La Diputación apuesta por un ocio seguro y libre de agresiones sexuales en las fiestas populares

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

La Diputación de Córdoba ha vuelto a poner en marcha la campaña ‘Misma Fiesta. Mismo respeto’, una iniciativa dirigida a prevenir y sensibilizar frente a las agresiones sexuales y las situaciones de violencia que puedan producirse durante las ferias, fiestas y romerías que se celebran en los municipios de la provincia, con el objetivo de reforzar un modelo de ocio basado en el respeto y la convivencia.La actuación, impulsada desde la Delegación de Igualdad, Cooperación al Desarrollo, Consumo y Participación Ciudadana, se desarrollará de nuevo durante el calendario festivo provincial y combinará acciones de sensibilización, difusión de protocolos y reparto de material divulgativo para facilitar la identificación y actuación ante posibles situaciones de violencia sexual en espacios de ocio.La delegada del área, Auxiliadora Moreno, señaló que “a pesar de los esfuerzos que se vienen realizando, los datos y la experiencia nos muestran que continúan produciéndose actos y actitudes sexistas amparados en el ambiente festivo y los excesos. Por ello, la Diputación se suma al trabajo que desarrollan los ayuntamientos, reforzando la prevención y haciendo un llamamiento a un ocio basado en el respeto y libre de agresiones sexuales”.La campaña se articula en torno a tres elementos fundamentales. Por un lado, una campaña de difusión en medios de comunicación y redes sociales; por otro, un protocolo de actuación ante la violencia sexual en espacios de ocio; y, además, diverso material de merchandising destinado a facilitar la divulgación de los mensajes de sensibilización entre la ciudadanía.En ese sentido, Moreno detalló que “sabemos que la prevención sólo es efectiva cuando la ciudadanía conoce los protocolos y sabe cómo aplicarlos. Por ello, reforzamos especialmente la difusión pública, clara y accesible de nuestro protocolo de actuación, porque un protocolo no sirve si no se ve, no se comprende o no está disponible en el momento en que se necesita”.La responsable provincial insistió también en la necesidad de que esta información esté visible en los espacios donde se concentran las actividades festivas. Así, manifestó que “con este propósito, impulsamos su presencia en casetas, barras, zonas de ocio y Puntos Violetas, de modo que el personal que trabaja en estas ferias y romerías pueda identificar de forma inmediata qué pasos seguir y qué recursos tiene a su alcance”.Para Auxiliadora Moreno, “este protocolo recoge pautas esenciales para la identificación de riesgos, la actuación inmediata, la coordinación con servicios policiales y sanitarios, la protección de la privacidad y la intervención ante el agresor. Incluye además orientaciones específicas para los casos de sumisión química, una realidad que requiere respuestas rápidas, coordinadas y muy visibles”.Además, la Diputación distribuirá material divulgativo y de sensibilización entre los municipios de la provincia para reforzar la presencia de la campaña durante las celebraciones populares. Entre los recursos previstos figuran 15.250 pulseras, 5.250 abanicos, 2.500 camisetas, 2.000 carteles, 2.000 cuadernos explicativos y 10.000 pegatinas con códigos QR que permitirán acceder de forma rápida a teléfonos y recursos de ayuda.De igual modo, la campaña continuará apoyándose en las treinta carpas que la institución provincial puso a disposición de los municipios menores de 20.000 habitantes el pasado año y que seguirán disponibles para su utilización en ferias, romerías y distintos eventos festivos organizados en la provincia.Finalmente, Auxiliadora Moreno afirmó que “esta labor se verá reforzada con las 30 carpas que la Diputación de Córdoba puso a disposición de los municipios menores de 20.000 habitantes el pasado año y que continúan disponibles para su uso en ferias y eventos”.La delegada provincial de Igualdad, Cooperación al Desarrollo, Consumo y Participación Ciudadana concluyó que, con esta iniciativa, la Diputación de Córdoba “renueva su compromiso con la igualdad y con la erradicación de la violencia, recordando que la diversión nunca justifica una agresión”.