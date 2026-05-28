Queen, Abba, Mecano y Extremoduro sonarán en el concierto aniversario de la Banda Pascual Marquina

La Banda de Música Pascual Marquina celebrará este sábado, a partir de las 22.00 de la noche, en la nave central del Paseo de Cervantes, su concierto extraordinario con motivo del 44.º aniversario fundacional, una cita abierta al público con la que la formación montillana volverá a compartir con la ciudad un programa musical al aire libre centrado este año en grandes grupos de pop rock nacionales e internacionales.El concierto, que cada año conmemora esta efeméride, permitirá a la Banda de Música Pascual Marquina agradecer el respaldo que Montilla le ha prestado durante más de cuatro décadas de trayectoria. El colectivo que preside José María Córdoba señala que se trata de "un concierto extraordinario que preparamos con el objetivo de agradecer al pueblo de Montilla, de forma más especial, su apoyo y compañía a lo largo de todos estos años, haciéndole a la vez partícipe de un acontecimiento tan importante para la vida cultural de cualquier municipio, como es el de poder seguir contando con su propia banda de música".Además, la formación recuperará para esta ocasión la nave central del Paseo de Cervantes, un espacio que refuerza ese carácter cercano y accesible que la banda quiere imprimir a una de sus citas más simbólicas del calendario. En ese sentido, el colectivo destaca que, "por ese motivo, como suele ser habitual, el concierto tendrá lugar en un ambiente accesible y de cercanía con la banda, volviendo en esta ocasión a la nave central del Paseo de Cervantes".La propuesta musical de este año estará marcada por la versatilidad interpretativa de la Banda de Música Pascual Marquina y por la voluntad de ofrecer un repertorio renovado, variado y pensado para públicos de distintas edades. La agrupación montillana subraya que esta cita constituye también "una muestra más del dinamismo que como colectivo procuramos mantener en el tiempo, asumiendo nuevos retos, e intentando ofrecer siempre un repertorio renovado, variado y para todas las edades".Y es que el programa volverá a seguir la línea temática de ediciones anteriores, con un tributo a grandes grupos de pop rock que han dejado una huella reconocible en varias generaciones. Según detalla el colectivo que preside José María Córdoba, "se rendirá tributo a grandes grupos de pop rock, tanto de ámbito internacional como de nuestro país, que han hecho historia y han marcado con su música la vida de varias generaciones".El repertorio estará integrado por una selección de más de una treintena de temas, muchos de ellos inéditos hasta ahora en los conciertos de la formación montillana. En el apartado internacional, el público podrá escuchar canciones vinculadas a bandas tan conocidas como Led Zeppelin, Deep Purple, The Police, Queen o Abba, mientras que la música española estará representada por grupos como El Último de la Fila, Celtas Cortos o Extremoduro.De igual modo, el concierto incorporará melodías del pop español de las décadas de los sesenta, setenta y ochenta, con referencias a artistas y grupos como Miguel Ríos, Mecano, Nacha Pop o Fórmula V. La banda resume esta propuesta como "un vibrante y completo programa que no va a dejar indiferente a nadie y con el que pretendemos conectar con nuestro público en una noche festiva".La celebración del 44.º aniversario fundacional enlaza, además, con una trayectoria que comenzó en 1982 por iniciativa de un grupo de montillanos de la Asociación Cultural Amigos de Montilla, con la colaboración de Miguel Jiménez Urbano, componente de la antigua Banda de Música Municipal.En aquella primera etapa, la participación de los colegios resultó esencial, mientras que la buena acogida de la población y la colaboración del Ayuntamiento, que cedió locales para clases y ensayos, así como viejos instrumentos y partituras de la desaparecida Banda Municipal, contribuyeron a gestar la actual formación.Tras dos años de preparación, la banda apareció por primera vez ante el pueblo de Montilla en la procesión del Corpus Christi de 1984. Posteriormente, en octubre de 1986, Miguel Jiménez Urbano cedió la dirección a Juan José Amores Molero, músico manchego residente en Córdoba y miembro de la Banda de Música del Cuerpo de Artillería con sede en esta ciudad.El 28 de junio de 1987 tuvo lugar el Concierto de Presentación Oficial de la Banda de Música Pascual Marquina de Montilla en la Iglesia de San Agustín. La denominación elegida rindió homenaje al músico bilbilitano Pascual Marquina, autor del pasodoble, dedicado "al muy noble y simpático pueblo de Montilla" tras una actuación con su Banda de Ingenieros durante la Semana Santa de 1928. También dedicaría a la ciudad el pasodobleDesde entonces, la banda consolidó una formación duradera y una intensa actividad musical, tanto en Montilla como en otras ciudades del entorno de la provincia de Córdoba. Su presencia se ha extendido también a localidades de Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña y Aragón, al tiempo que ha fomentado la formación musical de sus componentes en conservatorios y ha desarrollado una cantera de la que han salido numerosos profesores titulados.La historia de la Banda de Música Pascual Marquina ha estado marcada por distintas etapas en la dirección. Tras Juan José Amores Molero, en noviembre de 1994 asumió el cargo David García Carmona, componente de la banda y actual profesor superior de Flauta Travesera, Composición y Dirección de Orquesta y Coros.En abril de 2007 tomó el relevo Francisco Hidalgo Cruz, también integrante de la formación, profesor superior de Trompeta por el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco de Córdoba y director de la Escuela de Música de Montilla.En septiembre de 2013 asumió la dirección Agustín Tejada Luque, profesor superior de Clarinete por el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco de Córdoba y diplomado en Magisterio Musical por la Universidad de Córdoba. Desde septiembre de 2015, Rafael Tejada Luque, profesor de Clarinete en el Conservatorio Elemental de Música Luis Bedmar Encinas de Montilla, dirige la Banda de Música Pascual Marquina.Por otro lado, la formación cuenta actualmente con unos 50 músicos, además de una escuela de jóvenes educandos formada por siete profesores y más de 40 alumnos, concebida como vivero de futuros componentes y de músicos de viento y percusión en la ciudad. A esa estructura se suma la Banda de Iniciación, presentada oficialmente en octubre de 2011 y dirigida también por Rafael Tejada Luque.La Banda de Música Pascual Marquina ha mantenido igualmente un compromiso social con asociaciones, entidades y oenegés, mediante conciertos solidarios a beneficio de colectivos como la Asociación Cordobesa de Amigos de los Niños Saharauis, la Asociación Española de Miastenia, Proyecto Hombre Córdoba, la Asociación de Minusválidos Físicos de Montilla, Cáritas y Cruz Roja.Durante todo el año, la agrupación desarrolla una intensa labor musical con conciertos de estilos muy diversos. Su repertorio abarca desde el pasodoble tradicional o la marcha hasta obras representativas de la zarzuela, transcripciones de música clásica, música coral, bandas sonoras, música de películas de animación, música ligera, pop, piezas originales para banda y obras más vanguardistas, además de servir de vehículo para el estreno de composiciones de autores contemporáneos.Con ese recorrido como telón de fondo, el concierto del sábado se presenta como una nueva oportunidad para que Montilla celebre la continuidad de una formación que forma parte de la vida cultural de la ciudad. El colectivo que preside José María Córdoba invita al público a acudir al Paseo de Cervantes y disfrutar de la música en la mejor compañía y con el mejor ambiente.