El alumnado de Secundaria de Montilla aborda los riesgos del cannabis con una exposición



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Ayuntamiento de Montilla ha acercado esta semana al alumnado de tercero y cuarto de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) de los IES Inca Garcilaso y Emilio Canalejo Olmeda la exposición itinerante, una iniciativa impulsada desde los Servicios Sociales Comunitarios dentro del programa, con el objetivo de fomentar la reflexión crítica y la toma de decisiones responsables entre la población joven en torno al consumo de cannabis y sus consecuencias.La actividad, desarrollada ayer y anteayer, ha contado con la participación de más de 150 estudiantes que, a través de siete paneles temáticos y distintas dinámicas grupales, han podido abordar cuestiones relacionadas con el consumo de cannabis desde una perspectiva educativa, participativa y preventiva. La muestra está promovida por la Fundación Edex y financiada por el Ministerio de Sanidad.La exposición ha estado acompañada por sesiones dinamizadas por una técnica especializada en prevención e intervención con adolescentes, encargada de guiar el recorrido y de activar el debate y la reflexión durante aproximadamente una hora. La propuesta no se ha limitado únicamente a ofrecer información, sino que ha tratado de generar un espacio de diálogo en el que los jóvenes pudieran confrontar opiniones, experiencias y prejuicios relacionados con el consumo de cannabis.En ese sentido, la iniciativa parte de una realidad que reflejan las encuestas oficiales sobre adicciones en España, donde se observa un incremento del consumo de cannabis. Según los datos recogidos en el último estudio sobre consumos de drogas entre la población española de 15 a 64 años, ha aumentado tanto el número de personas que lo han probado alguna vez como el de quienes lo han consumido durante el último año y el último mes.A partir de esa evolución, el planteamiento de la exposición pone el foco en una cuestión concreta: si la decisión de comenzar a consumir cannabis entre adolescentes responde realmente a una elección informada y autónoma o si, por el contrario, está condicionada por factores como la curiosidad o la influencia del grupo. Desde esa premisa se articula una propuesta que busca alejarse de enfoques alarmistas para apostar por la información, la reflexión y el pensamiento crítico.Además, la muestra itinerante se estructura en torno a siete paneles temáticos que sirven de apoyo para generar conversación y análisis entre el alumnado participante. Durante la visita, cada estudiante recibe también un ejemplar de la guía, un material complementario que reúne contenidos generales relacionados con esta sustancia y sus efectos.De igual modo, las dinámicas planteadas durante el recorrido pretenden que cada visitante pueda revisar sus propias opiniones y experiencias desde una mirada crítica, incorporando más información a la hora de tomar decisiones. La iniciativa persigue así reforzar el trabajo preventivo entre adolescentes mediante herramientas pedagógicas adaptadas a su realidad cotidiana y a los entornos en los que se relacionan.Y es que el programacontinúa desarrollando acciones de sensibilización y prevención dirigidas especialmente a la población joven, tratando de abrir espacios de conversación sobre cuestiones relacionadas con los hábitos de consumo y sus posibles consecuencias sociales y sanitarias.