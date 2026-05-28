El Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón brilla en Sevilla y Chiclana

XIII Triatlón de Menores de Sevilla

XXXIX Triatlón “Ciudad de Chiclana”

El Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón ha completado este fin de semana una destacada actuación en múltiples categorías y varias competiciones autonómicas, logrando cosechar numerosos triunfos en el XIII Triatlón de Menores de Sevilla y subiéndose al podio de forma reiterada en el XXXIX Triatlón “Ciudad de Chiclana” – IX Memorial Carlos Sena.La entidad que preside Antonio Luis Ramírez Durán consolidó el gran estado de forma de su cantera en tierras hispalenses, al mismo tiempo que sus deportistas absolutos demostraron un altísimo nivel competitivo en la provincia de Cádiz en una jornada marcada por las complejas condiciones meteorológicas que alteraron el desarrollo natural de las pruebas.La cantera andaluza volvió a disfrutar este pasado domingo 24 de mayo de una de sus grandes citas de la temporada con la celebración del XIII Triatlón de Menores de Sevilla, una competición organizada por la Federación Andaluza de Triatlón y la Junta de Andalucía con la colaboración del Instituto Municipal de Deportes de Sevilla.La cita hispalense volvió a mostrar el gran momento que atraviesa el triatlón base andaluz reuniendo a un total de 147 jóvenes deportistas entre las diferentes categorías, una cifra que permitió a la prueba crecer de forma muy notable respecto a la pasada edición y consolidar su progresión dentro del calendario autonómico.El Centro Deportivo San Pablo volvió a convertirse durante toda la mañana en el epicentro del triatlón base andaluz, acogiendo una jornada marcada por el gran ambiente vivido entre deportistas, familias, clubes y acompañantes, que animaron a los jóvenes participantes durante cada una de las pruebas.Esta competición reunió a jóvenes deportistas comprendidos entre las categorías Prebenjamín y Cadete, permitiendo ver en acción a triatletas de diferentes edades y niveles en unos recorridos adaptados a las características propias de cada categoría.Los participantes fueron afrontando distancias progresivas de natación, ciclismo y carrera a pie, manteniendo siempre el carácter formativo y seguro que caracteriza este tipo de pruebas del calendario andaluz de menores. Los cadetes afrontaron los recorridos más exigentes de la jornada, mientras que las categorías inferiores fueron tomando progresivamente el relevo durante la mañana hasta llegar a los más pequeños de la competición. Como es habitual, los deportistas de categoría Prebenjamín mantuvieron su carácter no competitivo, recibiendo todos ellos su correspondiente medalla al cruzar la línea de meta.Además del componente puramente deportivo, la prueba volvió a desempeñar un papel importante dentro de la estructura competitiva provincial al formar parte del VII Circuito Sevillano de Triatlón de Menores. Esta cita sevillana suponía la tercera de las siete pruebas puntuables para las categorías contempladas dentro del circuito, continuando así con el objetivo de fomentar el deporte base y seguir ofreciendo oportunidades competitivas a los jóvenes triatletas andaluces.En este escenario de máxima exigencia, los jóvenes deportistas del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón completaron una actuación sobresaliente. En la categoría Cadete Masculino, la victoria fue para Jaime Ramírez, quien se colgó la medalla de oro, seguido muy de cerca por su compañero Said Diallo, que obtuvo la medalla de plata. El gran papel del club en esta categoría se completó con la quinta posición de Juan Rodríguez y el undécimo puesto de Sergio Arrabal.En la vertiente femenina de la categoría Cadete Femenino, Nahikari Blanco se alzó con la victoria absoluta consiguiendo la medalla de oro, mientras que Águeda Jurado finalizó en sexta posición, Victoria López en el séptimo lugar y Gabriela Cárdenas en la novena plaza.Pero las alegrías para la expedición montillana continuaron en el resto de las edades en liza. En la categoría Infantil Femenino, Nuria Ariza consiguió subir al podio al adjudicarse la medalla de bronce, en una carrera donde Iria Jiménez firmó la quinta posición y Esperanza López concluyó en el séptimo puesto.Por otro lado, en la categoría Alevín Femenino, Elena Mesa se proclamó campeona de la prueba al adjudicarse la medalla de oro, mientras que en la categoría Alevín Masculino, Jesús López culminó su participación con un meritorio séptimo puesto, cerrando así una jornada repleta de éxitos para el futuro del club.La localidad gaditana de Chiclana de la Frontera acogió este pasado domingo 24 de mayo la celebración del XXXIX Triatlón “Ciudad de Chiclana” – IX Memorial Carlos Sena, una de las pruebas más históricas y emblemáticas del calendario andaluz organizada por la Delegación de Deportes de Chiclana con la colaboración de la Diputación de Cádiz, la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de Triatlón. La cita volvió a reunir cifras de participación muy buenas con un total de 346 participantes en esta edición que no hace otra cosa que confirmar la tendencia al alza que vive actualmente el triatlón andaluz.Sin embargo, la jornada estuvo marcada además por una importante adaptación de la competición debido a motivos de seguridad y siempre siguiendo las indicaciones de Cruz Roja y Capitanía Marítima. Las condiciones del mar obligaron a modificar el desarrollo previsto inicialmente, reduciendo el segmento de natación femenino de 750 a 500 metros y suspendiendo completamente la natación masculina, pasando esta a disputarse finalmente bajo la modalidad de duatlón con 2,5 kilómetros de carrera a pie, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de carrera a pie; pese a que en el momento de su salida se observaban buenas condiciones para realizar el segmento de natación.De igual modo, la competición masculina dejó una llegada tremendamente ajustada entre los principales favoritos de la jornada. Tras el cambio de formato a duatlón, la carrera se mantuvo muy abierta durante todo su desarrollo y terminó resolviéndose con diferencias mínimas en los últimos metros.En el primer segmento de carrera a pie fue imposible realizar un corte ante la igualdad de muchos de sus participantes y se formó un grupo cabecero compuesto por una decena de deportistas que en el ciclismo si fue perdiendo algunas unidades para llegar finalmente cuatro hombres juntos para decidir las medallas en la carrera a pie final.Y finalmente la victoria fue para Marcos Barranco, perteneciente al Isbilya – Sloppy Joe´s, tras marcar el mejor parcial en el 5K de carrera a pie pero teniendo que darlo todo hasta pasar la línea de meta ya que sólo se impuso por un estrechísimo margen de un segundo sobre David Villén, representante del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón, quien se colgó una valiosa medalla de plata. Cerró el podio otro de los nombres que está dando mucho que hablar esta temporada, Alfonso Bastos, del Club Triatlón Albacete Res, quien cruzó la línea de meta a diez segundos del vencedor.Por su parte, Brener Valencia y Mario Gil completaron los puestos de TOP-5 de la prueba. En la clasificación por clubes, se registró una victoria muy contundente del Isbilya – Sloppy Joe´s por delante del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón y el ADSEVILLA.En la categoría femenina, la prueba sí pudo mantener el formato de triatlón aunque con esa reducción del segmento de natación a 500 metros por las mismas razones de seguridad. La misma fue un monólogo de Gianella Coaguila, del Isbilya – Sloppy Joe´s, que se escapaba desde las primeras brazadas de natación para salir con 10″ de renta, una ventaja que iría aumentando en el ciclismo para plantarse en la segunda transición con la prueba totalmente sentenciada. Lejos de relajarse, Coaguila continuó apretando para marcar también el mejor parcial en la carrera a pie y ser así la clara dominadora de la jornada tras marcar los tres mejores parciales y haciendo la carrera en solitario.Por detrás sí que habría una lucha más candente por las restantes medallas donde finalmente la plata fue para Marta Román, del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón, tras sacar una buena carrera a pie que la permitía subirse a ese segundo peldaño del podio.Por su parte, la tercera plaza fue para Ainhoa Pedrosa, también integrante del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón, que se imponía también con solvencia ante unos puestos de TOP-5 mucho más disputados que finalmente fueron a parar a manos de Eva Alegría y Julie Balcarova.En la clasificación por clubes la victoria ha ido a parar para el único club que ha sido capaz de estar en el podio de ambos sexos, el Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón, quien se ha impuesto de manera muy clara ante el C.T Costal del Sol y el C.D Triatlón Guadiato.Pese a ese cambio de modalidad en la prueba masculina y la reducción de la distancia de natación en la cita femenina que obligaron a adaptar el desarrollo de la competición, la prueba chiclanera volvió a desempeñar un papel muy importante dentro del calendario andaluz al ser la segunda cita puntuable del Circuito Andaluz de Triatlón 2026, marcando además el ecuador de este calendario autonómico.A nivel provincial, esta cita de Chiclana fue también la tercera parada del Circuito Diputación de Cádiz de Triatlón 2026, reforzando una vez más la importancia de estas estructuras competitivas para seguir impulsando el crecimiento del triatlón en Andalucía.El Club Deportivo Triatlón Montilla ha recibido una ayuda de la Diputación de Córdoba dentro de la convocatoria de subvención convocada a entidades deportivas de la provincia de Córdoba para la realización de actividades deportivas y al apoyo al deporte base, durante el año 2026.