Tendencias turísticas de 2026 y popularidad del juego móvil

Turismo sostenible Más atención a prácticas eco-friendly Los viajes se evalúan más por impacto y responsabilidad

Viajes de bienestar Salud y recuperación ganan centralidad Los destinos añaden servicios orientados al descanso

Turismo de lujo Estancias más personalizadas y exclusivas La comodidad se vincula con planificación individual

Turismo de aventura Crece el interés por actividades poco comunes El viaje se vuelve más experiencial