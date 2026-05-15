Envidarte acoge una exposición de vehículos nuevos y de ocasión



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El complejo Envidarte acoge desde hoy y hasta mañana una gran exposición de vehículos organizada por la empresa montillana Talleres Mariano Cruz, concesionario distribuidor de Peugeot y Citroën, que reunirá cerca de 40 vehículos nuevos, kilómetro cero y de ocasión en una iniciativa orientada a dinamizar las ventas y reforzar la actividad económica local.La muestra, que se desarrollará durante este viernes y mañana sábado, supone la segunda edición de una cita comercial que ya tuvo una primera experiencia en 2019 y que vuelve ahora con el objetivo de acercar al público una amplia oferta de automóviles en un espacio municipal convertido en uno de los principales escenarios para la celebración de eventos empresariales en Montilla.Durante la presentación de esta iniciativa, el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, destacó la importancia de continuar impulsando actividades comerciales y empresariales en la localidad. En ese sentido, señaló que “el primer mensaje es hacer un llamamiento a todas las personas de Montilla, de la comarca y de la provincia para que se acerquen este fin de semana a Montilla”.Además, Rafael Llamas puso en valor tanto las instalaciones municipales como la ubicación estratégica de la ciudad. El regidor afirmó que “tenemos en Montilla unas instalaciones y una situación geográfica envidiable, además de un espacio que, gracias a los fondos europeos, está a disposición del sector económico y empresarial de Montilla”.De igual modo, el alcalde animó al tejido empresarial local a aprovechar este tipo de recursos municipales para desarrollar nuevas iniciativas. Así, indicó que “las empresas montillanas tienen un recinto y un espacio a disposición de sus iniciativas”, al tiempo que agradeció “la confianza que Talleres Mariano Cruz pone en el Ayuntamiento para desarrollar esta exposición, que sin duda fortalece a Montilla como un municipio con capacidad para organizar eventos importantes”.Y es que el responsable municipal insistió también en la necesidad de respaldar el crecimiento de las empresas de la localidad. Rafael Llamas aseguró que “para nosotros es muy significativo que las empresas de Montilla vayan creciendo. Entendemos que quien tiene que coger músculo y fuerza son las propias empresas montillanas”, añadiendo que actividades como esta “fortalecen mucho el tejido económico de nuestro municipio”.Por su parte, el gerente de Talleres Mariano Cruz, Jesús Cruz, explicó que la empresa ha decidido recuperar esta exposición tras los buenos resultados obtenidos hace varios años. El responsable de la firma comentó que “la primera fue realmente bien y hemos apostado otra vez este año”.Además, Jesús Cruz agradeció la colaboración prestada por el Ayuntamiento de Montilla para poder organizar el evento en el complejo Envidarte. En ese sentido, manifestó que “las instalaciones de Envidarte son impresionantes, pero el apoyo que hemos recibido por parte del Ayuntamiento ha sido increíble. Todo lo que hemos necesitado ha estado siempre a nuestra disposición”.La exposición contará finalmente con un total de 39 vehículos entre modelos nuevos, kilómetro cero y de ocasión de las marcas Peugeot y Citroën. Según explicó el gerente de Talleres Mariano Cruz, el objetivo principal de esta iniciativa pasa por “contribuir a dinamizar las ventas” dentro de un sector que todavía continúa recuperándose tras las consecuencias derivadas de la pandemia.Por último, Jesús Cruz recordó que la automoción sigue atravesando un proceso de recuperación progresiva y señaló que “en los últimos dos o tres años el sector está remontando un poco, aunque todavía no se encuentra en el nivel que tenía en 2019”.De este modo, la exposición permitirá a los visitantes conocer de cerca distintos modelos y gamas de vehículos en un mismo espacio, en una cita que busca atraer tanto a potenciales compradores como a personas interesadas en el sector de la automoción. La iniciativa convertirá durante todo el fin de semana al complejo Envidarte en un punto de encuentro para la actividad comercial vinculada al motor, en una convocatoria con la que Talleres Mariano Cruz pretende reforzar su presencia en Montilla y en el conjunto de la comarca.