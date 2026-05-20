Quirónsalud Córdoba, único hospital de la provincia con la certificación Excelente de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía

Mejorar la experiencia del paciente

Quirónsalud en Andalucía

Elha obtenido la certificación de calidad en nivel Excelente que otorga la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA), el máximo reconocimiento concedido por este organismo público de evaluación y certificación, adscrito a la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía.Con esta acreditación, el Hospital Quirónsalud Córdoba se convierte en el único hospital de la provincia que cuenta con este distintivo y el segundo de Andalucía que ha alcanzado el máximo nivel de certificación de la ACSA, consolidando así su compromiso con la excelencia, la innovación y la mejora continua en la atención sanitaria. El Hospital Quirónsalud Málaga obtuvo esta acreditación a final del pasado año, siendo el primer centro (tanto público como privado) que consiguió dicha distinción.La certificación Excelente reconoce el cumplimiento de los estándares más exigentes en materia de seguridad del paciente, liderazgo y organización, gestión por procesos, continuidad asistencial, derechos del paciente, calidad científico-técnica, innovación, investigación, tecnología y humanización de la asistencia sanitaria.La obtención de este reconocimiento supone un nuevo hito para el hospital, que ya consiguió en 2021 la certificación en nivel Óptimo, y refleja la evolución y consolidación de un modelo asistencial centrado en el paciente, basado en la excelencia clínica, la innovación tecnológica y la mejora permanente de todos sus procesos.El modelo de certificación de la ACSA aborda aspectos relacionados con la calidad asistencial y la experiencia del paciente, al tiempo que impulsa la mejora de los procesos que afectan a la gestión integral de las organizaciones sanitarias.En este sentido, el esfuerzo conjunto de profesionales, servicios médicos y áreas de apoyo del Hospital Quirónsalud Córdoba ha permitido superar los estándares requeridos para alcanzar el nivel Excelente, la categoría más alta contemplada en este modelo de acreditación.Entre los aspectos especialmente valorados durante el proceso de evaluación destacan la consolidación de una sólida cultura de calidad y seguridad del paciente, el impulso de herramientas de gestión y evaluación continua, la incorporación de nuevas tecnologías y la apuesta por una atención personalizada y humanizada.El hospital obtiene mayores niveles de cumplimiento en criterios de calidad como ‘Liderazgo y organización del centro’, ‘Derechos del paciente y continuidad asistencial’, y ‘Seguridad del paciente’, poniendo en valor aspectos como la integridad de la información clínica, accesibilidad y trazabilidad de la asistencia, facilitando el flujo de pacientes, la continuidad asistencial y la seguridad del paciente.Asimismo, la certificación pone en valor iniciativas orientadas a mejorar la experiencia del paciente y la accesibilidad a los servicios sanitarios, como el Portal del Paciente, que facilita el acceso a informes y pruebas diagnósticas, la comunicación directa con los especialistas, la gestión online de citas y la consulta de la historia clínica.El reconocimiento de la ACSA supone además una garantía adicional para los pacientes, ya que avala que la actividad asistencial del hospital se desarrolla conforme a protocolos actualizados y basados en la evidencia científica, con circuitos asistenciales seguros, eficientes y coordinados, así como con un equipo de profesionales altamente cualificado y en formación constante.El Hospital Quirónsalud Córdoba mantiene una estrategia orientada a la innovación clínica, el avance tecnológico y la creación de entornos asistenciales que priorizan la seguridad, el bienestar y la comodidad del paciente. La obtención del nivel Excelente evidencia el impacto real de estas mejoras en la práctica clínica diaria y reafirma la posición del hospital como centro sanitario de referencia en Andalucía.Este centro tiene las máximas certificaciones de calidad asistencial; en 2022 fue acreditado con el sello dorado de la Joint Commission International, la máxima distinción que concede este organismo, que el centro ha renovado en diciembre de 2025, una reacreditación que adquiere un valor especial al superar la auditoría bajo la 8ª edición de los estándares de JCI, un marco más exigente y amplio que en años anteriores.De hecho, esta acreditación es la más exigente en el mundo para el ámbito sanitario y analiza que toda la atención y procesos del hospital están enfocados en la seguridad del paciente, en la calidad asistencial, y en un proceso de mejora continua, siendo el único hospital de la provincia de Córdoba con dicha distinción y el primero del grupo Quirónsalud en conseguirlo en Andalucía.La Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía es una organización pública de evaluación y certificación cuyos estándares cuentan con reconocimiento nacional e internacional a través de organismos como la ENAC y la International Society for Quality in Health Care (ISQua). Su modelo contempla tres niveles de certificación: Avanzado, Óptimo y Excelente, siendo este último el máximo nivel de reconocimiento a la calidad y excelencia asistencial.El Grupo Hospitalario Quirónsalud cuenta en la actualidad en Andalucía con ocho centros hospitalarios situados en las ciudades de Málaga, Marbella, Los Barrios (Cádiz), tres en Sevilla, Córdoba y Huelva, además de 18 centros médicos de especialidades y diagnóstico y dos hospitales de día quirúrgicos, que lo posicionan como líder hospitalario privado de esta comunidad autónoma.Quirónsalud es el grupo de salud líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Además de su actividad en España, Quirónsalud está también presente en Latinoamérica. Conjuntamente, cuenta con más de 50.000 profesionales en más de 180 centros sanitarios, entre los que se encuentran 57 hospitales con más de 8.000 camas hospitalarias.Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializado y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitari Dexeus, Policlínica Gipuzkoa, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, etcétera.El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (diez de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, acreditado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación).Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando multitud de proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.