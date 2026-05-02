Montilla participa por primera vez en el Concurso Provincial de Patios



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

Dos patios de Montilla —el de la calle Juan Colín, 48, en pleno Barrio de la Cruz, y el de Bodegas Pérez Barquero, en la Avenida de Andalucía— representarán a la localidad en la categoría de Patio Cordobés dentro del XI Concurso Provincial de Patios, Rincones y Rejas impulsado por la Diputación de Córdoba, una cita que reunirá hasta el próximo sábado un total de 65 espacios procedentes de 25 municipios de la provincia.La presencia de estos dos enclaves montillanos en el certamen sitúa a la localidad de la Campiña Sur entre las cinco nuevas incorporaciones de esta edición, junto a Guadalcázar, Santaella, Valsequillo y Zuheros, en una convocatoria que continúa ampliando su alcance territorial y reforzando su carácter como escaparate del patrimonio doméstico y tradicional cordobés.En ese sentido, la delegada de Turismo de la institución provincial, Narci Ruiz, detalló que esta undécima edición ha logrado reunir 26 patios, 18 rincones y 21 rejas, “espacios únicos y singulares que cobran protagonismo con la llegada del mes de mayo”, lo que evidencia la consolidación de esta iniciativa en el calendario turístico y cultural de la provincia.Además, Ruiz remarcó que, junto a las nuevas localidades, participan municipios con trayectoria en el concurso como Belmez, Cabra, Cañete de las Torres, Doña Mencía, Espejo, Fernán Núñez, Fuente Palmera, Hornachuelos —incluida la aldea de Céspedes—, Iznájar, La Rambla, Luque, Monturque, Palma del Río, Pedroche, Peñarroya-Pueblonuevo, Priego de Córdoba, Rute, Villanueva de Córdoba y Villanueva del Rey, configurando un mapa diverso de espacios que reflejan la identidad arquitectónica y floral del territorio.Y es que el concurso persigue, según subrayó la responsable provincial, “contribuir a la dinamización del flujo de visitantes en nuestros pueblos, ya que durante la celebración de esta fiesta se podrá disfrutar de estos recursos turísticos al mismo tiempo que se ofrece la oportunidad de conocer nuevos enclaves y patios desconocidos hasta el momento”, poniendo el acento en la capacidad de estos espacios para atraer turismo y generar actividad en el ámbito rural.Por otro lado, el jurado valorará aspectos como el estado de conservación y mantenimiento del espacio, la calidad y disposición de plantas y macetas, su adecuación a la estructura del lugar y la decoración con elementos propios del patio cordobés, criterios que determinarán la elección de los galardonados tras la visita a los espacios preseleccionados, prevista hasta el próximo 9 de mayo.En cuanto a los premios, la categoría de Patios contempla seis galardones que oscilan entre los 1.500 y los 250 euros, mientras que en la modalidad de Rincones Típicos las cuantías van desde los 1.000 hasta los 150 euros, y en la de Rejas y Balcones entre los 500 y los 150 euros, además de una distinción conmemorativa para los ganadores.De igual modo, como novedad, el certamen incorpora una Mención Especial, dotada con 1.000 euros, que, según recordó Ruiz, podrá concederse al Patio Cordobés que destaque “por la consecución de los dos criterios siguientes; que haya obtenido tres primeros premios o más en diferentes ediciones del Concurso y haber demostrado capacidad de adaptación, mantenimiento y mejoras en la infraestructura”.En el caso del patio de, su participación añade un componente singular al concurso al integrar el universo vitivinícola en la tradición de los patios cordobeses, tal y como hace también en el marco de la, que arrancó ayer en Montilla y cuya programación se extenderá hasta el próximo domingo 24 de mayo.El Grupo Pérez Barquero, fundado en 1905 y referente de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles, agrupa a cuatro bodegas —Gracia Hermanos, Compañía Vinícola del Sur, Tomás García y Pérez Barquero— y desarrolla una actividad que abarca desde la selección de los mejores pagos de viña hasta la crianza de vinos como finos, olorosos, amontillados, palos cortados y dulces de Pedro Ximénez.La elección final de los espacios premiados se realizará tras la visita del jurado a los patios, rincones y rejas participantes, que previamente han presentado una fotografía panorámica reciente como parte del proceso de preselección, en una edición que volverá a convertir a la provincia en un recorrido abierto por la tradición, la estética y la vida cotidiana de sus municipios.