El Ayuntamiento licita por más de 2 millones el servicio de limpieza de edificios públicos

El Ayuntamiento de Montilla ha iniciado el proceso de licitación del servicio de limpieza general de los edificios públicos municipales tras la publicación de la convocatoria, el 2 de mayo de 2026, en la Plataforma de Contratación del Sector Público, con el objetivo de garantizar el mantenimiento y la higiene de sus dependencias mediante un procedimiento abierto, ordinario y sujeto a regulación armonizada conforme a las directivas de la Unión Europea.La contratación impulsada por la administración local presenta una notable dimensión económica y social. Por un lado, el contrato alcanza un valor estimado de 2.066.703,39 euros, una cifra que sitúa este expediente entre los procesos de mayor relevancia para el funcionamiento ordinario de los servicios municipales.Por otro lado, la licitación queda reservada exclusivamente a Centros Especiales de Empleo de iniciativa social y a empresas de inserción, de modo que el procedimiento incorpora un componente vinculado a la integración laboral y a la promoción de oportunidades para colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo.El presupuesto base de licitación, fijado en 833.572,79 euros, corresponde al periodo inicial del contrato, mientras que el valor estimado, que alcanza los 2.066.703,39 euros, refleja el volumen económico máximo que podría alcanzar la prestación si se tienen en cuenta la duración potencial del servicio y las prórrogas previstas en los pliegos, sin incluir impuestos.Se trata, por tanto, de un contrato destinado a cubrir una prestación básica para el día a día de la actividad municipal, ya que la limpieza de edificios públicos afecta de manera directa al uso cotidiano de dependencias administrativas, espacios de atención ciudadana y otros inmuebles de titularidad local.Y es que la limpieza general de los edificios públicos constituye uno de esos servicios discretos, pero esenciales, que sostienen el funcionamiento diario de la administración. Su correcta prestación permite mantener en condiciones adecuadas los espacios municipales, tanto para el personal que desarrolla su trabajo en ellos como para la ciudadanía que acude a realizar trámites, participar en actividades o hacer uso de determinados recursos públicos.La adjudicación se realizará mediante una pluralidad de criterios, con el propósito de seleccionar la oferta que presente la mejor relación calidad-precio para el municipio. La propuesta técnica, sometida a juicios de valor, contará con una ponderación de 43 puntos sobre el total. Este apartado permitirá valorar la planificación del servicio y los elementos organizativos que planteen las entidades licitadoras.De igual modo, la oferta económica tendrá un peso de 35 puntos dentro del proceso de evaluación. A esta puntuación se sumará otro criterio relevante: la oferta de una bolsa de horas anuales para refuerzos de limpieza sin coste adicional para el Ayuntamiento de Montilla, que podrá alcanzar un máximo de 22 puntos. Con ello, el pliego busca incorporar capacidad de respuesta ante necesidades puntuales o situaciones que requieran una intervención más intensa en determinadas instalaciones municipales.Asimismo, la documentación contractual incorpora condiciones especiales de ejecución que deberán ser cumplidas por la empresa adjudicataria. Entre ellas se incluye la obligación de respetar estrictamente la normativa en materia de protección de datos. También se exige fomentar la inserción laboral de personas con discapacidad y garantizar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en el entorno de trabajo, dos aspectos que refuerzan el carácter social del procedimiento.El plazo permanecerá abierto hasta el próximo 1 de junio. Para ser admitidos en el procedimiento, los licitadores deberán acreditar su solvencia técnica mediante certificados de servicios similares realizados durante los últimos tres años. Esta exigencia pretende garantizar que las entidades participantes cuentan con experiencia previa suficiente en prestaciones de naturaleza comparable a la que ahora licita la administración local.De igual modo, las entidades aspirantes deberán demostrar su solvencia económica a través de un volumen anual de negocios que asegure la estabilidad financiera necesaria para acometer el servicio. El objetivo es que la futura adjudicataria disponga de capacidad suficiente para asumir una prestación continuada, con las obligaciones laborales, organizativas y materiales que implica el mantenimiento higiénico de los edificios públicos municipales.En definitiva, el Ayuntamiento de Montilla pone en marcha un procedimiento de contratación que combina la cobertura de una necesidad básica para el funcionamiento de sus dependencias con criterios de carácter social. La reserva del contrato a Centros Especiales de Empleo de iniciativa social y a empresas de inserción, junto a las condiciones vinculadas a la discapacidad y a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, otorga al expediente una dimensión que va más allá de la prestación ordinaria del servicio de limpieza.