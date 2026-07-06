La tenista montillana Alejandra Izquierdo se anota un subcampeonato de España junior

La tenista montillana Alejandra Izquierdo Hodgson ha cerrado con el Club de Tenis El Campo de Priego de Córdoba una sobresaliente participación en el, clausurado ayer en el Real Zaragoza Club de Tenis, donde el conjunto prieguense ha alcanzado el subcampeonato en el cuadro de consolación y se ha situado como décimo mejor equipo de España en categoría junior.La deportista montillana formó parte de una expedición que ha llevado el nombre de la provincia de Córdoba a una de las competiciones nacionales más exigentes del calendario juvenil por equipos. El equipo, dirigido por Pedro Carrillo, ha completado un recorrido de gran valor deportivo en Zaragoza, tanto por el nivel de los rivales como por las dificultades añadidas que supone competir en categoría femenina desde un club de menor estructura.Además, el Club de Tenis El Campo ha sido el único equipo andaluz que continuó con opciones en la fase final de consolación, un dato que refuerza el mérito de una participación construida desde un club humilde, vinculado a una localidad alejada de los grandes centros tenísticos nacionales. En ese contexto, la presencia de Alejandra Izquierdo Hodgson ha aportado también un acento montillano a una actuación especialmente relevante para el tenis femenino cordobés.El conjunto prieguense inició su recorrido en el campeonato con una victoria de prestigio ante el Club Deportivo Tennis Rincón, representante malagueño, en la ronda inicial del cuadro femenino junior sub-18. Ese triunfo permitió al Club de Tenis El Campo acceder a los octavos de final del cuadro principal y situarse entre los dieciséis mejores equipos de la competición, en la que se han dado cita algunas de las principales promesas del tenis femenino nacional.La victoria adquirió un valor especial por la entidad del rival. En la lista oficial de entrada, el Club Deportivo Tennis Rincón figuraba como noveno equipo del campeonato y campeón territorial, mientras que el Club de Tenis El Campo acudía a Zaragoza como uno de los representantes andaluces clasificados para esta cita nacional. La eliminatoria confirmó el buen momento del equipo prieguense, que supo responder desde el inicio a la exigencia de una competición de máximo nivel.Tras superar la primera eliminatoria, el Club de Tenis El Campo cayó en los octavos de final del cuadro principal ante el Club Escuela de Tenis Alcalá. La derrota dejó al equipo fuera de la pelea directa por el título nacional, pero no puso fin a su participación en Zaragoza, ya que el conjunto cordobés pasó a disputar el cuadro de consolación.En ese sentido, el equipo reaccionó con solidez después del tropiezo en el cuadro principal. Las jugadoras del Club de Tenis El Campo fueron superando rondas en la fase de consolación hasta alcanzar la final, firmando un recorrido que las ha colocado entre los equipos más destacados del tenis junior femenino español.El subcampeonato en el cuadro de consolación supone una auténtica hazaña para el tenis prieguense, no solo por el nivel del campeonato, sino también por el esfuerzo que exige formar y sostener equipos femeninos en estas categorías, en las que no siempre resulta sencillo reunir jugadoras suficientes y en las que muchas deportistas deben competir en distintas edades para poder mantener viva la estructura deportiva del club.El equipo ha estado integrado por Cristina Muela Murube, María Carrillo Barrientos, Paola Partido Rodríguez y Alejandra Izquierdo Hodgson, con Pedro Carrillo al frente como entrenador. La alineación, ya destacada durante la pasada semana por su progresión en el campeonato, ha vuelto de Zaragoza con un resultado que refuerza el trabajo de jugadoras, familias, cuerpo técnico y club.Por otro lado, la participación de Alejandra Izquierdo Hodgson dentro del equipo ha dado continuidad a una temporada especialmente significativa para este grupo. Hace aproximadamente un mes, este mismo conjunto se proclamó campeón de Andalucía en Segunda División Absoluta, un resultado que le permitirá competir en Primera División a partir del próximo mes de noviembre.De igual modo, el resultado nacional confirma el crecimiento de una generación joven, competitiva y con amplio margen de progresión. Para la tenista montillana, la experiencia en Zaragoza ha representado una nueva oportunidad para seguir creciendo dentro de una competición de gran exigencia, en la que cada eliminatoria obliga a medir fuerzas con clubes procedentes de distintos puntos del país.El Campeonato de España de Tenis Iberdrola Junior por Equipos Femeninos constituye una de las pruebas más destacadas del calendario juvenil. La cita, celebrada en el Real Zaragoza Club de Tenis, ha ofrecido a las jóvenes jugadoras la posibilidad de competir en un formato por equipos, con la presión añadida de defender cada punto en nombre de su club.Más allá del resultado concreto, el subcampeonato en la fase de consolación representa un impulso para el tenis femenino de Priego de Córdoba y para el deporte base cordobés. También supone un reconocimiento al trabajo silencioso que se desarrolla lejos de los grandes focos, en clubes donde la formación de equipos depende del compromiso diario de deportistas, entrenadores y familias.Con esta actuación, el Club de Tenis El Campo ha cerrado su paso por Zaragoza como décimo mejor equipo de España en categoría junior femenina y ha reforzado una trayectoria que ya venía marcada por su reciente título andaluz. Alejandra Izquierdo Hodgson, desde Montilla, ha formado parte de una expedición que ha convertido una semana de competición nacional en un nuevo capítulo de crecimiento para el tenis femenino cordobés.