La Aurora logra el único galardón para Andalucía en los Premios Manojo 2026

Lade Montilla ha recogido esta semana en las Casas del Tratado de Tordesillas, en Valladolid, un Premio Manojo de Oro gracias a su vino dulce, que se impuso en la categoría de Semisecos y Dulces, en el marco de un certamen nacional dirigido específicamente a bodegas cooperativas de toda España.El reconocimiento —que llega apenas unas semanas después del conseguido en los— sitúa de nuevo a la entidad montillana en lo más alto del pódium de este concurso, en el que concurrieron 400 referencias procedentes de diferentes puntos del país. De todas ellas, solo 28 obtuvieron algún tipo de premio, una circunstancia que refuerza el alcance del galardón logrado por la cooperativa en una edición especialmente competitiva.En ese sentido, la vigésima edición de los Premios Manojo volvió a poner de relieve la importancia nacional de un certamen que cumple treinta años de trayectoria y veinte convocatorias. Organizado por la Unión Regional de Cooperativas de Castilla y León, el concurso está orientado de manera específica a las cooperativas vitivinícolas de España y se ha consolidado como un escaparate para la producción elaborada por miles de viticultores de todo el país.El presidente de la Cooperativa La Aurora, Antonio López Pérez-Barquero, afirma que los Premios Manojo “son un reconocimiento al trabajo de miles y miles de viticultores y de cientos de bodegas cooperativas de toda España” y a un sector “que aúna pasión, cultura, tradición, origen, generación de riqueza y empleo”.A su vez, el resultado obtenido por la cooperativa montillana tiene también una lectura territorial. Once comunidades autónomas estuvieron representadas por alguna referencia en el concurso y un jurado compuesto por 45 profesionales premió el 7,25 por ciento de los vinos presentados. En ese contexto, elfue el único vino de Andalucía que recibió galardón en esta edición de los Premios Manojo.Este reconocimiento vuelve a situar a La Aurora entre las entidades destacadas de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles, un marco vitivinícola en el que la cooperativa constituye una de las referencias históricas de Montilla. La entidad forma parte también de la DOP Aceite de Lucena, lo que refleja una actividad vinculada tanto al viñedo como al olivar.El vino reconocido en Tordesillas procede de una elaboración marcada por el trabajo artesanal. Las uvas se recogen de las cepas de la variedad Pedro Ximénez y los racimos se depositan en cajas con especial cuidado para evitar que se rompan las bayas. Posteriormente, los socios trasladan esas cajas llenas de uva hasta la cooperativa, donde el fruto se extiende en las paseras situadas frente a sus instalaciones, en la Avenida de Europa, hasta completar su deshidratación.Después de ese proceso, la uva se prensa para obtener el mosto destinado a la elaboración de este vino dulce Pedro Ximénez, que permanece custodiado en barricas de roble durante muchos años. El resultado es un vino dulce de larga crianza, trabajado desde el campo por los socios de la entidad y cuidado después por los maestros bodegueros de la cooperativa.En palabras de Antonio López Pérez-Barquero, eles “un elixir propio de los dioses, un vino exclusivo, trabajado desde el campo de nuestros socios y mimado por nuestros maestros bodegueros que merece la pena probar, al menos, una vez en la vida”.El nuevo Manojo de Oro se suma a la trayectoria de una cooperativa que nació oficialmente el 15 de diciembre de 1963, tras una asamblea celebrada en el patio de la bodega de Mesa, en la calle La Parra. No obstante, la entidad no quedó registrada ante el Ministerio de Trabajo hasta el 24 de marzo del año siguiente.Aquellos primeros pasos estuvieron marcados por la necesidad de disponer de espacios para desarrollar la vendimia. Antes de contar con las actuales instalaciones en El Carrerón, muy cerca del pago de El Parador, los socios acordaron, bajo la presidencia de Antonio de la Torre, arrendar una treintena de lagaretas y bodegas de tinajas repartidas por distintos puntos de Montilla.Incluso, en esa primera etapa, la cooperativa llegó a transportar mosto hasta una bodega de la vecina localidad de Montemayor para poder desarrollar su actividad. Aquella estructura inicial contrasta con la realidad actual de La Aurora, que cuenta con unos 800 socios que aportan cosecha. De ellos, unos 230 entregan uva, mientras que el resto son miembros que aportan aceituna o ambos productos.La gala de entrega de la vigésima edición de los Premios Manojo contó con la presencia del presidente de las Cortes de Castilla y León, Francisco Javier Vázquez; del presidente de Urcacyl, Fernando Antúnez; del alcalde de Tordesillas, Miguel Ángel Oliveira; del representante de las Cajas Rurales de Castilla y León, Nicanor Santos; del presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Ángel Villafranca; y de la presidenta del jurado de cata, Josefina Villa.A raíz del galardón, Antonio López Pérez-Barquero quiso dar las gracias “a todo el equipo humano que integra esta entidad —nuestros socios, trabajadores y Consejo Rector— por conseguir este logro tan relevante. Y también agradecer a todos los clientes la confianza que depositan en nuestra cooperativa al adquirir nuestros productos”.