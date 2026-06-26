Carmen García Tejera | Alfabeto insumiso

Ficha técnica



ILUSTRACIÓN: MARÍA DEL CARMEN GARCÍA TEJERAILUSTRACIÓN: ANDALUCÍA DIGITAL

Se acerca la conmemoración del primer centenario de la llamada Generación del 27, considerada por muchos estudiosos y críticos como la “Edad de Plata” de la poesía española. Por supuesto, no vamos a desgranar aquí las numerosas líneas creativas que desarrollaron los poetas integrados en esta Generación: entre todas ellas apuntaremos tan solo el cultivo de las vanguardias, a cuyas diferentes corrientes (futurismo, dadaísmo, surrealismo, ultraísmo, creacionismo…) se adhirieron no solo los literatos sino todo tipo de artistas que, en sus manifiestos, abogaban por una ruptura con el pasado y, como consecuencia, defendían nuevas formas de concebir y expresar todas y cada una de las artes.Sintetizando mucho, podríamos indicar que los diferentes “” promovieron la liberación del poder creador del artista, lo que se tradujo, en el ámbito de la poesía, en la eliminación de las normas que tenían encorsetada a la lengua, así como en el poder de lo onírico y del subconsciente como vías de creación.Esta breve nota sobre los movimientos de vanguardia (y su repercusión en la poesía) puede aclararnos por qué Juan R. Mena titula este libro, y también por qué pone al inicio del mismo estas palabras suyas como auténtica declaración de intenciones: “Hacer poesía con lenguaje heredado es como escribir sobre la copia de un papel de calco”.Y más adelante, subraya que “en el barco de la Lengua Literaria, las palabras se rebelan contra el capitán de la lógica sintáctico-semántica, que les impone un orden tradicional sujeto a comportamientos repetitivos en medio de un aburrimiento temático falto de mareas emocionantes.”Rebelión de las palabras, de las ideas o, como él declara en el título de esta obra, “insumisión”. Ya el autor había adoptado esta postura en unos poemarios anteriores cuyos títulos marcan a las claras su rebeldía ante las normas canónicas que a menudo han constreñido la creación poética:(2008) y(2010).De ellos ha extraído cincuenta poemas, que remata con el titulado “Pliegos de agua”, cuya extensión contrasta con las breves secciones de versos que lo integran. Como Juan Rafael Mena indica, los temas que aparecen en esta Antología son “El mar, la memoria, el amor, la soledad y el olvido”. Temas frecuentemente tratados en las creaciones poéticas de todos los tiempos, sí.Pero no olvidemos que en el poema no interesa tanto lo que se dice sino el cómo se dice. Y es en este aspecto en el que el autor deja actuar a las palabras a su aire en su dimensión fónica (incluso visual), morfosintáctica y lexicosemántica, logrando en su disposición juegos de sonidos, peculiares representaciones gráficas (“caligramas”), atrevidas metáforas, ruptura de estructuras lógicas… Se trata, en fin, de dar rienda suelta a su subconsciente, de permitir que las palabras jueguen entre sí. Y, por supuesto, que sorprendan e interpelen al lector.Pero, al igual que ocurrió en algunos poetas del 27, en Juan Rafael Mena concurren dos facetas: la de poeta y la de profesor. Y esta última también se hace patente en el presente libro, en cuanto que no se trata solo de una antología poética, sino que a sus poemas añade una serie de análisis y comentarios en los que nos desvela y explica los diferentes recursos que utiliza en la composición de sus poemas para que podamos comprobar que sus creaciones pueden ser denominadas “neovanguardistas”.Si ya Horacio dictaminó que la literatura cumple una doble finalidad, la de deleitar y la de enseñar, opinamos que esta nueva publicación de Juan Rafael Mena se halla inscrita en idéntico propósito.Juan Rafael Mena.Cuadernos de la Tertulia Río Arillo.2026.