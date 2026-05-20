La campaña 'Somos Capaces' visibiliza hoy la realidad de la enfermedad de Behçet

La conmemoración del Día Internacional de la Enfermedad de Behçet pone hoy el foco sobre una de las enfermedades raras e invisibles más complejas a través de la campaña, una iniciativa promovida por la Asociación Española de la Enfermedad de Behçet que contará con la participación de ayuntamientos y entidades públicas de distintos puntos de España mediante la iluminación de fachadas institucionales, plazas y monumentos emblemáticos de color azul cian como símbolo de apoyo y visibilización hacia las personas afectadas.La conmemoración busca acercar a la ciudadanía la realidad diaria de quienes conviven con esta enfermedad autoinmune, crónica y multisistémica, considerada rara, y que puede provocar brotes inflamatorios, dolor, fatiga extrema o complicaciones neurológicas, entre otras afecciones que repercuten directamente en la calidad de vida de los pacientes.Además, la campaña de este año pretende trasladar un mensaje centrado en la capacidad de superación de las personas afectadas. Bajo el lema, la asociación quiere destacar no solo las dificultades derivadas de la enfermedad, sino también la fortaleza con la que muchas personas afrontan su día a día, continúan desarrollando sus proyectos personales y profesionales y sortean obstáculos que, en numerosas ocasiones, permanecen invisibles para el resto de la sociedad.En ese sentido, desde la Asociación Española de la Enfermedad de Behçet subrayan que la iniciativa busca “dar voz a todas esas personas que, incluso en los momentos más difíciles de la enfermedad, siguen adelante demostrando una enorme fortaleza y capacidad de superación”.Y es que la enfermedad de Behçet continúa siendo una gran desconocida para buena parte de la población. Se trata de una patología que puede afectar a distintos órganos y sistemas del cuerpo y cuya sintomatología, muchas veces fluctuante, dificulta tanto el diagnóstico como la comprensión social de quienes la padecen. De ahí que la asociación insista en la necesidad de seguir avanzando en investigación, diagnóstico temprano, reconocimiento de la discapacidad y apoyo institucional y social para las personas afectadas por enfermedades raras e invisibles.De igual modo, la campaña también quiere poner rostro a historias personales marcadas por el esfuerzo cotidiano. “Somos Capaces” pretende trasladar a la sociedad que detrás de cada paciente existen experiencias de lucha diaria, resiliencia y adaptación que, en muchos casos, pasan desapercibidas.Por otro lado, durante la jornada de hoy se desarrollarán diferentes acciones de divulgación y sensibilización tanto en redes sociales como en espacios públicos con el objetivo de acercar la realidad de la enfermedad de Behçet a la ciudadanía y favorecer una mayor concienciación social sobre las enfermedades raras. La Asociación Española de la Enfermedad de Behçet concluye la campaña con un mensaje directo que resume el espíritu de esta conmemoración: “Visibilizar también es ayudar”.