eficiencia del motor, la aerodinámica, el peso, los neumáticos y el funcionamiento de los sistemas auxiliares. Por esa razón, la capacidad expresada en kilovatios hora debe analizarse junto al consumo homologado y a las pruebas realizadas en condiciones reales.
Un vehículo grande necesita más energía para desplazarse, sobre todo a velocidades elevadas. También puede montar ruedas más anchas, una carrocería menos aerodinámica y un equipamiento que incremente el peso. En consecuencia, una batería mayor no siempre se traduce en una ventaja proporcional.
La eficiencia permite recorrer más kilómetros con la misma cantidad de energía. Este dato afecta tanto a la autonomía como al coste de uso y al tiempo empleado en recargar. Un modelo eficiente puede recuperar más kilómetros durante una parada breve, aunque su potencia máxima de carga no lidere la ficha técnica.
La química de la batería constituye otro elemento importante. Existen distintas soluciones con comportamientos específicos respecto al peso, la densidad energética, el coste y las recomendaciones de carga. El comprador no necesita convertirse en especialista, pero sí debería conocer las pautas indicadas por el fabricante para el uso diario.
Temperatura y climatización durante el año
Las baterías trabajan mejor dentro de un intervalo térmico determinado. El frío puede aumentar el consumo y reducir temporalmente la energía disponible, mientras que las temperaturas elevadas exigen una gestión térmica adecuada. Estos efectos no implican una avería, aunque deben tenerse presentes al planificar recorridos largos.
La calefacción también consume energía. Algunos vehículos incorporan bomba de calor, una solución que puede mejorar la eficiencia de la climatización en determinadas condiciones. Sin embargo, su conveniencia depende del clima, del uso previsto y del precio del equipamiento.
Una función especialmente práctica es la climatización programada mientras el automóvil permanece conectado. Calentar o enfriar el habitáculo antes de iniciar la marcha permite utilizar energía de la red y conservar más batería para el trayecto. Además, mejora el confort desde el primer minuto.
El verano plantea otras necesidades. Aparcar a la sombra, utilizar protecciones solares y activar la ventilación previa puede reducir el esfuerzo inicial del sistema de climatización. Como ocurre con cualquier vehículo, los hábitos cotidianos influyen en el consumo y en el bienestar de los ocupantes.
Mantenimiento y elementos sometidos a desgaste
El coche eléctrico prescinde de componentes habituales en los motores de combustión, como el aceite del motor, las bujías o el sistema de escape. Esto reduce ciertas operaciones periódicas, aunque no elimina el mantenimiento. Los neumáticos, el líquido de frenos, la suspensión, la dirección y la climatización siguen requiriendo revisiones.
El peso y la entrega inmediata de par pueden acelerar el desgaste de los neumáticos cuando la conducción es brusca. Por ello, interesa comprobar su presión con regularidad y elegir productos compatibles con las características del automóvil. Un neumático inadecuado puede aumentar el ruido, el consumo o la distancia de frenado.
Los frenos mecánicos suelen trabajar menos gracias a la regeneración. No obstante, un uso limitado no significa que puedan ignorarse. La humedad, la suciedad y la corrosión superficial también afectan a discos y pinzas, especialmente cuando el vehículo circula poco o permanece estacionado durante periodos prolongados.
La batería de tracción cuenta normalmente con su propia cobertura de garantía, cuyas condiciones deben revisarse antes de comprar. Importan tanto la duración como el kilometraje máximo, el porcentaje mínimo de capacidad garantizado y las exclusiones previstas por el fabricante.
Qué revisar antes de comprar
Una prueba de conducción debería reproducir parte del uso real. Conviene circular por ciudad, incorporarse a una vía rápida, probar la retención regenerativa y comprobar la visibilidad. También interesa evaluar el confort de la suspensión, porque el peso de la batería puede influir en la respuesta sobre firmes irregulares.
La ergonomía merece atención. Algunos modelos concentran numerosos controles en la pantalla central, mientras que otros conservan mandos físicos para funciones frecuentes. La facilidad para ajustar la climatización, cambiar el nivel de regeneración o consultar el consumo puede marcar diferencias durante la conducción diaria.
El maletero debe comprobarse con objetos reales y no solo mediante su volumen declarado. La forma del espacio, la altura del borde de carga, el doble fondo y la ubicación de los cables influyen en su utilidad. Lo mismo ocurre con las plazas traseras y el espacio disponible para las piernas.
Antes de firmar, también resulta prudente aclarar qué cables incluye el vehículo, qué potencia admite en corriente alterna y continua, qué aplicaciones necesita para la recarga pública y qué servicios conectados dependen de una suscripción futura. Estos detalles pueden modificar el coste y la comodidad una vez finalizado el periodo promocional.
El coche eléctrico usado exige comprobaciones específicas
El mercado de ocasión amplía las posibilidades de acceso a la movilidad eléctrica, pero requiere revisar elementos distintos a los de un automóvil convencional. El estado de la batería ocupa un lugar central, aunque también deben comprobarse el historial de mantenimiento, las campañas técnicas y el funcionamiento del sistema de carga.
Un informe sobre la salud de la batería puede aportar información sobre su capacidad disponible. Sin embargo, el dato debe interpretarse junto al kilometraje, la edad, el uso anterior y las condiciones de garantía restantes. Una ligera pérdida de capacidad no impide utilizar el vehículo con normalidad cuando su autonomía sigue cubriendo los recorridos previstos.
Asimismo, conviene probar la carga en corriente alterna y, cuando resulte posible, en un punto rápido. La revisión debe incluir conectores, cableado, climatización y posibles avisos en el cuadro de instrumentos. Una diagnosis especializada puede detectar fallos almacenados aunque no aparezca ninguna alerta permanente.
El valor del coche usado dependerá cada vez más de su eficiencia, la velocidad de carga y la disponibilidad de repuestos o actualizaciones. Los modelos con un sistema claro de mantenimiento y una red de servicio consolidada suelen ofrecer mayor previsibilidad durante los años posteriores a la compra.
Una elección vinculada a la rutina diaria
El perfil de uso determina si el coche eléctrico encaja con facilidad o exige una organización más cuidadosa. Los desplazamientos urbanos y periurbanos, las rutas frecuentes y el estacionamiento prolongado favorecen una recarga regular. En viajes esporádicos, la planificación previa puede resolver buena parte de las limitaciones.
La vivienda, el trabajo y los lugares visitados con frecuencia forman parte de la decisión. Contar con carga en uno de esos puntos modifica por completo la experiencia. En cambio, depender únicamente de estaciones públicas obliga a valorar tarifas, disponibilidad y tiempo de permanencia.
Comprar un coche eléctrico implica elegir también una forma de recargarlo. La autonomía, la batería y la potencia pierden sentido cuando se analizan por separado. El vehículo más adecuado será aquel que pueda recuperar cada día la energía consumida sin introducir dificultades innecesarias en la rutina.
Antes de decidir, conviene registrar durante varias semanas los kilómetros recorridos, la proporción de ciudad y autopista, la frecuencia de los viajes largos y las horas habituales de estacionamiento. Ese pequeño análisis ofrece una base mucho más sólida que cualquier cifra aislada de una ficha comercial.