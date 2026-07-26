La Diputación refuerza el emprendimiento femenino rural con asesoramientos personalizados

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

La Diputación de Córdoba y el Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba han puesto en marcha la tercera edición del programa ‘Mentorías para el fomento del emprendimiento y la consolidación de empresas lideradas por mujeres en el ámbito rural’, una iniciativa que beneficiará a unas 40 empresas de distintos municipios de la provincia mediante un sistema de asesoramiento directo y personalizado.El proyecto pretende impulsar el emprendimiento femenino, reforzar la actividad de las microempresas y favorecer la consolidación de los negocios promovidos por mujeres en las zonas rurales. Para ello, ofrecerá herramientas adaptadas a las necesidades de cada iniciativa y facilitará el acceso a conocimientos, recursos tecnológicos y redes empresariales.La delegada de Igualdad de la institución provincial, Auxiliadora Moreno, destacó que “tras el éxito alcanzado en las dos ediciones anteriores, volvemos a apostar por este programa, porque apoyar a las mujeres emprendedoras es apostar por el desarrollo económico, la cohesión social y el futuro de nuestros municipios”.Además, Moreno explicó que “con esta actuación no solo pretendemos fortalecer proyectos empresariales concretos, sino también avanzar hacia una igualdad real y efectiva, eliminando barreras culturales y estructurales que todavía dificultan la visibilidad y consolidación de las iniciativas lideradas por mujeres, especialmente en el entorno rural”.La tercera edición se desarrollará en diferentes municipios cordobeses y estará dirigida tanto a empresarias vinculadas al sector primario como a mujeres que promueven proyectos innovadores y diversificadores. La iniciativa busca así respaldar actividades capaces de convertir el medio rural en un espacio de oportunidades, calidad de vida y generación de riqueza.En ese sentido, Auxiliadora Moreno insistió en que “desde la Diputación de Córdoba seguimos comprometidos con aquellas actuaciones que generan oportunidades reales para las mujeres, fortalecen nuestro tejido empresarial y contribuyen al desarrollo sostenible de nuestros municipios”.El programa se articula mediante mentorías directas y personalizadas, concebidas para responder a las circunstancias concretas de las empresas participantes. Entre sus objetivos figura proporcionar herramientas prácticas para gestionar y consolidar microempresas, así como facilitar el acceso a redes empresariales y estudios de mercado.De igual modo, las mentorías permitirán acercar a las empresarias recursos relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación que puedan mejorar la competitividad de sus negocios. El acompañamiento también abordará cuestiones vinculadas con la financiación, las ayudas públicas y los recursos disponibles para desarrollar y fortalecer los proyectos empresariales.Por su parte, la presidenta del Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba, Inmaculada Pérez, señaló que “estas mentorías personalizadas son una herramienta muy útil, ya que permiten que estas mujeres busquen su momento y nosotras detectamos sus necesidades a la carta”.La atención individualizada permitirá identificar las necesidades de cada negocio y orientar el trabajo hacia ámbitos como la transformación digital, las estrategias de crecimiento o el conocimiento de los instrumentos de apoyo que ofrecen las administraciones.A este respecto, Pérez afirmó que “esto ha conseguido que muchas mujeres tengan desde facilidad para saltar la famosa brecha digital, desarrollar estrategias para el crecimiento de su negocio, que no se queden en el autoempleo y puedan aspirar a mucho más, y un conocimiento profundo de aquellas ayudas que les ofrecen las instituciones”.Por otro lado, el proyecto tratará de detectar las barreras estructurales, culturales y sociales que todavía limitan el emprendimiento femenino en el medio rural. Esta labor permitirá conocer las dificultades que encuentran las promotoras para hacer visibles sus iniciativas, consolidar sus empresas y ampliar las posibilidades de crecimiento de sus negocios.Como principal novedad de esta tercera edición, el programa incorpora una inmersión estratégica de fin de semana en Hornachuelos. El encuentro servirá para reforzar los vínculos creados durante las mentorías y favorecer el intercambio de experiencias entre las participantes.La convivencia en Hornachuelos también tendrá como finalidad consolidar una red femenina de apoyo empresarial en el ámbito rural. De esta manera, las empresarias podrán compartir conocimientos, establecer contactos y afrontar de forma conjunta algunas de las necesidades detectadas durante el proceso de acompañamiento.La tercera edición da continuidad a las dos convocatorias anteriores y mantiene el asesoramiento personalizado como eje central. El programa combina el apoyo a proyectos empresariales concretos con el propósito de fortalecer el tejido productivo de los municipios cordobeses y ampliar las oportunidades de las mujeres que desarrollan su actividad en el medio rural.