La devoción salesiana toma las calles de Montilla en la procesión de María Auxiliadora

La Familia Salesiana devolvió ayer la imagen de María Auxiliadora a las calles de Montilla en una de las citas más arraigadas del Mayo festivo, marcada este año por una reorganización del cortejo que acompañó la salida de la Virgen venerada durante todo el año en la Residencia Salesiana, junto al hermoso y elegante acompañamiento de la Banda de Música Pascual Marquina.La procesión partió en torno a las 20.00 de la tarde desde la iglesia-santuario de María Auxiliadora para completar un itinerario que discurrió por Cuesta del Silencio, Gran Capitán, Capitán Alonso de Vargas, Escuelas, Fernández y Canivell, Plazuela de la Inmaculada, Corredera, Plaza de la Rosa, Arcipreste Fernández Casado y nuevamente Cuesta del Silencio, antes de regresar al templo salesiano cerca de las 22.00 de la noche.Una de las novedades más significativas de esta edición fue la ausencia de la imagen de Santo Domingo Savio en el recorrido procesional. La decisión, adoptada por la Asociación de María Auxiliadora (ADMA), respondió a la imposibilidad de mantener los dos pasos infantiles que tradicionalmente habían formado parte del cortejo,En ese sentido, la propia ADMA aclaró que la medida obedecía a “motivos completamente ajenos a la Asociación” y a una nueva realidad organizativa derivada de la falta de relevo suficiente entre los más pequeños. “Nos encontramos ante una nueva realidad al constatar que, en esta ocasión, no contamos con un número suficiente de niños y niñas para portar con las debidas garantías los dos pasos tradicionales”, señaló la entidad.De este modo, los niños y niñas quedaron agrupados en torno al paso de San Juan Bosco, donde se establecieron distintos relevos para facilitar un recorrido “mucho más cómodo, aliviado y coordinado para todos”. La decisión, según trasladó la ADMA, fue consensuada tras valorar diferentes alternativas, con el propósito de preservar el cortejo con “la máxima dignidad, fe y decoro” que merecen sus titulares.Por otro lado, el paso de la Virgen presentó también novedades visibles. La imagen incorporó dos nuevas ánforas en su exorno, mientras que la cuadrilla de costaleros alcanzó los 80 integrantes entre titulares y aspirantes, aunque fueron 54 los encargados de portar finalmente el paso, cuyos varales ya habían sido ampliados hace tres años.Además, el apartado musical volvió a ocupar un lugar destacado dentro de una celebración estrechamente ligada a la memoria sentimental y religiosa de Montilla. La Banda Pascual Marquina acompañó el discurrir de la procesión con un repertorio en el que volvió a sobresalir, la marcha compuesta el pasado año por José Antonio Muñoz Pérez, integrante de la propia formación musical, con motivo delLa composición, estrenada el pasado 24 de mayo en la Plaza de la Rosa, forma ya parte del patrimonio musical asociado a la devoción salesiana montillana. La pieza evoca la histórica coronación de la imagen, celebrada el 14 de mayo de 1950 bajo la presidencia del obispo de Córdoba, Fray Albino Menéndez.Aquella coronación posee carácter canónico al contar con el reconocimiento oficial del Obispado de Córdoba a la devoción que el pueblo de Montilla profesa a María Auxiliadora. Una vinculación que encuentra su reflejo simbólico en la corona que luce la imagen durante la procesión, realizada en oro gracias a los donativos de joyas entregados por decenas de vecinos.El tramo de Don Bosco estuvo integrado por la Centuria Infantil, los niños y niñas vestidos de angelitos y los acólitos, que estrenaron este año albas rojas y roquetes blancos. A continuación, el tramo de la Virgen reunió a mujeres de mantilla, esclavinas, representantes de la Familia Salesiana y de la ADMA, junto al cuerpo de acólitos, que lució albas azules y roquetes blancos.A su llegada al templo, la Asociación de María Auxiliadora sustituyó la tradicional sesión de fuegos artificiales por un lanzamiento de confeti desde la Residencia Salesiana, una iniciativa concebida para favorecer una celebración más inclusiva y respetuosa con las personas con trastorno del espectro autista, así como con mascotas y aves sensibles al estruendo de los cohetes.Con estos ajustes, la Asociación de María Auxiliadora mantuvo viva una de las manifestaciones religiosas más reconocibles del calendario montillano, al tiempo que adaptó la organización del cortejo a las circunstancias de este año. La procesión volvió así a reunir ayer a la Familia Salesiana, a los devotos de María Auxiliadora y a numerosos vecinos alrededor de una imagen inseparable de la memoria emocional y espiritual de la ciudad.