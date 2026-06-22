Montilla-Moriles estrena un sistema de alertas con IA para prevenir el mildiu

La Universidad de Córdoba (UCO) y la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles han puesto en marcha un sistema inteligente de alertas basado en Inteligencia Artificial (IA) para anticipar el riesgo de aparición de mildiu en explotaciones del marco vitivinícola, con el objetivo de ayudar a agricultores y técnicos a actuar antes de que la enfermedad sea visible y los daños resulten irreversibles.La herramienta, desarrollada a través de la Cátedra Internacional ENIA de Inteligencia Artificial y Agricultura de la UCO, supone un nuevo avance en la digitalización del viñedo y en la aplicación de la agricultura de precisión al sector vitivinícola de Montilla-Moriles. El sistema analiza de forma automatizada datos meteorológicos y fenológicos para reconstruir el ciclo del patógeno y prever su evolución en el cultivo.Además, esta iniciativa da continuidad al proyecto de colaboración entre la UCO y el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Montilla-Moriles que fue, después de la grave afectación por mildiu registrada en la última campaña, que tuvo como consecuencia directa la disminución de la cosecha en más de un 50 por ciento.Y es que el mildiu de la vid, causado por el hongo, está considerado una de las enfermedades más agresivas del viñedo. Su desarrollo puede acelerarse cuando coinciden humedad elevada, temperaturas favorables y tejido vegetal susceptible, especialmente en campañas húmedas y en fases sensibles del cultivo. En esas circunstancias, el patógeno puede provocar pérdidas importantes tanto en producción como en calidad.En ese sentido, la campaña 2025 dejó al descubierto la necesidad de disponer de una herramienta capaz de detectar las ventanas de infección, avisar de los momentos óptimos de tratamiento y anticiparse a la aparición de las primeras manchas. El objetivo es que los viticultores no tengan que reaccionar únicamente cuando la enfermedad ya se ha manifestado en la planta, sino que puedan tomar decisiones con información previa y localizada.El gerente del Consejo Regulador de la DOP Montilla-Moriles, Enrique Garrido Giménez, ha reconocido que “la campaña pasada fue un punto de inflexión. Vimos cómo el mildiu podía evolucionar muy rápido y generar pérdidas importantes en muy poco tiempo. Ahí entendimos que era fundamental encontrar una solución que nos permitiera anticipar el riesgo y no actuar únicamente cuando la enfermedad ya está presente”.Por otro lado, el sistema de alertas desarrollado por investigadores de la UCO analiza diariamente variables de temperatura, humedad y precipitación obtenidas a partir de estaciones meteorológicas públicas del Sistema de Información Agroclimática para el Regadío. Con esos datos, el modelo reconstruye las distintas fases del ciclo biológico del patógeno hasta la aparición de las primeras manchas y su evolución en las fases secundarias.De igual modo, la información se integra en la plataforma AGRO-FIWARE de la Universidad de Córdoba, basada en tecnología abierta FIWARE. Esta plataforma permite realizar un seguimiento diario automático de la evolución del riesgo y emitir avisos sobre el estado de la situación, de manera que técnicos y agricultores puedan disponer de una referencia continua durante la campaña.El modelo ha sido validado y calibrado con los datos acumulados de veinte campañas anteriores y alcanza un margen aproximado de unos cuatro días en la predicción de la aparición de la primera mancha. Esa capacidad de anticipación resulta especialmente relevante en una enfermedad que, cuando encuentra condiciones favorables, puede extenderse con rapidez y comprometer el rendimiento de la explotación en un corto espacio de tiempo.Además, la herramienta se ha concebido como una ayuda a la toma de decisiones para optimizar recursos, ajustar con mayor precisión el uso de fitosanitarios y reducir costes de producción. Su aplicación busca contribuir a una viticultura más eficiente, sostenible y rentable, al tiempo que permite mejorar la calidad y productividad del cultivo en el ámbito de la DOP Montilla-Moriles.En paralelo, el proyecto se apoya en una línea de trabajo que ya planteaba la instalación de estaciones meteorológicas propias en distintas parcelas del marco vitivinícola, con el fin de complementar las redes públicas existentes y generar información climática más particularizada.La ingeniera agrónoma Ángela Portero, responsable del Aula de Viticultura de Montilla-Moriles, destacó el pasado mes de febrero que “esta ampliación permitirá generar información climática particularizada que, combinada con los datos de fenología del cultivo obtenidos a partir de los puntos de control de la Agrupación de Producción Integrada (API) del Consejo Regulador, haga posible, mediante la aplicación de un modelo matemático, predecir el ciclo de desarrollo del agente patógeno”.Asimismo, Ángela Portero detalló que “el proyecto pretende, mediante la instalación de un número de estaciones meteorológicas propias que complementen la red de estaciones de otras administraciones ya implantadas, generar información climática particularizada”. La finalidad última es adaptar la predicción a las condiciones concretas de cada zona del marco Montilla-Moriles, frente al uso de datos externos o interpolados que pueden resultar menos representativos.Los datos recogidos por las estaciones meteorológicas estarán disponibles para sus propietarios a través de la plataforma de la UCO, lo que facilitará el acceso continuo a información en tiempo real y a históricos de datos. Al respecto, Ángela Portero se mostró convencida de que “la obtención de datos climáticos precisos y particularizados permitirá generar modelos de predicción más precisos”.También resaltó que “la utilización de datos reales procedentes de sus propias estaciones permitirá incrementar de forma significativa la precisión del modelo de detección precoz del mildiu, aportando una mayor representatividad local frente al uso de datos externos o interpolados”. Esta línea de trabajo continuará durante las próximas campañas, con nuevas fases de validación en campo y con el avance en la instalación de estaciones propias en distintas parcelas de la DOP Montilla-Moriles.Por otro lado, el proyecto cuenta con la participación de investigadores vinculados a la Cátedra de Inteligencia Artificial y Agricultura y a los proyectos AgrifoodTEF y Citridata, así como con el impulso del Aula de Transformación Digital FIWARE. La iniciativa dispone, además, del respaldo del Consejo Regulador de la DOP Montilla-Moriles, cuya colaboración ha sido clave para adaptar el sistema a las necesidades reales del territorio y facilitar el acceso a datos y validación en campo.De igual modo, la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía ha apoyado el proyecto a través de la Red de Alerta e Información Fitosanitaria (RAIF), que aportó información de valor para la validación del modelo. Esa colaboración entre universidad, sector vitivinícola y administración pública constituye uno de los elementos centrales de una herramienta concebida para responder a un problema concreto del campo.La investigadora Rosa Gallardo ha reconocido que “la Inteligencia Artificial solo tiene sentido si consigue resolver problemas reales. Este proyecto conecta directamente con nuestra misión como investigadores: generar conocimiento útil, transferir tecnología y trabajar junto al sector para responder a problemas reales, como el del mildiu, que afecta año tras año a nuestros vinicultores”.De este modo, el sistema inteligente de alertas abre una nueva etapa en la lucha contra el mildiu en Montilla-Moriles. La combinación de datos meteorológicos, observación fenológica, validación histórica y tecnología de inteligencia artificial permite avanzar hacia una viticultura más preventiva, en la que cada decisión pueda apoyarse en información precisa, localizada y útil para proteger uno de los cultivos más representativos de la Campiña Sur cordobesa.