El psicólogo Manuel García Carretero analizará en Montilla los distintos tipos de duelo

La Asociación Acompañamiento con Sentido (Acosent) celebrará mañana martes, de 20.00 a 22.00 horas, en el Centro Cultural "Alcalde Antonio Carpio", la conferencia, una sesión dedicada a abordar los distintos tipos de duelo y la importancia del acompañamiento en estos procesos, de la mano del psicólogo montillano Manuel García Carretero.La cita, organizada por Acosent, situará en el centro de la reflexión una experiencia humana tan frecuente como delicada: la pérdida y las distintas formas en que puede atravesarse. El título de la conferencia apunta, precisamente, a la necesidad de poner palabras a ese recorrido y de ofrecer claves para aceptar la ayuda de otras personas cuando el duelo irrumpe en la vida cotidiana.El encuentro contará con la intervención de un ponente que reúne una doble trayectoria profesional y humana. Militar de profesión y psicólogo de formación, Manuel García Carretero ha dedicado más de dos décadas al voluntariado, con una labor sostenida en entidades y plataformas vinculadas al apoyo emocional, la acción comunitaria y el fortalecimiento de las redes solidarias.En ese sentido, su recorrido ha estado ligado a organizaciones como el Teléfono de la Esperanza, la Plataforma del Voluntariado Social de Sevilla, la Plataforma Andaluza del Voluntariado y Cáritas. Desde esos espacios ha impulsado programas de apoyo emocional, acciones de formación dirigidas al voluntariado e iniciativas comunitarias orientadas a reforzar la solidaridad en Andalucía.Pero la actividad de García Carretero no se ha limitado al acompañamiento individual, sino que también ha tenido una dimensión organizativa y social. En 2002 fue elegido presidente del Voluntariado Social de Sevilla y, en 2007, asumió la presidencia de la Plataforma Andaluza del Voluntariado, una entidad que representa a más de 90.000 personas voluntarias en la región.Por otro lado, su trayectoria ha recibido diversos reconocimientos públicos. En 2013 fue distinguido con el XIII Premio Andaluz de Voluntariado, entregado por la Junta de Andalucía, que subrayó entonces su "dedicación desinteresada", su compromiso con "un voluntariado transformador y generoso" y su esfuerzo constante por situar el trabajo voluntario en el diálogo con administraciones, empresas y entidades sociales.De igual modo, en 2016 recibió el Premio al Mérito Humanitario en Andalucía, concedido por la Asociación Orden al Mérito Humanitario de Andalucía. Aquel acto, celebrado en Sevilla, reconoció también a figuras como Antonio Atienza Guillén, José Antonio Márquez Jiménez, José Francisco Carrillo Martos o Josefina Jiménez Barea, todas ellas vinculadas a trayectorias altruistas, sanitarias o de ayuda social.Asimismo, a finales del pasado mes de noviembre protagonizó en la capital hispalense el Pregón de Reyes Magos de 2026, en un acto que el Foro Sigfrida celebrará en el salón de actos del Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla, según la información facilitada.La actividad prevista para mañana se enmarca dentro de las primeras líneas de actuación impulsadas por Acompañamiento con Sentido desde su reciente constitución en Montilla. La asociación inició oficialmente su andadura el pasado mes de abril con un, donde dio a conocer un proyecto promovido por profesionales del ámbito sanitario y social con el objetivo de fomentar la cultura del cuidado y del acompañamiento.Aquel encuentro sirvió también para presentar algunas de las iniciativas que el colectivo pretende desarrollar en los próximos meses, entre ellas, la organización de charlas divulgativas abiertas a la ciudadanía sobre cuestiones relacionadas con el testamento vital o la voluntad anticipada, precisamente con la intención de acercar estos conceptos a la población de una manera accesible y comprensible.De igual modo, la asociación contempla la creación de espacios de encuentro para grupos de duelo y el desarrollo de acciones formativas centradas en el acompañamiento emocional y social. A medio y largo plazo, el colectivo también se plantea impulsar una red de voluntariado destinada a ofrecer apoyo directo a personas que atraviesen situaciones complejas relacionadas con la enfermedad avanzada o el final de la vida.La presidenta de la entidad, María Luisa Hidalgo, ya subrayó durante la presentación pública de la asociación que “promover la cultura del cuidado y del acompañamiento es fundamental desde la base, desde los colegios hasta el conjunto de la sociedad”, al tiempo que defendió la necesidad de “sensibilizar y formar a la ciudadanía para saber acompañar en momentos difíciles”.Por su parte, Rosa Villatoro, representante de Acosent, explicó entonces que el proyecto nace “de una necesidad detectada no solo en Montilla, sino en la sociedad en general”, y precisó que el objetivo principal de la asociación es “estar al lado de las personas, acompañarlas y asesorarlas desde un enfoque humano”, sin sustituir la labor de los servicios sanitarios públicos. La conferencia prevista para mañaba permitirá acercar esa experiencia en un formato abierto al diálogo sobre el duelo, sus tipos y las claves para dejarse acompañar.