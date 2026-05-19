Salesianos Montilla consolida su crecimiento con destacados resultados en varias competiciones



FOTOGRAFÍA: C.D. SALESIANOS MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: C.D. SALESIANOS MONTILLA

El Club Deportivo Salesianos Montilla cerró este pasado fin de semana con destacados resultados en varias competiciones disputadas en Córdoba y Puente Genil, además de firmar una intensa participación en las promociones andaluza y provincial de ajedrez, donde sus equipos de Preferente rozaron el ascenso y aseguraron la permanencia.La entidad montillana volvió a dejar patente el crecimiento que viene experimentando en los últimos años gracias a la actuación de varios de sus jugadores en diferentes torneos celebrados durante el sábado 16 de mayo y en las eliminatorias de promoción disputadas durante el fin de semana. Desde las categorías de formación hasta los equipos Sénior, el club encadenó actuaciones destacadas que consolidan su presencia en el panorama ajedrecístico provincial y andaluz.Durante la mañana del sábado se disputó el VI Torneo de Ajedrez "Feria de Córdoba" en la sede de la Delegación Cordobesa de Ajedrez, una cita que reunió a 59 jugadores de distintas categorías y que se desarrolló bajo un sistema de siete rondas con un ritmo de juego de diez minutos más tres segundos por movimiento. El Club Deportivo Salesianos Montilla estuvo representado por Pablo Casado Salas y Darío Sanabria Arias en la categoría Sub-10.Aunque únicamente obtenía trofeo el primer clasificado de cada categoría, ambos ajedrecistas montillanos lograron finalizar en segunda y tercera posición Sub-10, respectivamente, en un torneo arbitrado por Vanesa Ferrer Díaz y organizado por la Delegación Cordobesa de Ajedrez. Desde el Club Deportivo Salesianos Montilla han señalado que ambos jugadores continúan “sumando experiencia y representando a nuestro club en cada competición”.Además, la actividad del club continuó durante la tarde del sábado en Puente Genil, donde se celebraron los Juegos Deportivos Municipales de Ajedrez 2026, organizados por el Ayuntamiento pontanés y el Club de Ajedrez Enroque Corto Sahaldau. En esta competición participaron Luz María Gómez Heredia y Manolo Gómez, quienes firmaron una destacada actuación.Luz María Gómez Heredia consiguió proclamarse campeona de la categoría Sub-16, mientras que su padre, Manolo Gómez, alcanzó el segundo puesto en la categoría de Veteranos. Desde el club montillano han felicitado a ambos jugadores, padre e hija, “por estos grandes resultados y por representarnos a todos”.Por otro lado, el fin de semana también estuvo marcado por las promociones andaluza y provincial disputadas por los equipos Salesianos Montilla A y Salesianos Montilla B, dos eliminatorias que concentraron buena parte de la atención del club.El conjunto Salesianos Montilla B afrontaba la eliminatoria por la permanencia en Preferente Provincial frente a Torre de Ipagro B Panga, una confrontación a doble vuelta y cuatro tableros. En el encuentro de ida, ambos equipos firmaron un empate a dos puntos, con victorias montillanas en los tableros uno y cuatro.Ya en la vuelta, disputada en Montilla, el equipo logró imponerse por 2,5-1,5 gracias a una victoria en el tablero uno y unas tablas en el resto de enfrentamientos. El resultado permitió al conjunto montillano asegurar un año más su continuidad en la Categoría Preferente Provincial.En ese sentido, el equipo Salesianos Montilla A afrontó una de las eliminatorias más exigentes de la temporada en su intento por alcanzar el ascenso a Primera Andaluza frente al conjunto Postal Cordobés A. El duelo comenzó cuesta arriba para los montillanos tras el resultado de la ida, que concluyó con un 4-1 favorable al equipo cordobés.La situación obligaba al conjunto montillano a buscar una remontada en la vuelta y el equipo consiguió imponerse por 3-2 en una jornada marcada por la tensión competitiva y el alto nivel de juego. Sin embargo, el marcador global de 6-5 dejó al Club Deportivo Salesianos Montilla a un solo punto del ascenso.Pese a ello, desde la entidad han defendido que el equipo se quedó “a las puertas, pero también con la enorme satisfacción de haber competido hasta el final, demostrando entrega y muchísimo futuro”. De igual modo, el club ha subrayado el crecimiento experimentado desde su creación, recordando que, “con apenas cuatro años de vida, ya pelea por ascender a categoría andaluza y consolidarse con dos equipos en Preferente”.La entidad también ha querido agradecer públicamente el esfuerzo de todos sus jugadores “por la magnífica temporada realizada, por el compromiso, el compañerismo y la pasión con la que han defendido el escudo del club en cada jornada”. Además, la entidad ha tenido una mención especial para José Rafael Brizuela Rojas, figura clave dentro de la estructura deportiva del club.Precisamente, buena parte de los éxitos que viene acumulando el Club Deportivo Salesianos Montilla en las últimas temporadas responden a la labor desarrollada por José Rafael Brizuela Rojas, ajedrecista venezolano afincado en Montilla e instructor FIDE, cuya implicación en la formación y crecimiento de la cantera está siendo determinante para la evolución competitiva de la entidad.Asimismo, el club ha dedicado unas palabras de reconocimiento a los jóvenes jugadores David Martín y Alonso Padillo, a quienes ha definido como “ejemplo de esfuerzo, y referencia para toda la cantera que viene creciendo detrás”.