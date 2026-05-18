Un desayuno empresarial de Ademo abordará las subvenciones disponibles para pymes y autónomos

La Asociación de Empresarios de Montilla (Ademo) celebrará este próximo miércoles un desayuno empresarial en su sede del Polígono Industrial Llanos de Jarata con el objetivo de informar a empresarios, autónomos y pequeñas y medianas empresas sobre las subvenciones y líneas de ayuda actualmente disponibles para impulsar el crecimiento y la modernización de sus negocios.La jornada, que se desarrollará bajo el título “Subvenciones y ayudas para hacer crecer y mejorar tu empresa”, contará con la participación de Esther Capitán, representante de la consultora ECSA, una entidad especializada en la captación de fondos públicos, subvenciones y licitaciones. La sesión pretende ofrecer una visión práctica y actualizada sobre las principales convocatorias activas para el tejido empresarial, así como sobre los procedimientos necesarios para acceder a estas ayudas.El encuentro se enmarca dentro de la línea de actividades que Ademo viene impulsando para acercar información útil y herramientas de apoyo a las empresas locales. En un contexto marcado por la necesidad de mejorar la competitividad, consolidar empleo, digitalizar procesos o desarrollar nuevos proyectos, la asociación empresarial considera fundamental que empresarios y profesionales conozcan las distintas vías de financiación pública disponibles.En ese sentido, durante la intervención de Esther Capitán se abordarán distintas líneas de subvenciones relacionadas con nuevas contrataciones, mantenimiento del empleo, proyectos empresariales en zonas rurales, apoyo a empresas industriales, internacionalización de pequeñas y medianas empresas y ayudas destinadas a nuevos autónomos, entre otras convocatorias actualmente abiertas o próximas a publicarse. Las personas interesadas en participar en esta actividad podrán confirmar su asistencia contactando con Ademo a través del correo electrónicoDe igual modo, desde ECSA se pondrá el foco en la importancia de anticiparse a los plazos de solicitud y preparar correctamente toda la documentación requerida para optar a estas ayudas. Según se recoge en la documentación informativa de la consultora, muchas de estas convocatorias cuentan con presupuestos y plazos limitados, por lo que la rapidez en la tramitación de las solicitudes puede resultar decisiva para acceder a los fondos disponibles.El programa previsto comenzará a las 9:00 de la mañana con la recepción de asistentes y un café de bienvenida. Posteriormente, a las 9:30 horas, tendrá lugar la ponencia principal centrada en las subvenciones actualmente activas para pequeñas y medianas empresas y trabajadores autónomos. La jornada continuará a las 10:15 horas con un espacio destinado aly a la resolución de dudas y preguntas entre los participantes, antes de su finalización prevista en torno a las 10:30 horas.Por otro lado, Ademo ha subrayado la relevancia de promover este tipo de encuentros empresariales en Montilla para facilitar que el tejido productivo local disponga de información cercana y especializada. Con esta iniciativa, la asociación continúa reforzando su compromiso con las empresas del municipio, acercando recursos y oportunidades que puedan favorecer el crecimiento económico y la puesta en marcha de nuevas iniciativas empresariales.