Jaime Ramírez Pedraza logra el bronce en el Campeonato de España de Triatlón Escolar

El montillano Jaime Ramírez Pedraza logró ayer la medalla de bronce en categoría cadete masculina del Campeonato de España de Triatlón en Edad Escolar CESA CSD, una cita nacional que se celebra en la localidad navarra de Tudela y en la que el atleta del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón compitió con la Selección Andaluza frente a los mejores representantes autonómicos de su categoría.El joven triatleta montillano firmó una destacada actuación en la final cadete masculina, en la que concluyó en tercera posición con un tiempo de 21:39. La victoria fue para Marco Hernández, de Madrid, que se proclamó campeón de España con un registro de 21:23, mientras que la segunda plaza correspondió a Pablo Jove, de Asturias, que cruzó la meta en 21:30.Además, el podio alcanzado por Jaime Ramírez Pedraza situó al Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón entre los protagonistas de la primera jornada del campeonato, en una competición que reunió en la localidad navarra a selecciones autonómicas de toda España dentro del programa nacional de edad escolar. Tras los tres primeros clasificados, la cuarta posición fue para Jeyden Jael Silva, de Galicia, y la quinta para Iván Castro, de Madrid.En ese sentido, el resultado del deportista montillano obedece,, a su extraordinario nivel de forma y, también, a la amplia presencia del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón en la expedición andaluza desplazada a Tudela. La entidad aporta hasta nueve atletas a la Selección Andaluza para competir este fin de semana en los Campeonatos de España de Triatlón en Edad Escolar y por Autonomías, con presencia en categoría absoluta, juvenil y cadete.Y es que la convocatoria de la Federación Andaluza de Triatlón, elaborada por su dirección técnica con Sergio Ortiz al frente, confirmó una representación especialmente relevante del club montillano en una de las citas más destacadas del calendario nacional. En el caso de Jaime Ramírez Pedraza, su participación se encuadró dentro del combinado cadete masculino de Andalucía, junto a Jorge García-Guillén, del Proyecto Club Natación VAS; Santiago Núñez, del Club Deportivo Triclub Babyschool; y Duncan Shaw, del Real Club Mediterráneo.Por otro lado, la actuación individual del triatleta montillano contribuyó a la clasificación general del Campeonato de España de Triatlón en Edad Escolar CESA CSD, en la que la suma de puntos de las pruebas cadete y juvenil, tanto femeninas como masculinas, dejó a la Comunidad Valenciana en primera posición con 73 puntos. Galicia ocupó la segunda plaza provisional con 69 puntos y Madrid se situó tercera con 68. Cataluña y Andalucía sumaron 58 puntos, mientras que Murcia quedó sexta con 57.De igual modo, la primera jornada del campeonato proclamó a los nuevos campeones nacionales en las distintas categorías de edad escolar. En juvenil femenina, María Romero, de Extremadura, se impuso en la final con un tiempo de 23:28, por delante de Mar Solanes, de la Comunidad Valenciana, y de Alba Guerrero, de Madrid. Mireia Caldentey, de Baleares, y Celia de Llago, de la Comunidad Valenciana, completaron las cinco primeras posiciones.En la categoría juvenil masculina, Roger Sánchez, de Cataluña, consiguió una ajustada victoria con un registro de 20:34. La segunda plaza fue para Víctor Fernández, de Castilla y León, que terminó en 20:35, mientras que Luis Prieto, de Extremadura, finalizó tercero con 20:37. Miquel Ferragud y Jaume Gironés, ambos de la Comunidad Valenciana, cerraron el grupo de los cinco primeros clasificados.Asimismo, en cadete femenina la campeona fue Adriana Solanes, de la Comunidad Valenciana, con un tiempo de 23:21. Irene García, de Galicia, obtuvo la medalla de plata con 23:43, mientras que Isabella Huerta, de Madrid, completó el podio con 23:51. Ariadna Ivars, de Cataluña, y Lucía Ageitos, de Galicia, ocuparon la cuarta y la quinta plaza, respectivamente.La presencia del Montilla-Córdoba Triatlón en Tudela no se ha limitado a la categoría cadete masculina. En la selección absoluta femenina de Andalucía han sido convocadas Marta Román Jiménez, Alicia Soriano Román y Eva Alegría Pérez, todas ellas integrantes del club montillano. Junto a ellas también forma parte del equipo Julie Balcarova, del Triatlón Inforhouse.Además, la cantera de la entidad montillana también ha tenido una presencia destacada en el Campeonato de España en Edad Escolar. En categoría juvenil femenina han sido convocadas Ainhoa Pedrosa Berenguel e Irene Sánchez Ramos, ambas del Montilla-Córdoba Triatlón, dentro de una selección que completan Vera Ramos, del Club Deportivo Triclub Babyschool, y Sofía Smienk, del Club Deportivo Galosport.Por su parte, Samuel Montoro Navarrete representó al club en la selección juvenil masculina de Andalucía, junto a Héctor Rico, de ADSevilla; Marco García-Guillén, del Proyecto Club Natación VAS; y Javier Torres, también de ADSevilla. En cadete femenina, la representación del Montilla-Córdoba Triatlón llegó de la mano de Nahikari Blanco Baños y Viñet Díaz López, que compartieron equipo con Carolina Santana, del Club Triatlón Torremolinos, y Laura Mateo, de ADSevilla.En cuanto al Campeonato de España de Triatlón por Autonomías, la primera jornada también dejó definidas las clasificaciones provisionales tras las pruebas individuales masculina y femenina. Cataluña pasó a liderar con 38 puntos, por delante de Castilla La Mancha y Castilla y León, ambas con 33. Madrid quedó a un punto del podio con 32, seguida de Galicia, con 29; la Comunidad Valenciana, con 27; y Aragón, con 26.En las carreras absolutas, Cecilia Santamaría, por Madrid, y Andrés Hilario, por Extremadura, ganaron sus series clasificatorias y también las finales de la primera jornada. En la final femenina, Cecilia Santamaría logró un tiempo de 21:45, seguida por Lucía Gracia, de Aragón, con 21:49, y Carla Martínez, de Madrid, con 21:55. Andrea Trigo, por Asturias, y Clara Aulinas, por Cataluña, completaron las cinco primeras posiciones.La competición continuó esta misma mañana con las pruebas de Triatlón por Relevos Mixtos, tanto en el Campeonato de España de Triatlón CESA como en el de Autonomías. También se ha celebrado el Relevo Mixto Inclusivo, una modalidad en la que compiten equipos formados por tres deportistas: una participante femenina, un participante masculino y un representante de triatlón paralímpico.De este modo, las pruebas de relevos de las categorías CESA y del Relevo Mixto Inclusivo tenían fijado su inicio a las 9.00 de la mañana, mientras que el Relevo Mixto por Autonomías estaba programado para las 11.30 horas. A falta de conseguir los resultados oficiales de esta segunda jornada, el balance de la primera sesión dejó como principal referencia montillana la medalla de bronce conquistada por Jaime Ramírez Pedraza en Tudela.Con este resultado, el Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón volvió a situar a uno de sus deportistas en el podio de una cita estatal de primer nivel. La actuación de Jaime Ramírez Pedraza refuerza, además, el peso de la cantera montillana dentro de la Selección Andaluza, en un fin de semana en el que la entidad acudió a Navarra con una amplia representación en distintas categorías del triatlón nacional.