Nuevas ofertas de empleo

Técnicos electromecánicos (Córdoba)Se ofertan dos puestos de técnico electromecánico para realizar el mantenimiento, reparación y diagnóstico de averías en equipos de manutención en Córdoba. Las funciones incluyen el control preventivo y correctivo de carretillas elevadoras, requiriéndose una persona acostumbrada al trabajo en equipo. El contrato laboral temporal tiene una duración de 90 días a jornada completa, con posibilidad de conversión a indefinido. Se ofrece un salario bruto mensual de 1.450 euros en 14 pagas. Es imprescindible disponer de permiso de conducir B y resulta valorable contar con 24 meses de experiencia. El plazo de inscripción para optar a esta oferta finaliza el 30 de mayo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 15/05/2026
Auxiliares de ayuda a domicilio (Montilla)Una empresa de ayuda a domicilio oferta varios puestos de auxiliar de ayuda a domicilio para trabajar en Montilla. La entidad requiere personal que cuente con titulación oficial relacionada con el sector o, en su defecto, experiencia previa demostrable en este ámbito profesional. Se solicita a los candidatos y candidatas disponibilidad inmediata para su incorporación. Las condiciones económicas de la nómina se regirán estrictamente según el convenio vigente. Las personas interesadas en optar a esta vacante deben enviar su currículum a las direcciones de correo electrónico rrhh-calidad@monsecor.net o daro1982.ds@gmail.com.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 14/05/2026
Mecánico (Córdoba)Se oferta un puesto de mecánico o mecánica para la reparación de camiones y turismos en Córdoba. La vacante requiere un nivel formativo de grado medio de formación profesional específica, artes plásticas y diseño o deportivas, además de una experiencia demostrable de 60 meses en la ocupación de mecánicos-ajustadores de automóviles. El contrato laboral es indefinido a jornada completa, con un horario regulado según convenio. Se ofrece un salario bruto mensual de 1.500 euros con las pagas extras prorrateadas. Es imprescindible el permiso de conducir C y superar una prueba técnica. El plazo de inscripción finaliza el 24 de mayo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 14/05/2026
Arquitecto técnico (Córdoba)Se oferta un puesto de arquitecto técnico en Córdoba para trabajar en el área de rehabilitación. La labor consiste en evaluar e informar expedientes de obras y gestionar las ayudas del departamento. El contrato laboral temporal tiene una duración de 180 días a jornada completa, en horario de mañana de 7:30 a 14:30 horas, y ofrece un salario bruto mensual de 4.129 euros. Se requiere un nivel formativo de enseñanzas universitarias de primer ciclo o equivalentes en arquitectura, urbanismo o construcción. El plazo de inscripción para optar a este puesto finaliza el 24 de mayo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 14/05/2026
Mecánico de taller (Córdoba)Se oferta un puesto de mecánico de taller en Córdoba para la revisión y reparación de vehículos. Las condiciones laborales contemplan un contrato laboral indefinido a jornada completa con un salario bruto mensual de 1.426 euros y las pagas extras prorrateadas. El horario establecido de lunes a jueves es de 8:00 a 16:00 horas, mientras que los viernes se realiza de 7:00 a 15:00 horas. Como requisito imprescindible, se exige una experiencia previa de 12 meses en la ocupación de mantenimiento y reparación de automoción, resultando valorable el permiso de conducir B. El plazo de inscripción para optar a este puesto finaliza el 30 de mayo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 14/05/2026
Enfermeros (Priego de Córdoba)Se ofertan cuatro puestos de enfermero o enfermera para desempeñar funciones de cuidados generales en Priego de Córdoba. La vacante requiere obligatoriamente que las personas aspirantes posean la diplomatura o el grado en Enfermería. La empresa ofrece un contrato laboral indefinido a jornada completa, con una remuneración de 1.568 euros brutos mensuales. El desempeño de la labor profesional se organizará mediante turnos rotatorios, con una fecha de incorporación prevista para el 18 de mayo de 2026. Quienes deseen participar en este proceso de selección tienen la oportunidad de inscribirse hasta el cierre de la convocatoria. El plazo de inscripción finaliza el 27 de mayo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 12/05/2026
Logopeda (Córdoba)Se oferta un puesto de logopeda para desempeñar funciones de tratamiento y rehabilitación del lenguaje en Córdoba. El trabajo consiste en el apoyo a menores de 0 a 6 años en un centro de atención e intervención infantil temprana. Se requiere contar con el grado o diplomatura en Logopedia y una experiencia mínima de 84 meses en la ocupación. La empresa ofrece un contrato laboral indefinido a jornada completa de 38,5 horas semanales, con un salario de 1.541 euros brutos mensuales. El horario establecido es de 14:30 a 21:00 horas de lunes a viernes. El plazo de inscripción finaliza el 27 de mayo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 12/05/2026
Trabajador/-a en fábrica (Cabra)Se oferta un puesto de trabajador o trabajadora en fábrica en Cabra para ayudar en la gestión de almacén y en la fabricación de velas de cera. Las condiciones laborales estipulan un contrato laboral indefinido a jornada completa con un horario detallado de 7:00 a 15:00 horas. El salario bruto mensual ofrecido para este empleo de peón de la industria manufacturera es de 1.425 euros con las pagas extras prorrateadas. No se requieren conocimientos adicionales ni experiencia específica previos. El plazo de inscripción para optar a este puesto de trabajo finaliza el 29 de mayo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 14/05/2026
Conductores de camión (La Carlota)Una empresa de transporte oferta dos puestos de conductor de camión en La Carlota. El empleo implica formar parte de un equipo excelente gestionando una flota moderna de vehículos, donde se valoran las personas competentes y responsables. El contrato laboral es indefinido a jornada completa con flexibilidad horaria y facilidades para la conciliación. Se ofrece estabilidad laboral de largo plazo y un salario bruto mensual de 2.500 euros con pagas extras prorrateadas, además de bonus por rendimiento. Es imprescindible poseer la primera etapa de educación secundaria con título de graduado escolar o equivalente y el permiso de conducir C+e. El plazo de inscripción finaliza el 29 de mayo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 14/05/2026
Psicólogo/-a (Castro del Río)Se oferta un puesto de psicólogo o psicóloga para trabajar en un centro de atención infantil temprana en Castro del Río. La vacante requiere una experiencia mínima de 36 meses en el ámbito sanitario general y contar con formación universitaria de máster en psicología general sanitaria o en atención temprana. Se ofrece un contrato laboral indefinido a jornada completa con un salario de 2.027 euros brutos mensuales. El horario de trabajo establecido es de 14:30 a 21:00 horas, con fecha de incorporación prevista para el 1 de julio de 2026. El plazo de inscripción para esta oferta finaliza el 27 de mayo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 12/05/2026
Camarero/-a (Priego de Córdoba)Se oferta un puesto de camarero o camarera para trabajar en la localidad de Priego de Córdoba. La vacante requiere que los aspirantes cuenten con una experiencia mínima de 12 meses en esta ocupación y posean el título de graduado escolar o equivalente. Se ofrece un contrato laboral fijo discontinuo a jornada partida con una remuneración de 1.225 euros brutos mensuales. La empresa valorará positivamente que el personal disponga de carné de manipulador de alimentos y formación reglada relacionada con el sector. El plazo de inscripción finaliza el 27 de mayo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 12/05/2026
Delineante (Lucena)Se oferta un puesto de delineante para la realización de proyectos de cerramientos a medida en Lucena. La vacante dispone de un contrato laboral indefinido a jornada completa, con un horario de 8:00 a 17:00 horas. El salario bruto mensual es de 1.450 euros e incluye las pagas extraordinarias prorrateadas. Entre las funciones destacan la elaboración de planos en 2D y 3D, el soporte técnico y el diseño CAD. Se requiere una titulación de técnico superior en proyectos de edificación u obra civil, valorándose la experiencia previa y el manejo de herramientas como Autocad o Presto. El plazo para inscribirse finaliza el 25 de mayo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 11/05/2026
Conductores de camión (Fuente Palmera)Una empresa del sector agrario oferta dos puestos de conductor de camión en Fuente Palmera. Las funciones incluyen la conducción de tráiler o camión rígido, el transporte y entrega de mercancía, la supervisión de operaciones de carga y descarga, el registro de actividades, y la entrega de albaranes y partes semanales. Se ofrece un contrato laboral indefinido a jornada completa con un horario de 10:00 a 18:00 horas. El salario bruto mensual es de 1.796 euros con las pagas extras prorrateadas. Es imprescindible el permiso C+e, la tarjeta de cualificación del conductor y la tarjeta de tacógrafo digital. El plazo de inscripción finaliza el 26 de mayo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 13/05/2026
Técnico responsable de compras (Córdoba)Se oferta un puesto de técnico responsable de compras en Córdoba para realizar todas las compras de la empresa, además de llevar a cabo el control y el seguimiento de cada pedido. Las condiciones laborales especifican un contrato laboral indefinido a jornada completa, con una actividad distribuida de lunes a viernes. El salario bruto mensual asignado es de 1.425 euros con las pagas extras prorrateadas, regulado según el VIII convenio marco estatal de servicios de atención a las personas dependientes. Como requisito imprescindible de formación oficial reglada, se exige la titulación de técnico en gestión administrativa. El plazo de inscripción para optar a este puesto de trabajo finaliza el 28 de mayo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 13/05/2026
Chófer de asistencia en carretera (Baena)Se oferta un puesto de chófer de asistencia en carretera en Baena para realizar el traslado de vehículos accidentados o averiados. La ocupación ofrece un contrato laboral indefinido a jornada completa, con un horario detallado de 8 horas y un salario bruto mensual de 1.600 euros con las pagas extras prorrateadas. Como requisitos imprescindibles, se exige poseer la primera etapa de educación secundaria con título de graduado escolar o equivalente, el permiso de conducir C1, la tarjeta de cualificación del conductor y la tarjeta de tacógrafo digital. Además, resulta valorable tener experiencia como chófer y residencia en Baena o alrededores. El plazo de inscripción para optar a este puesto de trabajo finaliza el 28 de mayo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 13/05/2026
Instaladores electricistas (Córdoba)Una empresa de sector del metal oferta tres puestos de instalador electricista en Córdoba. Las funciones principales abarcan la realización de instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones en general y en promociones de viviendas, el montaje de cuadros eléctricos, la instalación de placas solares y las instalaciones eléctricas industriales. El contrato laboral es indefinido a jornada completa, estableciendo un horario de 8:00 a 16:00 horas. Se ofrece un salario bruto mensual de 1.225 euros sin las pagas extras prorrateadas. Es imprescindible contar con una experiencia previa de 24 meses en la ocupación, el permiso de conducir B y el curso de 20 horas del sector del metal. El plazo de inscripción para optar a estos puestos finaliza el 27 de mayo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 12/05/2026
Enfermero/-a (Almedinilla)Se oferta un puesto de enfermero o enfermera para una residencia de personas mayores. La vacante de empleo público cuenta con un contrato laboral indefinido y una jornada parcial de 9:00 horas semanales. El horario se desarrollará durante la mañana o la tarde, a convenir con la entidad. El salario bruto mensual es de 1.530 euros, debiendo prorratearse según la parcialidad. Como requisitos, resulta imprescindible poseer la diplomatura o el grado en enfermería. La empresa ofrece la posibilidad de ampliar la jornada establecida según las necesidades de la persona contratada. El plazo de inscripción para optar a este puesto finaliza el 26 de mayo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 11/05/2026
Enfermero/-a (Priego de Córdoba)Se oferta un puesto de enfermero o enfermera para una residencia de personas mayores ubicada en Priego de Córdoba. La vacante cuenta con un contrato laboral indefinido y una jornada parcial de 16:00 horas semanales, con turnos según cuadrante. El salario bruto mensual establecido para esta ocupación es de 1.567 euros. Los aspirantes deben acreditar obligatoriamente la diplomatura o el grado en enfermería, valorándose positivamente contar con formación complementaria relacionada con el puesto. La entidad requiere una incorporación inmediata para desarrollar las funciones propias de cuidados generales. El plazo de inscripción para esta oferta finaliza mañana, 21 de mayo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 11/05/2026
Conductor/-a de camión (La Carlota)Se ofertan dos puestos de conductor o conductora de camión para realizar rutas regionales con base en La Carlota. La vacante dispone de un contrato laboral indefinido a jornada completa, con una incorporación prevista para el 11 de mayo de 2026. El salario bruto mensual es de 2.300 euros e incluye las pagas extraordinarias prorrateadas, además de ofrecer bonificaciones y premios por desempeño. Se requiere poseer al menos el título de graduado escolar, aunque no es necesaria experiencia previa en la ocupación. El personal seleccionado disfrutará de autonomía en el desarrollo de sus funciones. El plazo de inscripción finaliza el 22 de mayo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 07/05/2026
Enfermeros (Baena)Se ofertan dos puestos de enfermero o enfermera para trabajar en una residencia de personas mayores ubicada en Baena. La vacante dispone de un contrato laboral temporal de 150 días de duración a jornada completa, con una incorporación prevista para el 11 de mayo de 2026. El salario bruto mensual es de 1.500 euros y el horario se desarrollará en turnos de 8:00 a 15:00 o de 15:00 a 21:00 horas. Se requiere contar con la titulación universitaria de diplomatura o grado, aunque no es necesaria experiencia previa. Las funciones a desempeñar están marcadas por el convenio de dependencia. El plazo de inscripción finaliza hoy, 21 de mayo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 07/05/2026
Logopeda (Córdoba)Se oferta un puesto de logopeda para el Servicio de Atención Temprana en Córdoba. La vacante cuenta con un contrato laboral indefinido a jornada completa y un salario bruto mensual de 1.797 euros con pagas extras prorrateadas. El horario se desarrolla de lunes a viernes, aproximadamente de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 horas. Las funciones incluyen la evaluación del desarrollo infantil, intervención terapéutica y orientación a familias. Es imprescindible poseer el grado o diplomatura en logopedia, valorándose la experiencia previa de doce meses y formación de máster en atención temprana. El plazo de inscripción para este puesto finaliza mañana, 21 de mayo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 06/05/2026
Operario de producción (Lucena)Se oferta un puesto de operario de producción para el sector de cerramientos en Lucena. La vacante dispone de un contrato laboral indefinido a jornada completa, con un horario de 8:00 a 18:00 horas e incorporación el 18 de mayo de 2026. El salario bruto mensual es de 1.450 euros e incluye las pagas extraordinarias prorrateadas. Las tareas principales consisten en la fabricación de pedidos, manejo de maquinaria de carpintería metálica y montaje en obra. Se requiere una experiencia mínima de seis meses en el sector. La empresa ofrece formación continua y estabilidad. El plazo de inscripción finaliza mañana, 21 de mayo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 06/05/2026
Conductor/-a de camión (Montilla)Una empresa de transporte oferta un puesto de conductor o conductora de camión para realizar rutas internacionales con vehículos tipo lona. La entidad, ubicada en Montilla, requiere profesionales con el permiso de conducción C+E y valora la experiencia previa de al menos un año en el manejo de tráiler. Entre las funciones principales destacan el transporte de mercancía, la carga y descarga, y la revisión básica del vehículo. Se ofrece estabilidad laboral, incorporación inmediata y un contrato eventual con posibilidad de pasar a fijo. Las personas interesadas pueden contactar a través del teléfono 957 653 981 o el móvil 674 013 749. El plazo de inscripción finaliza el 1 de junio de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 12/05/2026
Fisioterapeuta (Córdoba)Se oferta un puesto de fisioterapeuta para trabajar en la ciudad de Córdoba. La vacante dispone de un contrato laboral temporal de 365 días de duración a jornada completa, con una incorporación prevista para el 18 de mayo de 2026. El salario bruto mensual es de 1.458 euros y el horario de trabajo se encuentra aún por determinar. Las funciones principales incluyen realizar tratamientos rehabilitadores, fomentar la actividad física adaptada y asesorar a las familias. Como requisito imprescindible, las personas aspirantes deben poseer la diplomatura o el grado en fisioterapia. El plazo de inscripción para optar a este empleo finaliza mañana, 21 de mayo de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 06/05/2026
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Si usted dirige una empresa y requiere personal, puede publicar de manera gratuita una oferta en esta sección, enviando un correo electrónico a montilladigital@gmail.com con los datos más relevantes del puesto de trabajo que se desea cubrir. En virtud de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, Andalucía Digital no gestiona ni reenvía currículums de personas candidatas a puestos de trabajo publicados en esta sección. Para hacer llegar cualquier candidatura a empresas interesadas, deben pulsar en el enlace que se facilita al final de cada oferta y adjuntar el CV en la pestaña que habilita para cada caso el SAE.
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REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: DEPOSITPHOTOS.COM
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