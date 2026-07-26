Cruz Roja facilita la apertura de once negocios en la provincia de Córdoba

Cruz Roja ha acercado durante el primer semestre del año su apoyo especializado al autoempleo a personas emprendedoras de Montilla y otros municipios de la provincia, dentro de un programa que ha contribuido a la apertura de once nuevos negocios en Córdoba y a la consolidación de otra decena de iniciativas empresariales ya existentes.La actuación se desarrolla a través del proyecto, que presta orientación a quienes deciden convertir una idea empresarial en una oportunidad laboral. Entre enero y junio, el programa ha asesorado y acompañado a casi un centenar de personas durante las diferentes fases del proceso emprendedor.Además, las once nuevas actividades puestas en marcha durante este periodo reflejan la diversidad de los proyectos que surgen en la provincia. Entre ellas figuran establecimientos de hostelería, como un obrador de tartas, junto a un taller mecánico, una carpintería metálica, un negocio de pintura y una iniciativa vinculada a la preparación física.De igual modo, el programa ha respaldado la apertura de establecimientos relacionados con el cuidado personal, entre ellos barberías y negocios dedicados a las uñas o a la aparatología estética. Se trata de propuestas profesionales diferentes que tienen como punto de partida la decisión de sus responsables de construir su propio futuro laboral mediante el autoempleo.Junto a los negocios de nueva creación, otra decena de iniciativas empresariales que ya se encontraban en funcionamiento ha recibido el apoyo de Cruz Roja para consolidar su actividad y reforzar su viabilidad. El acompañamiento no termina, por tanto, con la apertura del establecimiento, sino que continúa durante los primeros años de funcionamiento.En ese sentido, el proyecto ofrece orientación para elaborar los planes de empresa, ayuda para buscar financiación y acceder a microcréditos, formación empresarial y un seguimiento personalizado. Este respaldo se adapta a las distintas etapas del proceso, desde el nacimiento de la idea de negocio hasta su puesta en marcha y posterior consolidación.La técnica del Plan de Empleo de Cruz Roja Manuela Zamora explica que "cada vez son más las personas que sopesan la idea de crear su empresa como salida para su situación. Desde Cruz Roja tratamos de orientarlas, ayudarlas y estudiar la viabilidad de su idea y, en caso de tirar hacia adelante, las acompañamos en esa ilusión, en esa gran aventura, durante todo el proceso".Por otro lado, la mayoría de las personas atendidas por el programa son mujeres con edades comprendidas entre los 30 y los 45 años. Este es el perfil predominante entre quienes valoran el autoempleo como una alternativa para acceder al mercado laboral o mejorar su situación económica personal y familiar.La intervención decontinúa, además, extendiéndose más allá de la capital cordobesa. Durante los últimos meses, el servicio ha trabajado con personas emprendedoras de Montilla, Bujalance, Castro del Río, Nueva Carteya, Espejo, Rute, Pedroche y Lucena, acercando recursos especializados a distintos puntos de la provincia.Y es que cinco de los once negocios abiertos durante los seis primeros meses del año están situados en localidades con menos de 30.000 habitantes. La expansión provincial permite que quienes viven fuera de Córdoba capital puedan recibir orientación, formación y seguimiento para estudiar la viabilidad de sus proyectos empresariales.El proyectoestá financiado por el Fondo Social Europeo, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y la Diputación de Córdoba. Su intervención abarca desde el análisis inicial de la idea hasta la consolidación de la actividad, con un seguimiento que puede prolongarse durante los primeros años de funcionamiento del negocio.Finalmente, las personas de Montilla y del resto de la provincia interesadas en poner en marcha una idea empresarial pueden solicitar información y asesoramiento en la sede de Cruz Roja en Córdoba, situada en el número 2 de la Cañada Real de Mestas, o mediante el teléfono 957 433 878.