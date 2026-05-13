La Bonoloto deja más de 52.000 euros en Montilla gracias a un boleto sellado en la Corredera

La suerte ha vuelto a sonreír a Montilla. El sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles 13 de mayo ha dejado en la localidad un premio de Segunda Categoría —cinco aciertos más el número complementario— dotado con 52.254,65 euros, según ha confirmado la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). El boleto agraciado fue validado en la Administración de Loterías número 3 de Montilla, situada en la calle Corredera, a escasos metros de la esquina con la calle Angustias.La combinación ganadora del sorteo estuvo formada por los números 18, 46, 02, 44, 23 y 09. El número complementario correspondió al 15 y el reintegro recayó en el 9. De acuerdo con el comunicado oficial emitido por SELAE, en el sorteo no se han registrado boletos acertantes de Primera Categoría —seis aciertos—, por lo que el bote seguirá creciendo de cara al próximo sorteo, en el que un único acertante podría ganar 1.100.000 euros.Asimismo, la entidad pública detalló que en toda España se validaron tres boletos acertantes de Segunda Categoría. Además del expedido en Montilla, los otros dos fueron sellados en Barcelona y en Vecindario-Santa Lucía de Tirajana, en la provincia de Las Palmas. Cada uno de ellos percibirá un premio unitario de 52.254,65 euros.De este modo, la Administración de Loterías de La Corredera vuelve a repartir un premio relevante, tras el que protagonizó el pasado 22 de diciembre de 2025 con motivo del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, que dejó parte de su tercer premio gracias al número 90.693, dotado con 50.000 euros al décimo y vendido también en este mismo establecimiento.Entonces, la administración regentada por Teresa Crego —a punto de jubilarse en aquel momento— distribuyó medio millón de euros en la ciudad mediante diez décimos vendidos en ventanilla que, según explicó su responsable, estuvieron “muy repartidos”.La racha de premios vinculados a la Bonoloto en Montilla se ha mantenido especialmente activa durante los últimos meses. El sorteo celebrado el pasado 6 de marzo dejó un premio de Segunda Categoría —cinco aciertos más el número complementario— dotado con 34.778,66 euros, según la información oficial difundida entonces por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).En el caso de Montilla, el boleto premiado fue sellado en el despacho receptor número 27.570, situado en la Avenida de la Constitución, en el local donde durante años se ubicó la antigua Cafetería Uruguay, frente al Colegio de Educación Infantil y Primaria Gran Capitán y el Instituto de Educación Secundaria Inca Garcilaso.Aquel premio se sumó al registrado apenas unas semanas antes, el 12 de febrero de 2026, cuandodejó en la localidad un premio de Segunda Categoría dotado con 45.601,21 euros.Por si fuera poco, la propia Administración número 3 ya había protagonizado otro episodio destacado el 13 de octubre de 2024, cuando otro sorteo de la Bonoloto dejó en Montilla un premio de Segunda Categoría —cinco aciertos más el complementario— valorado en 59.907,99 euros. En aquella ocasión, los responsables de La Corredera mostraron su satisfacción por un galardón que se añadía a otros repartidos en sorteos como La Primitiva, El Joker o el Sorteo Extraordinario de Agosto.El antecedente más destacado de los últimos años se produjo, sin embargo, el 8 de mayo de 2025, cuando la Bonoloto dejó en Montilla un premio de Primera Categoría. El único boleto acertante del sorteo, con los seis números correctos, fue validado en el despacho receptor número 28.295, situado en la Avenida de Andalucía, frente al Centro de Salud y junto a la calle Pepe Cobos. El afortunado se llevó entonces un total de 2.994.106,74 euros.Aquel premio supuso además un nuevo hito para este establecimiento de la Avenida de Andalucía, que ya había sido noticia en diciembre de 2023 tras vender un décimo del número 88.979, agraciado con uno de los quintos premios del Sorteo Extraordinario de Navidad, dotado con 6.000 euros.