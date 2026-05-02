José Antonio Hernández | Quince trabajos de Literatura

Ficha técnica



ILUSTRACIÓN: JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ GUERREROILUSTRACIÓN: ANDALUCÍA DIGITAL

¿Tiene sentido y eficacia real —me preguntan, con cierto asombro, varios lectores— la publicación de análisis críticos de textos literarios? Mi respuesta, “automática y absoluta”, es afirmativa. Estoy convencido de que es la manera adecuada de orientar la lectura. Es el procedimiento, a veces imprescindible, para dar sentido al estudio de la Historia de la Literatura.¿No habíamos quedado —me insisten— en que la lectura era una actividad libre por excelencia? ¿No habíamos repetido que el lector es quien, desde sus propias experiencias, desde su visión personal del mundo, interpreta y valora los textos que otros escriben?Es posible que estas preguntas surjan de una interpretación errónea del sentido que damos a la enseñanza de la literatura y de que se conciba como el dictado de teorías y de doctrinas estéticas, de fórmulas y de pautas firmes que se aplican de forma mecánica sin advertir que cada texto exige el empleo de procedimientos acordes a sus rasgos históricos, estéticos, temáticos y estilísticos.Parto del supuesto de que el comentario de un texto es un encuentro y un diálogo que exige una adecuada “formación” dirigida por profesores que acompañan y guían a los alumnos en la difícil y grata tarea del aprendizaje de la lectura.En esta colección de, Manuel Pablo Herruzo propone una metodología sencilla, diferente según el estilo y el contenido de cada texto, apoyada en una teoría explicada con términos sencillos, que evita las tentaciones de utopías cientifistas y los riesgos de una vulgarización simplificadora.Describe una serie de operaciones aplicables a cada composición, a sus diferentes formas y contenidos en el marco de una concepción actual de las múltiples y complementarias funciones del lenguaje. Las definiciones constituyen pautas de actividades que se desarrollan de forma escalonada. A mi juicio, es la mejor manera de enriquecer los análisis de los alumnos y de ayudarles a enfrentarse con las diversas tareas de abordar cada texto: leerlo, interpretarlo, saborearlo y valorarlo con acierto.Esta antología dese incorpora a la amplia y dilatada tradición de la pedagogía de comentarios de textos, que puede ser aplicada a otras composiciones de otros géneros y de diferentes épocas. Advierto, sin embargo, que, a pesar de la finalidad práctica, no es una colección de claves mágicas ni un libro de recetas o de soluciones, sino una guía orgánica que facilita la comprensión, la explicación, la valoración del lenguaje escrito de diferentes géneros.Manuel Pablo Herruzo García.Círculo Rojo SL.2025.978-8410971752.