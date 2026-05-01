Sara Moyano protagoniza una nueva entrega del proyecto ‘A pie de calle’

El proyecto culturalacerca el arte contemporáneo a la ciudadanía de Montilla a través de la exposición de la obra, de la artista Sara Moyano, que puede disfrutarse en el escaparate de Nude, en la Puerta de Aguilar, hasta el próximo domingo 17 de mayo.La iniciativa, impulsada por Manuel Portero Laguna, se plantea como una propuesta que traslada el arte fuera de los espacios expositivos convencionales para integrarlo en la vida cotidiana. Y es quebusca, precisamente, generar un contacto directo entre las creaciones artísticas y el público, utilizando escenarios urbanos accesibles que permiten una experiencia más cercana y espontánea.En ese sentido, la obra seleccionada para esta ocasión, titulada, firma de la artista Sara Moyano, se presenta en un formato que invita a la contemplación desde el tránsito diario por una de las zonas más concurridas de Montilla. La elección del escaparate del establecimiento Nude como espacio expositivo responde a esa vocación de apertura, eliminando barreras físicas y simbólicas entre el arte y la ciudadanía.La trayectoria de Sara Moyano Reina aporta solidez y proyección a la propuesta. Nacida en Córdoba en 1983 y con raíces familiares en Puente Genil, la artista se licenció en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla en 2006, en la especialidad de Pintura.Desde entonces, su carrera ha estado marcada por la participación en becas y certámenes de relevancia, como la Residencia de la Fundación Rodríguez-Acosta en Granada en 2006 o la beca en el Festival Internacional de Assilah, en Tánger, en 2008, además de su presencia en convocatorias como el Certamen de la Universidad Internacional de Andalucía o el Certamen Nacional de Pintura de la Universidad de Sevilla.De igual modo, su obra ha recorrido distintos espacios expositivos, tanto en muestras individuales como colectivas. Entre sus exposiciones más destacadas figuran, celebrada en el Colegio de Arquitectos de Jaén en 2015;, en la Galería Carmen Campo en 2013, y, en el Instituto Góngora en 2011. Esta actividad artística se complementa con una intensa labor docente en Escuelas de Arte de Andalucía.Asimismo, Sara Moyano amplió su formación en la Winchester School of Art, en el Reino Unido, en 2006, y en 2014 completó el Máster de Investigación en Música, Arte y Estética por la Universidad de Jaén. En la actualidad, ejerce como profesora titular en la Escuela de Arte y Superior de Diseño "Mateo Inurria" de Córdoba y forma parte de la Comisión Técnica de la Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí.Por su parte, la propuestase consolida como un ejemplo de cómo el arte puede integrarse en el tejido urbano, generando nuevas formas de relación entre los creadores y el público. La exposición depermanecerá accesible hasta el próximo 17 de mayo, ofreciendo a vecinos y visitantes la oportunidad de encontrarse con el arte en su recorrido cotidiano por la ciudad.