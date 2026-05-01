Montilla abre los cultos por el 500 aniversario de la ordenación de san Juan de Ávila

La Basílica de San Juan de Ávila de Montilla acoge desde esta misma tarde y hasta el próximo día 10 una amplia programación religiosa en honor al Santo Maestro, coincidiendo con el 500 aniversario de su ordenación sacerdotal y con la previsión de reunir a fieles y autoridades eclesiásticas de distintas diócesis españolas.El inicio de los actos tendrá lugar hoy a partir de las 19.00 de la tarde con la primera jornada de la solemne novena, que se desarrollará de manera continuada hasta el 9 de mayo. Cada día comenzará con un tiempo de Adoración y el rezo del Santo Rosario, antes de la celebración de la Santa Misa a las 20.00 horas, en la que participarán distintos obispos procedentes de varios puntos del país.Entre ellos figuran el arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz Meneses; el obispo de Guadix, monseñor Francisco Jesús Orozco Mengíbar —que fue párroco de San Francisco Solano en Montilla—; el obispo de Málaga, monseñor José Antonio Satué Huerto; o el arzobispo de Granada, monseñor José María Gil Tamayo.También participarán el obispo de Asidonia-Jerez, monseñor José Rico Pavés; el obispo de Segovia y presidente de la Subcomisión Episcopal para los Seminarios, monseñor Jesús Vidal Chamorro; el obispo de Jaén, monseñor Sebastián Chico Martínez; el obispo de Huelva, monseñor Santiago Gómez Sierra; y el obispo de Coria-Cáceres y presidente de la Comisión Episcopal para el Clero y Seminarios, monseñor Jesús Pulido Arriero.La programación contempla uno de los momentos más significativos el próximo jueves 7 de mayo, cuando se celebrará el tradicional encuentro sacerdotal ante los restos del Maestro Ávila. La cita dará comienzo a las 11.00 horas con una Santa Misa que será retransmitida en directo por 13TV y que estará presidida por el obispo de Córdoba, monseñor Jesús Fernández González. Posteriormente, los actos continuarán con una conferencia que tendrá lugar en el Teatro Garnelo.En ese sentido, el calendario de cultos culminará el domingo 10 de mayo con la Solemnidad de San Juan de Ávila, jornada central de esta programación conmemorativa. La Eucaristía dará comienzo a las 20.00 de la tarde y estará presidida por monseñor Demetrio Fernández González, obispo emérito de Córdoba.Esta celebración adquiere un significado especial al coincidir con el quinto centenario de la ordenación sacerdotal de una figura clave en la historia religiosa y cultural de Montilla. San Juan de Ávila, nacido en Almodóvar del Campo en el año 1500, desarrolló una intensa labor evangelizadora y educativa a lo largo del siglo XVI, fundando centros de Teología y Humanidades y promoviendo la formación en numerosas ciudades andaluzas.Su trayectoria estuvo marcada por una notable capacidad oratoria y una profunda influencia espiritual, que alcanzó a figuras como san Francisco de Borja, san Ignacio de Loyola, santa Teresa de Jesús o fray Luis de Granada. Tras su llegada a Córdoba en 1535, impulsó predicaciones por amplias zonas de Andalucía y participó activamente en la renovación religiosa de su tiempo, contribuyendo incluso con reflexiones teológicas a los concilios de Trento y Toledo.Por otro lado, su vinculación con Montilla resulta especialmente estrecha. Fue en esta localidad donde falleció el 10 de mayo de 1569 y donde reposan sus restos, en el altar mayor de la actual Basílica de San Juan de Ávila, antiguo templo de La Encarnación. Desde este enclave, su legado continúa proyectándose como referencia espiritual, intelectual y cultural.De igual modo, su reconocimiento ha trascendido el ámbito local con hitos como su proclamación como doctor de la Iglesia Universal el 7 de octubre de 2012 por el papa Benedicto XVI, un acontecimiento que reforzó la proyección internacional de su figura. A ello se suma el nombramiento como Hijo Adoptivo de Montilla en 2019, un gesto que subraya la profunda huella que dejó en la ciudad.Con esta programación, Montilla se prepara para convertirse durante estos días en centro de devoción y referencia en torno a la figura de San Juan de Ávila, patrono del clero secular español y uno de los grandes exponentes del pensamiento religioso del Siglo de Oro.