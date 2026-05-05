El abandono de la medicación dispara el riesgo de crisis asmáticas

Avances terapéuticos

La baja adherencia al tratamiento preventivo continúa siendo el principal desafío en el control del asma, una enfermedad crónica que afecta a más de 3 millones de personas en España. Muchos pacientes abandonan la medicación al encontrarse asintomáticos, lo que aumenta el riesgo de crisis y complicaciones, según destaca el jefe deldel, el doctorEl especialista explica, con motivo de la celebración del Día Mundial del Asma, que se trata de una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias que afecta a más de 260 millones de personas en todo el mundo y provoca más de 450.000 muertes al año, unas 900 en España, y muchas de ellas evitables, registrándose un 86 por ciento de los pacientes sin un buen control de la enfermedad. “El problema es que muchos pacientes abandonan la medicación porque se encuentran bien, sin síntomas y creen erróneamente que la enfermedad ha desaparecido, cuando la inflamación persiste”, señala.El doctor Entrenas indica que el asma puede manifestarse con dificultad respiratoria, sensación de falta de aire, opresión torácica, tos o pitidos al respirar, y puede aparecer a cualquier edad. Además, con frecuencia se asocia a otros procesos inflamatorios o alérgicos, como rinitis, dermatitis o sinusitis.Según señala, uno de los mayores problemas sigue siendo el infradiagnóstico y la confusión que rodea a esta enfermedad. “Todavía hay pacientes que llegan a consulta tras años atribuyendo la tos o la fatiga a catarros repetidos, alergias o problemas pasajeros, sin haber sido sometidos a pruebas diagnósticas específicas”. En este sentido, insiste en la importancia de realizar espirometrías y pruebas broncodilatadoras para confirmar el diagnóstico y evitar tratamientos incorrectos.El especialista subraya que alrededor del asma continúan existiendo falsas creencias que dificultan el control de la enfermedad. “No es una enfermedad exclusiva de la infancia, no impide hacer ejercicio cuando está bien controlada y tampoco debe asociarse automáticamente a limitaciones permanentes en la vida diaria”. De hecho, recuerda que numerosos deportistas de élite conviven con asma manteniendo una actividad física de alto nivel gracias a un adecuado seguimiento médico.La educación sanitaria y la implicación del paciente son fundamentales para reducir las crisis asmáticas y evitar hospitalizaciones, resalta el doctor. “De poco sirve disponer de los tratamientos más eficaces si el paciente no utiliza correctamente los inhaladores, no reconoce los síntomas de empeoramiento o abandona la medicación por prejuicios o miedo a la medicación”.En este sentido, señala que el lema impulsado este año por la Estrategia Global para el Manejo y Prevención del Asma (GINA) vuelve a centrarse en garantizar el acceso a tratamientos inhalados esenciales basados en la evidencia científica.Asimismo, recuerda que el asma puede controlarse en la mayoría de los casos con medicación inhalada y seguimiento especializado, aunque alrededor de un 5 por ciento de los pacientes desarrolla formas graves de la enfermedad, con un importante impacto sobre la calidad de vida, alteraciones del sueño, limitación de la actividad diaria y frecuentes exacerbaciones.En los últimos años, los avances terapéuticos han permitido incorporar nuevos tratamientos biológicos dirigidos a pacientes con asma grave. Según explica el doctor Entrenas, estos fármacos actúan bloqueando mecanismos inflamatorios específicos y han logrado reducir crisis y hospitalizaciones.“El asmático convive muchas veces con mensajes contradictorios y con miedo al diagnóstico. Es importante hablar claramente de la enfermedad, resolver dudas y ayudar al paciente a entender que el tratamiento no debe utilizarse solo cuando aparecen síntomas, sino también como prevención para evitar crisis futuras y preservar su calidad de vida”, concluye el especialista.