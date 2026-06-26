Montilla se suma a la Declaración de Adamuz en defensa del olivar tradicional

Montilla se ha sumado a la Declaración de Adamuz en defensa de la rentabilidad y la supervivencia del olivar tradicional y de montaña, durante la asamblea general de la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO), en la que el Ayuntamiento de Montilla estuvo representado por el teniente de alcalde de Desarrollo Local y Seguridad, Valeriano Rosales.Además, la reunión de AEMO, celebrada este miércoles en el municipio cordobés de Adamuz, sirvió para aprobar una declaración con la que los pueblos olivareros integrados en la entidad lanzaron una llamada de atención sobre la situación que atraviesa el sector.El pronunciamiento al que se adhirió el Ayuntamiento de Montilla puso el foco en el impacto que está provocando la caída de las cotizaciones del aceite de oliva en origen durante los últimos meses, especialmente en las explotaciones vinculadas al olivar tradicional y de montaña.En ese sentido, AEMO consideró especialmente preocupante esta reducción de precios por su intensidad y por la falta de razones objetivas que la justifiquen. La asociación situó este análisis en un contexto en el que el consumidor ha demostrado que valora el aceite de oliva virgen extra como un producto de alta calidad, saludable y diferencial. Por ello, la entidad advirtió de que mantener los precios actuales aboca a la inviabilidad a una parte muy importante del olivar español.Y es que la gravedad de la situación quedó reflejada durante la asamblea con la presentación en primicia de la actualización del Estudio de Costes AEMO 2026, un trabajo elaborado por el equipo técnico de la asociación bajo la coordinación de José María Penco. El informe completo será difundido y publicado la próxima semana, aunque sus principales conclusiones ya anticipan un escenario especialmente delicado para buena parte del campo olivarero.Según los datos adelantados por la asociación, con un precio pool medio de 3,51 euros por kilogramo a fecha de 23 de junio, más del 75 por ciento de la superficie olivarera española entra en pérdidas o queda al borde de la inviabilidad. Esta situación afecta de forma particular al olivar tradicional y de montaña, cuyos costes de producción se sitúan claramente por encima de las cotizaciones actuales del aceite.Por otro lado, la actualización del estudio certifica una subida media de costes cercana al 12 por ciento desde el último informe, elaborado en 2023. El resumen del trabajo sitúa ese incremento promedio en el 11,8 por ciento en solo tres años, un avance que AEMO vinculó al encarecimiento de la mano de obra, la energía, el agua, los fertilizantes, la maquinaria y el conjunto de los costes fiscales y laborales.De igual modo, el estudio incorpora como novedad el olivar de seto en secano como nueva categoría, dada su irrupción en los últimos años. Esta actualización permite comparar con mayor precisión los diferentes modelos productivos existentes en el olivar español y medir el impacto real de los costes sobre cada uno de ellos.Los datos trasladados a la asamblea resultaron concluyentes. El coste de producción del aceite se sitúa en 5,31 euros por kilogramo en el olivar tradicional no mecanizable de secano, identificado con el olivar de montaña; en 4,55 euros por kilogramo en el tradicional mecanizable de secano; y en 4,18 euros por kilogramo en el tradicional mecanizable de regadío. En todos estos casos, los costes superan el precio pool medio de 3,51 euros por kilogramo registrado el 23 de junio.Además, AEMO subrayó que el problema ya no afecta únicamente al olivar más vulnerable. Incluso los sistemas más eficientes presentan costes superiores a los 3 euros por kilogramo: 3,52 euros por kilogramo en el olivar intensivo de secano, 3,19 euros por kilogramo en el intensivo de regadío, 3,29 euros por kilogramo en el seto de secano y 3,07 euros por kilogramo en el seto de regadío. Estos cálculos incluyen los gastos de explotación, la molturación, la renta de la tierra y la amortización de la inversión.En consecuencia, según los datos presentados por la asociación, el olivar tradicional en su conjunto, tanto de alta como de baja pendiente, de riego y de secano, junto al olivar intensivo de secano, soporta ya costes superiores al precio actual del aceite. Este bloque representa más del 75 por ciento del olivar español. Tan solo el olivar intensivo de regadío y el olivar en seto, tanto en secano como en regadío, disponen todavía de cierto margen, aunque cada vez más reducido.A partir de ese diagnóstico, AEMO defendió que el aceite de oliva de 2026 no puede valorarse con la estructura de costes de hace una década. La asociación recordó que, si hace diez años 3 euros por kilogramo podían considerarse un buen precio, hoy ese umbral ha quedado completamente superado por el encarecimiento generalizado de los factores productivos. Dicho de otro modo, con la subida de costes registrada, los 3 euros de hace diez años equivalen a 5 euros actuales para el precio del aceite.La presidenta de AEMO, Lola Amo, advirtió que “no se puede consentir que el aceite de oliva y la aceituna de mesa vuelvan a pagarse como hace diez años cuando producirlo cuesta hoy muchísimo más. Si el mercado banaliza otra vez los 3 euros/kg de aceite, estará empujando al abandono a una parte decisiva del olivar español”.Por otro lado, la asociación sostuvo que la respuesta a esta crisis no puede descansar únicamente en las administraciones públicas, sino también en una mayor conciencia del propio sector sobre el valor real del aceite de oliva y sobre la necesidad de sostener una remuneración digna, compatible con los costes de producción. AEMO subrayó que unos precios como los actuales no benefician realmente a ningún eslabón de la cadena.En esa misma línea, la entidad advirtió de que la caída de precios perjudica al olivar tradicional, que entra de lleno en pérdidas, pero también deteriora la rentabilidad de los sistemas más eficientes, como el intensivo o el seto. Del mismo modo, alertó de que almazaras y envasadores también pueden verse afectados si el mercado termina erosionando el valor global del producto. La asociación recordó además que esta problemática de rentabilidad afecta de la misma manera al sector de la aceituna de mesa.La Declaración de Adamuz situó detrás de estas cifras una realidad que va más allá de la cuenta de resultados de las explotaciones. AEMO recordó que está en juego la continuidad de un modelo agrario que fija población, genera empleo, conserva paisajes de enorme valor ambiental y sostiene la vida económica de muchas comarcas de sierra y montaña. En numerosas zonas olivareras, el abandono del cultivo no supondría únicamente una pérdida productiva, sino también un golpe directo a la cohesión social, al medio rural y al patrimonio cultural ligado al olivo.Por ello, el documento aprobado en Adamuz reclamó una mayor transparencia en la cadena de valor del aceite de oliva y en la formación de los precios en origen. También solicitó que las administraciones autonómicas, nacionales y europeas reconozcan el carácter estratégico del olivar tradicional y de montaña y refuercen las medidas específicas de apoyo a estos sistemas productivos.Asimismo, la declaración pidió que la Política Agraria Común y otras políticas nacionales y regionales promuevan una retribución justa y sostenible para los agricultores, compatible con la continuidad de las explotaciones familiares, junto a una ayuda a la renta que permita mantener el cultivo.A su vez, hizo un llamamiento al conjunto del sector del aceite de oliva y de la aceituna de mesa para continuar trabajando unido en la defensa y promoción del aceite de oliva, aumentando su valor percibido por los consumidores y fortaleciendo su posicionamiento en los mercados internacionales.De igual modo, los municipios integrados en AEMO reafirmaron su compromiso con el futuro del olivar, con la calidad del aceite de oliva y con la defensa de un modelo agrario sostenible, rentable y socialmente justo para las generaciones presentes y futuras. El texto incidió además en el papel esencial del olivar tradicional y de montaña como generador de empleo, fijador de población, conservador del paisaje y garante de la cohesión territorial de numerosas comarcas rurales españolas.Además de aprobar la Declaración de Adamuz, la asamblea general de AEMO permitió dar cuenta de la actividad desarrollada por la asociación en los últimos meses y plantear nuevas líneas de trabajo de interés para el sector. Durante la reunión se aprobaron las cuentas anuales de la entidad, se presentó la memoria de actividades del último ejercicio y se avanzaron algunos de los proyectos estratégicos en los que trabaja actualmente la asociación.Entre esas iniciativas figura el grupo operativo Olive Carbon Balance, orientado a determinar el balance de carbono del olivar. También se abordó el fortalecimiento de Oleoturismo España, uno de los proyectos más emblemáticos de AEMO, centrado en la consolidación de la red nacional y en la coordinación de las diputaciones participantes para reforzar el posicionamiento del olivar y del aceite de oliva como grandes activos del turismo de interior.Con este pronunciamiento, Montilla y el resto de municipios olivareros presentes en la asamblea general de AEMO trasladaron desde Adamuz una posición común ante la caída de precios y el incremento de costes. La declaración dejó fijado un mensaje de fondo: permitir que el derrumbe de las cotizaciones arrase con el olivar tradicional y de montaña supondría condenar a muchas comarcas a perder renta, empleo, paisaje y futuro.