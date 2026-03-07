La suerte vuelve a Montilla: la Bonoloto deja un premio de casi 35.000 euros

La suerte ha vuelto a sonreír a Montilla. El sorteo de la Bonoloto celebrado ayer dejó un premio de segunda categoría (cinco aciertos más el número complementario) dotado con 34.778,66 euros, según la información oficial difundida por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).La combinación ganadora del sorteo estuvo formada por los números 41, 31, 01, 47, 38 y 15, con el 09 como número complementario y el 1 como reintegro. La recaudación total del sorteo ascendió a 3.247.279,50 euros. En concreto, en esta ocasión se registraron seis boletos acertantes de segunda categoría (cinco aciertos más el complementario) en toda España, cada uno de ellos premiado con 34.778,66 euros.Según los datos oficiales, estos boletos fueron validados en el Despacho Receptor número 8.790 de Badajoz; en el número 27.570 de Montilla; en el 51.295 de Málaga; en el número 55.070 de Ourense, así como en la Administración de Loterías número 2 de Girona y en la Administración número 1 de Cheste (Valencia).En el caso de Montilla, el boleto premiado fue sellado en el despacho receptor número 27.570, situado en la Avenida de la Constitución, en el local donde durante años se ubicó la antigua Cafetería Uruguay, frente al CEIP Gran Capitán y el IES Inca Garcilaso.Este nuevo premio confirma la racha de fortuna que la Bonoloto viene dejando en los últimos años en la localidad. Sin ir más lejos, el pasado 12 de febrero, otro sorteo de este mismo juego dejó en Montilla un premio de segunda categoría dotado con 45.601,21 euros, gracias a un boleto validado en la Administración de Loterías número 3, situada en la Corredera, a escasos metros de la esquina con la calle Angustias.De igual modo, el año pasado también dejó un episodio especialmente destacado para los aficionados a los juegos de azar en la localidad. El 8 de mayo de 2025, el sorteo de la Bonoloto repartió en Montilla un importante premio de primera categoría, al validarse un único boleto con los seis números acertados en el despacho receptor número 28.295, situado en la Avenida de Andalucía, justo frente al Centro de Salud, en la confluencia con la calle Pepe Cobos.Aquel acertante se llevó un premio de 2.994.106,74 euros, la cuantía correspondiente al máximo galardón del sorteo. Este premio supuso además un nuevo hito para el estanco de la Avenida de Andalucía, que ya había sido noticia en diciembre de 2023 tras vender, también a través de su terminal, un décimo del número 88.979, agraciado con uno de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Navidad, dotado con 6.000 euros.Por otro lado, otro episodio reciente se produjo el 13 de octubre de 2024, cuando la Bonoloto volvió a dejar un premio en Montilla de la mano de la Administración de Loterías número 3, situada en la Corredera. En aquella ocasión, el sorteo sonrió a la localidad con un premio de segunda categoría (cinco aciertos más el complementario) valorado en 59.907,99 euros.Con este nuevo boleto premiado validado en la Avenida de la Constitución, Montilla vuelve a figurar en el mapa de la fortuna de la Bonoloto, un sorteo que continúa dejando periódicamente premios en diferentes administraciones y despachos receptores de la localidad.