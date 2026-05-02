El Ayuntamiento lanza una estrategia digital para mejorar la comunicación con la juventud



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Ayuntamiento de Montilla ha decidido impulsar un nuevo sistema de comunicación dirigido a la juventud del municipio mediante perfiles en redes sociales, un canal directo de WhatsApp y una programación de actividades formativas y participativas que se desarrollará en los próximos meses, con especial intensidad durante el verano.La iniciativa, promovida por la Concejalía de Juventud, introduce perfiles específicos en Instagram y TikTok con el objetivo de ofrecer información actualizada sobre actividades, recursos y programas destinados a la población joven. Además, el Consistorio ha habilitado un número de WhatsApp, operativo las 24 horas, concebido como una vía directa para resolver consultas y facilitar el contacto con el área técnica municipal y el Consejo de la Juventud.En ese sentido, el teniente de alcalde de Deportes, Festejos y Educación, Miguel Sánchez, señaló que “la única manera de llegar a los jóvenes hoy es integrándonos en sus espacios de comunicación, como son las redes sociales, y ofrecerles canales directos donde puedan interactuar con la administración de forma sencilla y rápida”.Además, la técnica de Juventud, Educación, Infancia y Participación Ciudadana, Julia Añón, destacó que “no solo presentamos nuevos perfiles en redes sociales, sino también una programación de actividades y el refuerzo del Centro de Información Juvenil como espacio de referencia para la juventud montillana”.Y es que este servicio, ubicado en el Centro Cultural "Alcalde Antonio Carpio", continuará ofreciendo información sobre becas, empleo, programas europeos y actividades impulsadas tanto a nivel local como por otras administraciones, entre ellas el Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ). De este modo, se consolida como un punto clave de orientación y acompañamiento para la juventud del municipio.Por otro lado, el Ayuntamiento ha diseñado una programación de actividades para los próximos meses, con un papel destacado en la temporada estival. Entre las propuestas figuran píldoras formativas relacionadas con la cocina, las redes sociales o el emprendimiento, orientadas a favorecer el desarrollo personal y profesional de los jóvenes.Estas iniciativas se desarrollarán en espacios abiertos y cercanos, como plazas y terrazas, con la intención de acercar la oferta municipal a los entornos habituales de la juventud y fomentar su participación activa. De igual modo, el Consistorio ha invitado a los jóvenes a proponer actividades a través de los nuevos canales habilitados, con el objetivo de configurar una programación ajustada a sus intereses de cara al verano, el otoño y el periodo navideño. En esta línea, Miguel Sánchez subrayó que “queremos escuchar a los jóvenes y contar con ellos para construir una oferta de actividades que responda a sus necesidades reales”.Asimismo, en el ámbito festivo, se está trabajando en la organización de la próxima Feria de El Santo, en la que se prevé la instalación de una caseta de mayor tamaño destinada específicamente a la juventud, ampliando así la oferta de ocio para este colectivo.Con este conjunto de medidas, el Ayuntamiento de Montilla refuerza su apuesta por nuevos modelos de comunicación y participación, orientados a facilitar la implicación de la juventud en la vida social y cultural del municipio.