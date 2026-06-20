El Ayuntamiento impulsa una campaña deportiva de verano con más de 700 plazas



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA (ARCHIVO) JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA (ARCHIVO)

El Ayuntamiento de Montilla ofrecerá durante los meses de verano una programación deportiva con más de 700 plazas en la piscina y en el Polideportivo Municipal, así como a través de diferentes competiciones estivales, con el objetivo de fomentar la actividad física, la convivencia y el ocio saludable entre vecinos de todas las edades.La campaña, impulsada a través del Servicio Municipal de Deportes (SMD), reunirá actividades acuáticas, propuestas de mantenimiento físico, iniciativas dirigidas a la población juvenil y las tradicionales ligas deportivas que cada año ocupan buena parte del calendario estival. La oferta busca dar respuesta tanto a la ciudadanía montillana como a las personas que visitan el municipio durante los meses de verano.En ese sentido, el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, destacó que durante esta época del año el Ayuntamiento “redobla todos los esfuerzos para dar respuesta a la demanda de la ciudadanía”, con una programación amplia y pensada para facilitar la práctica deportiva en distintos tramos de edad.Además, el regidor montillano subrayó el carácter abierto y diverso de la campaña. “Hay un despliegue muy importante de actividades para todas las edades, desde bebés de seis meses hasta personas adultas, por lo que no hay excusas para participar y hacer ejercicio”, señaló Rafael Llamas, quien defendió el verano como un periodo especialmente adecuado para incorporar rutinas saludables gracias a la mayor disponibilidad de tiempo libre.Y es que buena parte de la programación volverá a tener como eje la piscina municipal de verano, una instalación que afronta la nueva temporada “en las mejores condiciones” tras el trabajo desarrollado durante los últimos meses. A juicio del alcalde, esta oferta deportiva se integra en una agenda más amplia de propuestas para los meses estivales.“Las actividades deportivas se suman a la programación cultural, lúdica y de ocio para hacer de Montilla un lugar atractivo durante el verano y ofrecer alternativas de calidad para toda la ciudadanía”, añadió el primer edil montillano.Por otro lado, el teniente de alcalde de Deportes, Festejos y Educación, Miguel Sánchez, explicó que la campaña mantiene los cursos de natación en las piscinas al aire libre, dirigidos a personas de todas las edades. La programación incluye alrededor de 300 plazas en distintas modalidades, desde natación infantil hasta cursos para adultos, actividades adaptadas, mantenimiento en el agua y programas específicos para diferentes grupos de edad.De igual modo, los cursos de natación se desarrollarán durante los meses de julio y agosto en horario de mañana. La planificación contempla dos turnos durante el mes de julio y un tercer turno en agosto, mientras que las inscripciones ya pueden formalizarse mediante cita previa.Junto a la programación acuática, el SMD ofertará otras 400 plazas en las denominadas actividades “en seco”, una línea que incluirá yoga, pilates, gimnasia de mantenimiento, aeróbic y ciclo. Estas propuestas se llevarán a cabo entre julio y septiembre, tanto en horario de mañana como de tarde, y utilizarán principalmente las instalaciones al aire libre del Polideportivo Municipal.Asimismo, el programa mantendrá abierta durante todo el verano la sala de tonificación, con el fin de facilitar la continuidad de los entrenamientos y del trabajo físico individual durante los meses estivales. Esta medida permitirá completar una oferta pensada para diferentes perfiles de usuarios, desde quienes buscan actividades dirigidas hasta quienes prefieren realizar ejercicios de fuerza o acondicionamiento de manera más autónoma.En paralelo, la campaña recuperará la actividad de multideporte para jóvenes de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), una propuesta que el pasado año quedó suspendida temporalmente debido a las obras del Pabellón Municipal. Esta iniciativa estará destinada a jóvenes mayores de 12 años y se desarrollará durante el mes de julio, salvo la semana de Feria, en horario de 9:00 a 14:00 horas.A través de esta actividad, los participantes podrán disfrutar de diferentes modalidades deportivas y propuestas recreativas adaptadas a su edad. La recuperación del multideporte permitirá ampliar las alternativas de ocio saludable para la población juvenil durante las mañanas de verano, en un periodo en el que muchas familias buscan opciones educativas, activas y compatibles con el calendario estival.Por otra parte, la programación deportiva de verano incorporará también las ligas y torneos estivales que tradicionalmente reúnen a numerosos participantes en Montilla. Las competiciones de fútbol 7 y baloncesto masculino ya se encuentran en marcha, mientras que permanecen abiertas las inscripciones para baloncesto femenino 3x3, fútbol sala y voleibol 3x3.Estas modalidades se desarrollarán durante todo el verano y reforzarán el componente social de la campaña, al combinar la práctica deportiva con la convivencia entre equipos, grupos de amigos y aficionados. Desde el SMD se anima a la ciudadanía a participar en una programación diseñada para llenar de actividad las instalaciones municipales y promover hábitos saludables durante los meses estivales.Con esta oferta, Montilla volverá a articular una campaña deportiva de verano que combina aprendizaje, mantenimiento físico, ocio juvenil y competición amateur. La programación permitirá que la piscina municipal, el Polideportivo y las diferentes instalaciones deportivas se conviertan en espacios de encuentro durante julio, agosto y septiembre, con propuestas adaptadas a distintas edades y niveles de práctica.