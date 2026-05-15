La Diputación destina 250.000 euros a impulsar la contratación de mujeres vulnerables

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

La Diputación de Córdoba ha puesto en marcha una nueva edición del programa Emplea 2026, una iniciativa dirigida a fomentar la contratación de mujeres en situación de vulnerabilidad social mediante ayudas económicas a empresas y entidades privadas, con una dotación presupuestaria de 250.000 euros y ayudas de 6.750 euros por cada contrato indefinido formalizado durante el próximo año.El programa está orientado a facilitar la incorporación laboral de mujeres vulnerables, entre ellas víctimas de violencia de género, desempleadas de larga duración, mayores de 45 años y mujeres con discapacidad o con cargas familiares. Las ayudas contempladas en esta convocatoria se aplicarán a los contratos indefinidos formalizados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026.La delegada de Igualdad, Cooperación al Desarrollo, Consumo y Participación Ciudadana de la institución provincial, Auxiliadora Moreno, detalló que “el incentivo para las empresas será de 6.750 euros por cada contrato indefinido formalizado durante el año 2026, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026”.Además, Moreno recordó que “las mujeres continúan enfrentándose a mayores obstáculos para acceder al empleo por cuenta ajena, así como para emprender y consolidar iniciativas de trabajo autónomo. A ello se suman tasas más elevadas de temporalidad y parcialidad laboral, una menor presencia en puestos de responsabilidad y diferencias salariales desfavorables respecto a los hombres”.En ese sentido, la responsable provincial defendió que esta convocatoria pretende “facilitar el acceso de mujeres en situación de vulnerabilidad social a un trabajo digno, porque el empleo es una herramienta fundamental de inclusión social. Contar con un empleo no sólo aporta autonomía económica y acceso a recursos, sino que también fortalece la autoestima, el reconocimiento social y la participación activa en la comunidad”.Y es que el programa Emplea 2026 sitúa como objetivo prioritario la inserción sociolaboral y la mejora de la empleabilidad de mujeres que encuentran especiales dificultades para acceder al mercado laboral. Según señaló Moreno, “el programa Emplea 2026 tiene como eje central la inserción sociolaboral y la mejora de la empleabilidad de mujeres que enfrentan barreras significativas para acceder a un trabajo. Una iniciativa que busca no sólo la contratación, sino también el mantenimiento en el puesto de trabajo de colectivos en situación de clara desventaja”.De igual modo, la delegada provincial incidió en la importancia de la colaboración entre las administraciones públicas y el tejido empresarial para alcanzar estos objetivos. En palabras de Moreno, “este objetivo se consigue gracias al esfuerzo conjunto entre la administración pública y el sector privado, que permite, promover la empleabilidad de las mujeres que enfrentan mayores barreras estructurales en la provincia”.Por otro lado, la Diputación de Córdoba recordó que las entidades interesadas deberán tramitar sus solicitudes de manera telemática a través de la sede electrónica de la institución provincial dentro de los plazos establecidos. Asimismo, podrán resolver cualquier duda a través del Departamento de Igualdad a través del correo electrónico