El Montilla Club de Fútbol confirma once bajas antes de comenzar la pretemporada

El Montilla Club de Fútbol afrontará el comienzo de la pretemporada 2026/2027 con una plantilla renovada tras confirmar la salida de once jugadores, entre ellos José Carraña, uno de los futbolistas más representativos de la entidad auriverde durante las últimas siete temporadas.La relación de bajas está formada por Gorka, Ángel Lara, Adrián, José Manuel, Juan María, Moslero, Tiago, Sergio Heredia, Rubén Jurado, Pedro Crespín y el propio José Carraña. Todos ellos dejarán de defender la camiseta montillana después de las negociaciones desarrolladas por la dirección deportiva para configurar el equipo de la nueva campaña.Además, el club ha recordado las salidas de Cordon y Bermejo, que abandonaron la disciplina auriverde durante la pasada temporada. La confirmación de estas bajas llega después de las incorporaciones anunciadas durante los últimos días y permite perfilar el grupo que comenzará la preparación para el nuevo curso.Entre todas las despedidas, la de José Carraña ocupa un lugar especialmente destacado por su trayectoria, su continuidad y su peso dentro del vestuario. El centrocampista ha decidido finalizar su vinculación con el Montilla Club de Fútbol para afrontar una nueva etapa en su vida personal y deportiva.Carraña llegó a la entidad durante el verano de 2019 como un joven mediocentro ofensivo y con el precedente de una familia estrechamente ligada al club. Tanto su padre como su hermano habían dejado anteriormente su huella entre la afición montillana y se convirtieron en referencias para el jugador durante sus primeros pasos como auriverde.Desde su incorporación, el futbolista fue ganando protagonismo gracias a su visión de juego, su capacidad para asistir, sus goles y la regularidad mostrada tanto en los momentos favorables como en las etapas más complicadas. A esas cualidades deportivas sumó, según ha resaltado la entidad, su compromiso, su experiencia y su cercanía humana con el resto de la plantilla.Su etapa en el Montilla Club de Fútbol se cierra después de siete temporadas, 194 partidos y once goles con la camiseta auriverde. Durante ese periodo participó en algunos de los principales logros deportivos alcanzados por el equipo en los últimos años.En ese sentido, José Carraña formó parte de la plantilla que consiguió el ascenso a División de Honor en 2020 y del conjunto que se proclamó campeón de la Copa Andalucía en 2022. Además, integró el grupo de capitanes durante las últimas temporadas, una responsabilidad que reflejó su relevancia dentro del vestuario y su vinculación con el proyecto deportivo.La entidad ha presentado su despedida como el cierre de una etapa marcada por la constancia y por la contribución del centrocampista al crecimiento experimentado por el club durante la última década. Su trayectoria le ha permitido ocupar un espacio destacado entre los jugadores que han vestido la camiseta montillana en este periodo.Por otro lado, las salidas de Gorka, Ángel Lara, Adrián, José Manuel, Juan María, Moslero, Tiago, Sergio Heredia, Rubén Jurado y Pedro Crespín completan la reorganización de la plantilla antes del inicio de la pretemporada. El club cierra así la vinculación con un amplio grupo de futbolistas mientras avanza en la configuración del nuevo equipo.Desde la entidad que preside Francisco Mesa Priego han querido "agradecer de corazón a todos ellos su dedicación, implicación y esfuerzo defendiendo nuestro escudo, deseándoles mucha suerte en su futuro profesional y personal".El Montilla Club de Fútbol queda ahora preparado para comenzar el trabajo de pretemporada con la mirada puesta en la campaña 2026/2027. La despedida de José Carraña marcará especialmente este cambio de ciclo después de siete años, casi doscientos encuentros y una trayectoria ligada a dos de los éxitos recientes más relevantes de la entidad auriverde.