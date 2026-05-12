Enfermería: la pieza estratégica en la calidad percibida, la seguridad clínica y la humanización

Quirónsalud en Andalucía

En la actualidad del entorno hospitalario se ha producido una enorme transformación. Hoy, las enfermeras y enfermeros se han convertido en una pieza estratégica dentro del proceso asistencial, no solo por su capacidad técnica y científica, sino por su influencia directa en la calidad percibida por el paciente, la seguridad clínica y la humanización de los cuidados.Hoy se celebra el Día Internacional de la Enfermería, que nos hace poner el foco en este colectivo que va tomando cada vez un papel más importante en el entorno asistencial actual. En el marco de este día, las direcciones de enfermería de los hospitales Quirónsalud de Andalucía —Sagrado Corazón, Infanta Luisa y Materno-Infantil, en Sevilla; Quirónsalud Málaga, Marbella, Campo de Gibraltar, Huelva y Córdoba—, nos ofrecen su visión sobre la enfermaría de hoy y del futuro.En cuanto al rol, la profesión de enfermería atraviesa un momento especialmente relevante, impulsado por la transformación del perfil del paciente, hoy más informado, formado y preocupado por su salud, lo que, en palabras de Amelia Gallego, directora de enfermería del, es una gran oportunidad para los profesionales.“Esta realidad ha obligado a adaptar el trabajo enfermero hacia un modelo más colaborativo, en el que ya no se trata solo de cuidar, sino también de acompañar, orientar y tomar decisiones junto al paciente, estableciendo una relación más horizontal basada en la confianza y la comunicación bidireccional”, explica.En este sentido, destaca que se han reforzado las competencias en comunicación y educación para la salud, con el objetivo de escuchar, comprender, ayudar a interpretar la información y promover un autocuidado seguro, especialmente en procesos crónicos, y subraya el creciente protagonismo en la gestión integral del cuidado, así como la participación en la toma de decisiones dentro del equipo multidisciplinar.En esta línea incide Alejandro Rodríguez, director de enfermería del, somos quienes estamos al lado del paciente de forma constante, garantizando la calidad, la seguridad y la continuidad de los cuidados. Además, un elemento decisivo para transformar la experiencia del paciente.Estamos presentes en cada proceso asistencial, como pieza clave para alcanzar resultados de calidad, garantizando una atención segura y sin incidencias. Formamos parte de la elaboración y puesta en marcha de los circuitos asistenciales, que garantizan la seguridad del paciente de principio a fin.En cuanto a cómo influye la labor de enfermería en la recuperación del paciente Dolores Leal, directora de enfermería del, señala el papel fundamental que juega la enfermería en los nuevos modelos asistenciales a través de la continuidad de los cuidados, ya que, “no sólo acompaña al paciente en su recuperación, sino que la acelera, la hace más segura, más eficaz y humana”.Además, según destaca, ‘con la cercanía diaria la enfermería detecta posibles complicaciones que ayudan a reducir las estancias y los reingresos de los pacientes”. Por último, gracias a la educación sanitaria, Dolores Leal asegura que se enseña al paciente y a sus familias el manejo de medicación, dietas saludables y cuidados en casa, que, a su juicio, “reducen la ansiedad y el estrés cuando el paciente recibe el alta”.Los avances en tecnología sanitaria están revolucionando profundamente la práctica enfermera, permitiendo ofrecer unos cuidados cada vez más seguros, personalizados y eficientes. La innovación tecnológica se ha convertido en una “herramienta clave para reforzar la calidad asistencial y mejorar la experiencia del paciente, que nos permite cuidar mejor, anticiparnos a los riesgos y dedicar más tiempo de calidad al paciente”, explica Mayte Castelló, directora de Enfermería delLa digitalización de la historia clínica, la monitorización avanzada de pacientes, los sistemas de administración segura de medicación o soluciones de movilidad clínica y herramientas digitales permiten a nuestra enfermería acceder de forma inmediata a la información clínica, registrar cuidados a pie de cama y mejorar la coordinación entre profesionales, reduciendo tiempos y aumentando la seguridad del paciente.En cuanto a la seguridad del paciente Aurora Delgado supervisora de enfermería del Servicio de Urgencias delconsidera que “la enfermería desempeña un papel fundamental en este concepto, no solo por su presencia continua junto a la persona atendida, sino también en la detección precoz de riesgos que nos permite anticiparnos y prevenir eventos adversos”.“Tenemos un papel clave en la estandarización de buenas prácticas, aplicando protocolos y promoviendo cuidados homogéneos y seguros, fomentando una cultura donde la comunicación dentro del equipo, el aprendizaje de los incidentes y el trabajo coordinado entre profesionales son esenciales”. Asimismo, insiste en que “la enfermería forma, acompaña y ofrece educación sanitaria al paciente, herramienta fundamental para reforzar la seguridad en el entorno hospitalario”.La clave es la formación continua que en palabras de Gema Rufo directora de enfermería del“es fundamental para mantener altos estándares de calidad asistencial, ya que permite actualizar conocimientos, mejorar la seguridad del paciente y garantizar una atención basada en la evidencia. En este sentido, el compromiso del Grupo Quirónsalud con el desarrollo profesional refuerza una cultura de excelencia, donde la actualización constante forma parte del día a día”.Por otra parte, apunta Rufo, “la especialización enfermera aporta un valor diferencial al permitir cuidados más avanzados y adaptados a la complejidad actual. Apostar por perfiles especializados no solo mejora los resultados clínicos, sino que también impulsa la innovación, la atracción de talento y la competitividad de los servicios, algo especialmente relevante en entornos como el Campo de Gibraltar”.En cuanto al futuro de la enfermería, la directora de enfermería del, Marta Galán, afirma que el perfil de enfermera o enfermero que necesitarán los hospitales en el futuro será versátil y centrado en la persona. “Nuestros pacientes cada vez participan más en su proceso, lo que nos está haciendo evolucionar hacia un rol integral”, señala.En este sentido, destaca que será clave la capacidad para tomar decisiones basadas en la evidencia y la adaptación a entornos asistenciales cada vez más especializados y cambiantes. Se trata de enfermeros capaces de impulsar mejoras, innovar y participar activamente en la transformación del sistema sanitario, con competencias digitales avanzadas, “pero que sigan teniendo presente que la digitalización nunca sustituirá el cuidado enfermero, sino que lo apoya, por lo que necesitamos personal de enfermería alineado con esta nueva realidad, siempre manteniendo como pilares la humanización de los cuidados, la inteligencia emocional, la empatía y la capacidad de generar confianza”, concluye.El Grupo Quirónsalud en Andalucía cuenta en la actualidad con ocho centros hospitalarios situados en las ciudades de Málaga, Marbella, Los Barrios (Cádiz), tres en Sevilla (Sagrado Corazón, Infanta Luisa y Materno-Infantil), Córdoba y Huelva, además dos hospitales de día quirúrgicos en Sevilla y Málaga y 22 centros médicos de especialidades y diagnóstico; que lo posicionan como líder hospitalario privado de esta comunidad autónoma.Quirónsalud es el grupo de salud líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Además de su actividad en España, Quirónsalud está también presente en Latinoamérica. Conjuntamente, cuenta con más de 50.000 profesionales en más de 180 centros sanitarios, entre los que se encuentran 57 hospitales con más de 8.000 camas hospitalarias.Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializado y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitari Dexeus, Policlínica Gipuzkoa, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón...El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (diez de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, acreditado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación).Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando multitud de proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.