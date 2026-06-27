Un centro con más de siete décadas de historia



FOTOGRAFÍA: COLEGIO LA ASUNCIÓN JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: COLEGIO LA ASUNCIÓN

Fabiola Naranjo Ramírez encabezará el nuevo equipo directivo del Colegio La Asunción de Montilla de cara al curso escolar 2026-2027. El centro concertado montillano, perteneciente a la Fundación Spínola, ha dado a conocer la configuración del equipo que acompañará la vida del colegio durante el próximo curso.Al frente del nuevo organigrama estará la montillana Fabiola Naranjo Ramírez, que asumirá la Dirección General y Pedagógica del Colegio La Asunción. Además, el equipo directivo contará con Juan de Dios Aguilar Jordano en la Coordinación de Pastoral; Aurora Sotomayor Fernández en la Jefatura de Estudios y Laura Jiménez Izquierdo en la Coordinación Curricular. La nueva estructura se plantea como una herramienta para coordinar esfuerzos, cuidar el proyecto educativo del centro y favorecer el acompañamiento de alumnos, familias y educadores.“En nuestro colegio entendemos que educar es una misión compartida”, destacan desde el Colegio La Asunción, cuyos responsables implementan una concepción de la tarea educativa en la que intervienen, de manera conjunta, los alumnos, las familias, los educadores y todas las personas que forman parte de la comunidad educativa.Y es que el colegio entiende que los equipos directivos desempeñan una función esencial para sostener esa misión común. Según detalla el centro, estos equipos existen para cuidar y hacer posible el trabajo educativo, velando por la calidad de la enseñanza, la coherencia del proyecto, el acompañamiento de las personas y la mejora continua de la institución.Por otro lado, el Colegio La Asunción incide en una idea central: la dirección de un centro educativo no se limita a una labor organizativa, sino que implica una responsabilidad de servicio. Desde esa perspectiva, quienes asumen tareas directivas están llamados a impulsar el proyecto educativo, coordinar esfuerzos, tomar decisiones y generar las mejores condiciones para el aprendizaje. También deben acompañar a los educadores en su labor diaria, una dimensión que el centro considera imprescindible para favorecer el crecimiento integral del alumnado.“Su misión última es contribuir a que cada alumno pueda crecer y desarrollarse plenamente, dentro de un proyecto educativo enraizado en el Evangelio, que da sentido al colegio”, destacan desde el centro, toda vez que resaltan la nueva configuración directiva con la identidad católica del centro y con su pertenencia a la Fundación Spínola.Además de presentar el nuevo equipo directivo, el Colegio La Asunción ha querido reconocer la labor de quienes concluyen su etapa en distintas responsabilidades de gobierno y coordinación. En este punto, el centro agradece el trabajo de Aurora Márquez Ruiz, que finaliza su responsabilidad en la Dirección General tras haber prestado servicio al colegio desde esa función. Asimismo, el comunicado expresa el reconocimiento a Loli Lucena, que concluye su etapa en la Coordinación de Pastoral.Por otro lado, el centro ha extendido su agradecimiento a las familias por la confianza y la colaboración permanente, que considera esenciales para continuar construyendo un colegio orientado a educar, acompañar y preparar a los alumnos ante los retos de la vida.El Colegio La Asunción de Montilla es un centro católico concertado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria. La institución se define como un referente en atención individual y entiende la diferencia como una riqueza, con el propósito de potenciar el crecimiento de cada alumno desde sus propias capacidades.En esa línea, el centro impulsa un proyecto pedagógico avalado por teorías científicas y una propuesta pastoral inspirada en el estilo cercano y personal del amor de Jesucristo. Su identidad educativa se integra dentro de la Fundación Spínola, a la que pertenece como parte de una red de centros que comparten una misma misión.De igual modo, el colegio se presenta como una escuela Buena Noticia, con un proyecto educativo propio y con líneas pedagógico-pastorales centradas en el trabajo de las inteligencias múltiples, el pensamiento crítico y creativo, la competencia espiritual y el compromiso social.La historia del Colegio La Asunción de Montilla se remonta a 1953, cuando Francisco de Alvear y Gómez de la Cortina donó su casa-palacio —en la que residió el insigne marino montillano Diego de Alvear y Ponce de León— a las Religiosas de la Congregación Esclavas del Divino Corazón. El Conde de la Cortina mantenía una estrecha vinculación con la localidad y fue donando distintas posesiones a instituciones del municipio.Una de esas propiedades fue precisamente la casa que actualmente ocupa el colegio. La intención de aquella donación fue facilitar la formación académica y cristiana, según el estilo de las Esclavas del Divino Corazón, a las jóvenes. El centro conservó el nombre de la hija fallecida del donante, Asunción de Alvear, razón por la que pasó a ser conocido como Colegio La Asunción.Años después, la Hermana Marcela quedó vinculada de manera especial a la etapa Infantil del centro. Su papel dentro del colegio fue relevante hasta el punto de recibir un homenaje y dar nombre a la Asociación de Madres y Padres (AMPA). En 2003 fue nombrada Hija Adoptiva de Montilla por su labor en el municipio.La evolución del centro continuó con la incorporación de nuevas etapas educativas. En el curso escolar 1998-1999 se incorporaron los niños a la Primaria y comenzó la Secundaria, aunque antes de esa fecha ya había niños en el parvulario. Los conciertos educativos aparecieron en el colegio en 2008.También en 2003, el Colegio La Asunción celebró su cincuentenario, en un acto de reconocimiento a la labor de las Esclavas del Divino Corazón en el ámbito educativo. Aquella efeméride puso de relieve la trayectoria del centro y su vinculación con varias generaciones de familias montillanas.Más adelante, en 2015, nació la Fundación Spínola con el objetivo de prolongar la labor formativa de las Esclavas del Divino Corazón. La creación de esta entidad respondió a los cambios de una sociedad global, digital, multicultural y secularizada, que exigía nuevos planteamientos pedagógicos, pastorales, organizativos y de gestión en los centros educativos.Precisamente, el pasado año, la Fundación Spínola celebró su décimo aniversario como red educativa y, durante ese tiempo, los centros de las Esclavas del Divino Corazón en España iniciaron una nueva andadura, compartiendo una comunidad educativa abierta, con centros de culturas diversas e instituciones con aportaciones plurales.Actualmente, el Colegio La Asunción de Montilla continúa avanzando dentro de esa red educativa, con un proyecto basado en sus valores y en la denominada "Pedagogía del Corazón". El propio centro resume esa identidad al señalar que es una escuela "Buena Noticia" abierta a todos sin distinción.La designación de Fabiola Naranjo Ramírez al frente del nuevo equipo directivo se sitúa, por tanto, en una trayectoria educativa marcada por la continuidad, el servicio y la vocación de acompañamiento. El curso escolar 2026-2027 abrirá una nueva etapa de responsabilidad compartida para un centro que mantiene su raíz histórica en Montilla y su pertenencia a la Fundación Spínola.