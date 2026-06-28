Cooperativa La Aurora logra dieciséis medallas en los Premios Mezquita

Lade Montilla ha reforzado su protagonismo en la trigésimo segunda edición del Concurso Ibérico de Vinos Premios Mezquita, celebrada el pasado 10 de junio en Córdoba. Y es que la entidad que preside Antonio López Pérez-Barquero ha logrado un total de dieciséis medallas para sus vinos, entre ellas, tres Grandes Oros, seis Oros, cuatro Platas y tres Bronces, con elcomo gran vencedor del certamen, tras lograr la máxima puntuación y el Premio Especial del Ayuntamiento de Córdoba.El resultado alcanzado por la entidad montillana sitúa de nuevo a Cooperativa La Aurora entre las referencias más destacadas de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles, en un concurso que reunió cerca de 200 muestras procedentes de España y Portugal. De todas ellas, solo once fueron distinguidas con el máximo reconocimiento, el Gran Oro, una categoría en la que la cooperativa montillana logró situar tres de sus referencias más emblemáticas: el, ely elAdemás, else proclamó ganador absoluto de esta edición de los Premios Mezquita, al obtener la mayor puntuación del concurso y hacerse con el Premio Especial del Ayuntamiento de Córdoba. Este reconocimiento supuso el principal hito de un medallero que, según la información facilitada por la organización, estuvo marcado por la presencia de vinos elaborados “con gran dedicación y esmero”.Junto a los tres Grandes Oros, la cooperativa logró seis medallas de Oro para el, el, el, el, ely el. De igual modo, los vinosfueron distinguidos con medallas de Plata.Por otro lado, el palmarés de La Aurora en esta edición se completó con tres Bronces para el, ely el. En conjunto, el balance final de la cooperativa montillana ascendió a dieciséis reconocimientos, una cifra que refleja la amplitud de una gama de vinos con presencia en distintas categorías.Los Premios Mezquita, otorgados por el Concurso Ibérico de Vinos, cuentan con una trayectoria de treinta y dos ediciones ininterrumpidas que se han celebrado en Córdoba. El certamen está promovido por el Aula del Vino y organizado por la Academia del Vino de Córdoba, bajo la dirección de Manuel María López Alejandre que, durante muchos años, estuvo al frente de la secretaría general del Consejo Regulador de la DOP Montilla-Moriles.Además, la edición de este año ha contado con la participación de un jurado integrado por expertos vinculados al mundo de la enología, entre ellos enólogos, sumilleres y periodistas especializados, que valoraron las muestras presentadas mediante cata a ciegas. "Este sistema de evaluación confiere al veredicto de cada referencia un criterio de objetividad especialmente relevante en un concurso de estas características", subrayan desde la organización.El certamen volvió a poner el foco en la calidad diferenciada de los vinos reconocidos, una seña de identidad que los Premios Mezquita han venido subrayando a lo largo de su trayectoria. Para el máximo responsable de la Cooperativa La Aurora, "los resultados obtenidos en esta convocatoria suponen un nuevo respaldo al trabajo desarrollado tanto en el campo como en la bodega" y, también, en la importante labor de comercialización de sus marcas.“Para alcanzar estos logros ha sido necesario el trabajo en el campo de nuestros socios durante los 365 días de todo un año, con frío, lluvia, calor.… para conseguir llevar al lagar la mejor uva; pero también la experiencia y saber hacer de nuestros trabajadores en bodega, realizando todo el proceso de elaboración con el mayor de los esmeros", resalta Antonio López Pérez-Barquero, quien añade que "para cerrar el círculo, hay detrás toda una labor comercial excepcional que promueve la difusión de nuestras marcas por todo el territorio nacional e internacional".Asimismo, el presidente de la entidad montillana pone el acento en el papel de los órganos de dirección de la cooperativa, con su Consejo Rector al frente, toda vez que traslada el agradecimiento de la cooperativa a quienes han hecho posible el desarrollo de los Premios Mezquita. “Aprovechamos para dar las gracias a la organización de este Concurso Ibérico de Vinos, a todas las personas y entidades que lo hacen posible y, por supuesto también al jurado, por considerar que los vinos de Cooperativa La Aurora han sido merecedores de tan importantes premios”.La Cooperativa Agrícola Nuestra Señora de La Aurora es una de las entidades de referencia en la Denominación de Origen Protegida Montilla-Moriles y en la Denominación de Origen Protegida Aceite de Lucena. Su trayectoria está estrechamente ligada a la historia reciente del viñedo montillano y al esfuerzo colectivo de varias generaciones de agricultores.