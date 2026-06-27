Ana Requena Muñoz recoge el Premio ‘Ser Quien Soy’ en la gala provincial del Orgullo LGTBI

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FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

La escritora montillana Ana Requena Muñoz recibió ayer en Córdoba uno de losde la Diputación de Córdoba, en el ámbito educativo, durante la gala central del programa organizado por la institución provincial con motivo del 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGTBI, para reconocer trayectorias, proyectos e iniciativas vinculadas a la igualdad, la diversidad, la inclusión y la defensa de la dignidad de todas las personas.El acto, celebrado en el Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, situó a la autora montillana entre las personas distinguidas en una edición que puso el acento en la visibilidad LGTBI y en la construcción de entornos más libres, seguros y respetuosos. El reconocimiento a Ana Requena Muñoz subrayó su condición de escritora y docente, así como una trayectoria que ha sabido convertir la cultura en un espacio de convivencia, libertad y transformación social.Además, el galardón otorgado a la montillana destacó un trabajo que combina creación artística, compromiso educativo y activismo cultural desde una mirada humana y transformadora. Su labor se articula fundamentalmente en torno a la escritura creativa, la poesía, la promoción lectora y la divulgación artística, utilizando el arte como herramienta de visibilidad, empatía y normalización social de las identidades diversas.En ese sentido, la Gala ‘Ser Quien Soy’ constituyó el acto central del programa de actividades que la Diputación de Córdoba, a través de su Delegación de Igualdad, Cooperación al Desarrollo, Consumo y Participación Ciudadana, puso en marcha en torno al 28 de junio. La cita reunió a personas y entidades que, desde ámbitos muy distintos, han contribuido a abrir espacios de respeto, reconocimiento y libertad.Durante su intervención, el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, afirmó que “esta gala representa lo mejor de Córdoba, una tierra diversa, abierta, comprometida con la igualdad y convencida de que la dignidad de las personas debe estar, siempre, por encima de cualquier diferencia”.Asimismo, Fuentes insistió en que “hoy reconocemos trayectorias, proyectos e iniciativas que contribuyen a construir una sociedad más justa y libre. Pero esta cita debe reafirmar el compromiso colectivo por un objetivo compartido y que trasciende esta ceremonia”.El presidente de la Diputación de Córdoba apostilló que “la visibilidad, aún necesaria en nuestros días, se logra con medidas de apoyo a las personas LGTBI en toda su diversidad, escuchando sus reivindicaciones y caminando de su mano”.Por otro lado, el máximo responsable de la institución provincial hizo hincapié en que “los ‘Ser Quien soy’ nacieron para visibilizar referentes, personas y entidades que, desde ámbitos muy diversos, contribuyen a construir una provincia donde se puede vivir con libertad, dignidad y orgullo”.De igual modo, Salvador Fuentes señaló que “hoy no hablamos solamente de reconocer derechos, sino de garantizar oportunidades, derribar barreras y construir una provincia en la que todas las personas puedan desarrollar su proyecto de vida y de futuro”.Por su parte, la delegada de Igualdad de la Diputación de Córdoba, Auxiliadora Moreno, destacó el significado de una convocatoria que reconoce a quienes trabajan por la igualdad desde la vida pública, la cultura, la educación, el tejido económico, el deporte o la acción social. Moreno hizo hincapié en que “esta gala debe tener un significado especial, el de un homenaje a las personas y colectivos que dedican su tiempo y su esfuerzo a garantizar derechos y mejorar vidas”.La responsable provincial concluyó señalando el compromiso de la institución para “continuar promoviendo el respeto, la inclusión y la equidad, valores que consideramos fundamentales para el desarrollo social y democrático de nuestra tierra”.El reconocimiento a Ana Requena Muñoz llega apenas unos meses después de que la escritora montillana presentara en la Casa de las Aguas su poemario, una obra íntima que explora el amor, la emoción y la vivencia personal a través del verso libre. El libro fue reconocido con el XIX Premio Internacional de Poesía para Mujeres “Leonor de Córdoba”, convocado por la Asociación Cultural Andrómina, cuyo jurado acordó por unanimidad conceder el galardón a la autora montillana.Durante aquella presentación, celebrada el pasado 21 de marzo, Ana Requena Muñoz estuvo acompañada por el poeta montillano Antonio Varo Baena y por Elena Cobos Ruiz, presidenta de la Asociación Cultural Andrómina. La directora de la Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque, Elena Bellido Vela, fue la encargada de introducir un acto que incluyó acompañamiento musical y que reforzó el vínculo entre poesía y música que atraviesa todo el poemario.La Asociación Cultural Andrómina subrayó entonces “la cualidad poética de toda su poesía con una imaginativa riqueza de imágenes, la unidad del poemario, el dominio del lenguaje y el ritmo de las composiciones, no exenta de honda emoción poética y un uso contenido pero eficaz de las metáforas”. Asimismo, el fallo del jurado puso el acento en un trabajo que, con el tema del desamor, “vislumbra tanto el amor por la vida como la inevitable secuela del sufrimiento amoroso”.En esa misma cita cultural, Elena Cobos Ruiz valoró la trayectoria de un premio que alcanza su decimonovena edición y mantiene carácter internacional. En ese sentido, señaló que “lo han ganado autoras de Argentina, Chile o distintas comunidades de España” y subrayó el significado especial de esta edición al afirmar que “este año la satisfacción es doble, porque la ganadora no solo es de Córdoba, sino de Montilla”.Además, Elena Cobos recordó que el Premio Internacional de Poesía para Mujeres “Leonor de Córdoba” es un certamen dirigido a mujeres, ya que “desde Andrómina creemos en la discriminación positiva y en la necesidad de dar impulso a la mujer”, al tiempo que destacó que “tenemos una trayectoria de autoras con gran proyección a nivel nacional, lo que supone una satisfacción enorme”.Por su parte, Ana Requena Muñoz explicó entonces el origen y la naturaleza de su obra, que definió como “un poemario producto de estar viva, que tiene que ver con el amor y con la aceptación del amor en todas sus formas, incluso en su finitud”. En esa misma línea, la autora montillana añadió que se trata de “un diario hecho con palabras y en verso de un sentir y de una emoción intensa concentrada en poco tiempo”.Aunquesupone su primera publicación, Ana Requena Muñoz cuenta con una trayectoria previa de escritura en la intimidad, un trabajo constante que había permanecido hasta ahora sin ver la luz. Su vinculación con la literatura se remonta a años atrás, tanto en el ámbito personal como en el profesional, ya que ejerce como profesora de Lengua Castellana y Literatura en el Instituto de Educación Secundaria Vicente Núñez de Aguilar de la Frontera.De igual modo, la música aparece como uno de los elementos vertebradores de su primer poemario. No en vano, Ana Requena Muñoz es autora del guion del espectáculo músico-teatral, del grupo Capachos. Durante la presentación de su libro, la autora afirmó que “la música es esencial. Me pasa como con el vino: quizá no tenga el conocimiento técnico, pero sé sentirla”.La edición de 2026 de los premios ‘Ser Quien Soy’ reconoció también, como Ejemplo Ser quien soy, a María Ángeles Mellado Miranda, por su compromiso continuado con la igualdad, la diversidad y la creación de entornos inclusivos. Su trayectoria profesional ha estado marcada por la promoción de oportunidades, la visibilización de referentes diversos y el impulso de iniciativas que favorecen la inclusión social, cultural y laboral. Actualmente desarrolla su labor como gerente de Fundecor.Desde posiciones de liderazgo, María Ángeles Mellado Miranda ha contribuido a incorporar la diversidad como un valor estratégico en organizaciones, instituciones y proyectos de gran impacto, con especial atención a la promoción de espacios seguros, accesibles y respetuosos para las personas LGTBI.En el apartado económico, la Diputación de Córdoba premió a Francisco Cosano Maldonado, natural de Santaella, economista, asesor fiscal y socio fundador y director de Bissé Asesores, firma especializada en asesoramiento fiscal, contable, laboral y legal LGTBI. La institución provincial destacó que, a través de su liderazgo empresarial, ha contribuido a generar entornos laborales más respetuosos e igualitarios, demostrando que la excelencia profesional puede ir de la mano del compromiso con los derechos humanos y la igualdad de oportunidades.En el ámbito deportivo, el premio ‘Ser Quien Soy’ recayó en Pridelia Deporte Cultura, una asociación de reciente creación nacida en Córdoba con la finalidad de promover la diversidad, la inclusión, la igualdad y la participación ciudadana a través del deporte, la cultura y la ocupación positiva del espacio público. Entre sus iniciativas figura la primera Carrera-Marcha Popular del Orgullo LGTBIQA+ de Córdoba, concebida como un espacio seguro, una celebración de la diversidad, una reivindicación colectiva y una forma de demostrar que el deporte también puede ser orgullo, memoria y transformación social.En el apartado de arte y cultura, la Diputación de Córdoba galardonó a José Rojas Savariego, natural de Obejo, por una sólida trayectoria artística vinculada al diseño textil y la moda flamenca, desarrollada a partir de un talento autodidacta complementado con formación especializada y experiencia profesional junto a destacados referentes del sector.Su proyecto, ampliamente difundido en redes sociales, fue presentado como un ejemplo de cómo la moda puede convertirse en un vehículo de reivindicación cultural. Su trayectoria constituye un referente de autenticidad, visibilidad y libertad para vivir y expresar la propia identidad desde el ámbito rural, contribuyendo a generar espacios más abiertos, diversos e inclusivos.Además, la institución provincial reconoció como iniciativa pública a Juan Manuel Poyato Cuenca, gerente de la Cooperativa Olivarera Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y alcalde de Zuheros, por su compromiso personal, público e institucional con la defensa de la igualdad, la diversidad y la dignidad de todas las personas.La Diputación de Córdoba destacó su valiente compromiso público e institucional con la visibilidad y la defensa de los derechos de las personas LGTBIQ+, así como su papel como referente de igualdad y diversidad en el ámbito rural andaluz. Desde la Alcaldía de Zuheros, Juan Manuel Poyato Cuenca ha impulsado iniciativas pioneras de sensibilización y ha contribuido, con su ejemplo personal y su acción pública, a combatir prejuicios, generar referentes positivos y promover una sociedad más inclusiva, respetuosa y libre.Los actos conmemorativos del 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGTBI, puestos en marcha por la Delegación de Igualdad de la Diputación de Córdoba, se completaron con la lectura del manifiesto por parte del presidente de la institución provincial y el izado de la bandera arcoíris.En esta ocasión, el manifiesto incidió en la responsabilidad colectiva de seguir construyendo una convivencia democrática en la que la diversidad sea respetada y plenamente reconocida. También sirvió para reconocer a quienes, desde el activismo y los movimientos sociales, lucharon durante décadas frente a la persecución, el silencio y la discriminación, contribuyendo a los avances sociales y legislativos alcanzados.Asimismo, el texto reafirmó el compromiso de la institución provincial con los valores de igualdad, respeto, libertad y dignidad, de la mano de las administraciones locales y de las organizaciones y colectivos LGTBI, con el objetivo de promover entornos seguros, respetuosos y diversos.A todo ello se suma una campaña de comunicación de ámbito provincial para visibilizar la diversidad de la sociedad. Bajo el eslogan ‘Solo quiero ser quien soy’, la propuesta reivindica la autenticidad personal frente a las presiones externas que ponen en cuestión la identidad de una persona.La campaña gira en torno a la aceptación de uno mismo. Frases como ‘No quiero estar siempre alerta por cómo me miras’ o ‘No quiero que me juzgues’ apuntan a la libertad de vivir y expresarse sin miedo al juicio ajeno. ‘Solo quiero ser quien soy’ se puso en marcha con una amplia programación visible en soportes locales y provinciales como radio, prensa, televisión, medios digitales y redes sociales.