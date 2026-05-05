Miguel Bellido Mora protagonizará la VII Exaltación a María Auxiliadora

Miguel Bellido Mora protagonizará el próximo sábado, a las 21.00 de la noche, la VII Exaltación a María Auxiliadora, un acto que se desarrollará en la iglesia-santuario anexa al Colegio Salesiano "San Francisco Solano" y que volverá a situar en el centro de la vida religiosa y cofrade de Montilla una de las devociones más arraigadas en la localidad.Nacido en Montilla el 23 de abril de 1962, Miguel Bellido Mora es una persona ampliamente conocida en la ciudad, tanto por su trayectoria profesional como por su estrecha vinculación con la Semana Santa montillana. Su nombre aparece ligado desde hace décadas a la vida cofrade local, a distintas iniciativas de carácter religioso y a una actividad comercial que también forma parte de la memoria cotidiana de varias generaciones de vecinos.Su participación en la VII Exaltación a María Auxiliadora incorpora al acto una trayectoria muy ligada al mundo de las hermandades. No en vano, Miguel Bellido fue durante muchos años hermano mayor de la Hermandad del Señor en la Santa Cena, María Santísima de La Estrella y Nuestra Señora de Las Viñas, una corporación con la que ha mantenido una intensa vinculación a lo largo del tiempo.En ese sentido, su perfil reúne buena parte de las facetas que explican la evolución reciente de la Semana Santa de Montilla., Miguel Bellido ha sido también costalero de María Santísima de la Esperanza, de María Santísima de la Estrella y, en la actualidad, de Nuestra Madre y Señora de la Aurora, patrona de Montilla. Esa relación con el costal, con las hermandades y con la palabra pronunciada en actos públicos le ha permitido ocupar distintos espacios dentro de la religiosidad popular montillana.Y es que su actividad no se ha limitado únicamente a la participación directa en los cortejos procesionales. Como integrante de la cofradía de las Casas Nuevas, Miguel Bellido fue el promotor de las revistas, dos publicaciones vinculadas al ámbito cofrade que contribuyeron a dejar constancia escrita de vivencias, cultos, recuerdos y momentos significativos de la hermandad.Por otro lado, Miguel Bellido fue impulsor de los desfiles procesionales infantiles que, desde 1992, se han venido celebrando en la localidad de la Campiña Sur. Aquella iniciativa abrió un espacio propio para los más pequeños dentro del calendario cofrade montillano, acercando a niños y niñas a una tradición que, en muchos casos, se transmite en el ámbito familiar y en el entorno más próximo de las hermandades.De igual modo, Miguel Bellido llegó a presidir la Agrupación de Cofradías de Montilla. Durante su mandato, promovió en junio de 2003 un emotivo homenaje a todos los pregoneros de la Semana Santa local, celebrado en la iglesia conventual de Santa Ana. Años más tarde, en 2014, dirigió la Junta Gestora de la entidad que aglutina a todas las hermandades de la localidad, en una etapa igualmente vinculada a la organización interna del mundo cofrade montillano.Además de su relación con la Semana Santa, Miguel Bellido también ha participado en otros actos de carácter religioso y popular. El 2 de junio de 2017 fue el encargado de pronunciar el pregón de la XVIII Romería de la Virgen de las Viñas, una cita que cada mes de junio rinde culto a la patrona del noble gremio de la vid y el vino en el Parque Enrique Tierno Galván, en una celebración que une devoción, identidad local y tradición vitivinícola.Como no podía ser de otra manera, Miguel Bellido Mora profesa una gran devoción a María Auxiliadora y, de hecho, su familia se siente especialmente vinculada a la capilla de la patrona de los cristianos en la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, donde han sido bautizadas sus nietas.Por otro lado, la trayectoria pública de Miguel Bellido también se ha proyectado en el ámbito político municipal. Fue candidato a la Alcaldía de Montilla por el Partido Andalucista en las elecciones municipales de 2011, en las que obtuvo 1.152 votos y dos concejales en el salón de plenos del Ayuntamiento de Montilla. Sin embargo, en enero de 2013 presentó su dimisión por razones laborales.Casado con Marisol García y padre de dos hijas y un hijo —además de abuelo de Marisol, Marta y Carmen—, Miguel Bellido comenzó a trabajar a la edad de 14 años en la empresa de su padre,, uno de los panaderos más conocidos de Montilla. Aquella primera experiencia profesional marcó el inicio de una trayectoria vinculada al comercio de proximidad, al trato directo con los vecinos y a un oficio que, en municipios como Montilla, forma parte de la vida diaria de los barrios.En ese sentido, cuando contaba solo 25 años puso en marcha un supermercado en el mismo lugar que hoy ocupa La Tahona de San Antonio, un negocio que abrió sus puertas en 1995 en la calle Corredera y que regenta en la actualidad. Su actividad empresarial ha estado, por tanto, muy ligada al centro urbano y a una forma de comercio que mantiene un contacto cercano con la clientela.De igual modo, Miguel Bellido ha estado desde siempre muy relacionado con el sector comercial y empresarial de la localidad. En 1990 fue nombrado presidente de la ya desaparecida Asociación de Comerciantes de Montilla, cargo que ocupó hasta 1993. En la actualidad, forma parte de la Asociación de Empresarios de Montilla (Ademo) y de la Asociación de Vecinos "El Centro", dos colectivos que reflejan su vinculación con la vida económica y social de la ciudad.La VII Exaltación a María Auxiliadora permitirá, de este modo, escuchar el próximo sábado a una persona con una amplia trayectoria en el ámbito cofrade, religioso, comercial y asociativo de Montilla. La cita tendrá lugar a las 21.00 de la noche en la iglesia-santuario de María Auxiliadora, junto al Colegio Salesiano "San Francisco Solano", en un enclave especialmente significativo para una devoción que mantiene una presencia destacada en la vida religiosa de la localidad.