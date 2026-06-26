Montilla reivindica espacios públicos seguros con motivo del Orgullo LGTBIQ+



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Montilla y el Centro de Salud han instalado esta mañana una mesa informativa conjunta en la Avenida de Andalucía con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, que se conmemora este domingo 28 de junio, con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía sobre el respeto a la diversidad, reivindicar los derechos del colectivo y subrayar la necesidad de que los espacios públicos sean seguros, accesibles y respetuosos para todas las personas.La iniciativa permitió repartir pulseras, colgantes y otros obsequios con los colores arcoíris, como símbolo del compromiso compartido por ambas instituciones con la igualdad y la inclusión. Además, la mesa informativa sirvió para trasladar un mensaje de cercanía y apoyo al colectivo LGTBIQ+, así como para recordar que la igualdad, la diversidad y el respeto también deben cuidarse cada día desde los servicios públicos.En ese sentido, la acción conjunta entre el Ayuntamiento de Montilla y el Centro de Salud puso el acento en la importancia de la coordinación entre administraciones para mostrar respeto, apoyo y cercanía al colectivo. Durante la jornada también se recordó que hasta 1990 la homosexualidad fue considerada una enfermedad por la Organización Mundial de la Salud (OMS), una referencia histórica que sirvió para contextualizar los avances logrados y la necesidad de seguir combatiendo prácticas discriminatorias como las llamadas terapias de conversión.La teniente de alcalde de Presidencia, Igualdad, Régimen Interior y Modelo de Ciudad, Lidia Bujalance, destacó que “junio es un mes importante para el área de Igualdad y para el Ayuntamiento. Montilla es una ciudad respetuosa con la diversidad y entendemos esa diversidad como un elemento enriquecedor desde el respeto a la forma en la que cada persona vive y se relaciona”.Además, Bujalance explicó que esta mesa informativa es fruto de la estrecha colaboración existente entre el Ayuntamiento y el Centro de Salud, una alianza que permitirá seguir desarrollando iniciativas conjuntas en materia de igualdad y salud.La responsable municipal incidió en que este tipo de actuaciones ayudan a trasladar a la ciudadanía un mensaje claro en favor de la convivencia y del respeto, especialmente en fechas señaladas para la reivindicación de los derechos del colectivo LGTBIQ+.Asimismo, la teniente de alcalde recordó que, aunque en Montilla no suelen producirse incidentes contra el colectivo LGTBIQ+, “no podemos bajar la guardia”. En esa línea, defendió la necesidad de continuar sensibilizando a la población, con una atención especial a los más jóvenes, para que el respeto a la diversidad se consolide como una realidad cotidiana y no solo como un mensaje asociado a determinadas conmemoraciones.Por otro lado, desde el ámbito sanitario, la trabajadora social del Centro de Salud, Paqui Salido, puso el acento en la necesidad de que las personas LGTBIQ+ encuentren en el sistema sanitario un entorno seguro y libre de prejuicios. La profesional recordó que “hasta 1990 la homosexualidad figuraba como una enfermedad para la Organización Mundial de la Salud” y calificó de “muy importante” el reciente paso dado en el Congreso para permitir la denuncia de las llamadas terapias de conversión.De igual modo, Salido destacó que el Servicio Andaluz de Salud cuenta con algunos de los programas más avanzados para la atención a las personas trans, tanto adultas como menores. En su intervención, subrayó que los profesionales sanitarios deben ofrecer no solo una atención respetuosa, sino también generar confianza para que cualquier persona pueda acudir al sistema sanitario sin miedo al rechazo.Y es que la mesa informativa instalada esta mañana también quiso reivindicar que los centros sanitarios, al igual que el resto de espacios públicos de Montilla, deben ser lugares seguros, accesibles y respetuosos para todas las personas. Esa idea cobra una especial relevancia en el caso de quienes inician procesos de tránsito, tanto en la edad adulta como en la infancia, y necesitan encontrar en las instituciones una respuesta basada en el acompañamiento, la información y el respeto.Por su parte, el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, valoró la colaboración entre ambas instituciones para impulsar políticas públicas que mejoren la calidad de vida de la ciudadanía y defendió la importancia de anticiparse a cualquier situación de discriminación. “Tenemos que dejar de entender la palabra colectivo como una singularidad y convertirla en normalidad”, afirmó.Además, Llamas recordó que la sociedad ha avanzado notablemente en las últimas décadas, aunque todavía resulta necesario seguir eliminando prejuicios heredados. Desde esa perspectiva, el alcalde enmarcó la acción desarrollada esta mañana dentro de una programación municipal más amplia, orientada a visibilizar la diversidad y a reforzar el compromiso público con la igualdad.En concreto, el Ayuntamiento de Montilla ha reforzado este año la programación con motivo del Orgullo LGTBIQ+ con distintas actividades, entre ellas la representación de la obra Negra Sombra, la instalación de esta mesa informativa y la tradicional colocación de la bandera arcoíris en el balcón del Ayuntamiento. Con estas iniciativas, el Consistorio y el Centro de Salud buscan mantener vivo un mensaje de respeto, inclusión y cercanía hacia todas las personas.